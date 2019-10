Von Tim Kegel und Herbert Heß

Sinsheim-Hoffenheim/Zuzenhausen. Der Elsenzaue zwischen Hoffenheim und Zuzenhausen könnte eine größere Umgestaltungsmaßnahme ins Haus stehen. Unter anderem im Gespräch: ein vier Meter hoher Damm. Dies wurde jetzt im Ortschaftsrat bekannt gegeben. Grund sei die Hochwassergefahr.

Eins wurde von allen Seiten klargestellt: Überlegungen zu den Maßnahmen für den Hochwasserschutz im Elsenztal für die Ortschaften Hoffenheim und Zuzenhausen stünden erst ganz am Anfang. Erste Vorbereitungen, geotechnische Untersuchungen mittels Bohrungen, Vermessungen und Überlegungen über das Ausmaß der Schutzmaßnahmen, würden jedoch "zeitnah eingeleitet", schilderten Infrastruktur-Amtsleiter Bernd Kippenhan und Lothar Knödl, Ingenieur in Diensten der Sinsheimer Stadtverwaltung gemeinsam mit Henry Lipardt, dem technischen Betriebsleiter des Hochwasser-Zweckverbands Elsenz/Schwarzbachtal.

Ausführlich wurden die geologischen Gegebenheiten am Bachlauf der Elsenz beschrieben sowie die sich hieraus ergebenden Möglichkeiten für den Hochwasserschutz bei extremen Ereignissen, so genannten Jahrhundert-Hochwassern.

Innerörtlich ist die dichte Bebauung zu berücksichtigen. Foto: Heß

Südlich von Hoffenheim sei die Anlage einer großflächigen Überflutungszone wegen der Nähe zum Sinsheimer Klärwerk nicht möglich. Daher würden in diesem Bereich eine Verbreiterung des Bachbetts sowie die Sicherung der Uferzone im Vordergrund stehen. Hierdurch könnten große Wassermengen schneller abfließen. Orientierungspunkt der Überlegungen ist die Brücke in der Eschelbacher Straße: Die Maßnahmen würden nach Auskunft der Planer voraussichtlich auf einer Länge von 800 Metern oberhalb der Brücke sowie 300 Metern unterhalb des Bauwerks betreffen. Schwierigkeiten werden für den dicht bebauten Bereich innerhalb der Ortschaft erwartet, da dort Häuser, Garagen und Gärten bis an den Bachlauf heranreichen.

Nördlich von Hoffenheim sei im Bereich "Erlenwiesen" - dem Herz der Elsenzaue kurz vor Zuzenhausen - ein Damm mit einer Höhe von vier Metern errichtet werden. Die Überflutungszone würde dann auf beiden Seiten der Bundesstraße 45, über die Bahnlinie hinaus bis an den Birkigwald und fast bis an die Ortsgrenze von Hoffenheim heranreichen, schilderten die Planer.

Besonders knifflig könnten dann jedoch die Sicherung des Fahrbahndamms der B45 und der in dem Gebiet liegenden Gleise der Elsenztal-Bahn werden. Beide laufen direkt durch das Überflutungsgebiet. Dämme müssten vor Unterspülung gesichert werden.

Die Maßnahme ist auch aufgrund der Besitzverhältnisse in dem Gebiet überaus anspruchsvoll: Um die Hochwasserschutzmaßnahmen verwirklichen zu können, werde über ein begrenztes Flurneuordnungsverfahren oder ein Planfeststellungsverfahren nachgedacht. Über Kosten und Zeitablauf der Maßnahmen könne man daher noch keine Angaben machen, wolle aber früh mit Grundstücksbesitzern in Kontakt treten. Zunächst erhoffe man sich durch Bohrungen Erkenntnisse über die Beschaffenheit der Bodenschichten.