Sinsheim. (pol/mare) Ein 13-Jähriger und seine Spielzeugpistole lösten am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz in der Sinsheimer-Innenstadt aus. Das berichtet die Polizei.

Ein Zeuge beobachtete demnach gegen 16.30 Uhr eine Gruppe junger Männer, die in der Bahnhofsstraße mit einer Pistole hantierten, und alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten fanden vor Ort drei Jugendliche, die der Beschreibung entsprachen. Da eine Gefahrensituation nicht auszuschließen war, brachten die Polizisten das Trio zu Boden und durchsuchten sie. Die Drei gaben sofort an, keine Waffe dabei zu haben, aber kurz zuvor mit anderen in Kontakt gestanden zu haben, die mit Spielzeugpistolen "gespielt" haben sollen.

Gemeinsam machten sich das Trio und die Polizisten auf die Suche und fanden bei einem Schnellimbiss zwei weitere Jugendliche. Bei einem der beiden fanden die Beamten eine Soft-Air-Pistole, die sofort sichergestellt wurde. Beide mussten die Uniformierten zur Wache begleiten und wurden anschließend von den unterrichteten Eltern abgeholt. Waffenrechtliche Verstöße werden nun geprüft.

Dieser Fall sei laut Polizei ein erneutes Beispiel dafür, dass Spielzeug- oder Soft-Air-Pistolen nicht (immer) von echten Waffen zu unterscheiden seien. So warnt die Polizei davor, täuschend echte "Spielzeug-Waffen" in der Öffentlichkeit zu führen. Für unbeteiligte Dritte sowie unter Umständen auch für Einsatzkräfte könne so schnell der Eindruck einer echten Schusswaffe entstehen.