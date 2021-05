Ein Radlader mit Spezialaufsatz löst per Hochdruckstrahl Staub und Reifenabrieb im Parkhaus an der Dr.-Sieber-Halle. Die erste Grundreinigung des erst im vergangenen Herbst eröffneten Gebäudes dient der Gewährleistung. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Vier Parkhäuser, eins in jeder Himmelsrichtung, umgeben Sinsheims Innenstadt. Zwei davon – darunter das neueste an der Dr.-Sieber-Halle und gerade mal gebaut – werden gerade auf Vordermann gebracht. In einer "Autostadt", von der bei Sinsheim immer wieder die Rede ist, fällt das auf und bringt die Frage nach der Notwendigkeit mit sich.

Der Vorher-nachher-Effekt ist tatsächlich da: Erst das D, dann das R, das S und dann das I – Dampf stiebt auf vor dem Radlader, eine graue Brühe suppt zur Seite. Schließlich stehen sie wieder da wie gewohnt, braune Lettern auf schweinchenrosa Hintergrund leuchten den Weg zur Dr.-Sieber-Halle. Zwei Mann auf Spezialfahrzeugen arbeiten sich im neuen Parkhaus hinter der Halle von oben nach unten, einen Tag lang sind die 271 Parkplätze am Mittwoch gesperrt. Und was manche Sinsheimer, nur ein starkes halbes Jahr nach deren Eröffnung, mit Argwohn betrachten – "Sieht doch aus wie neu, parkt ja sowieso kaum einer hier, kostet nur Geld." – das diene der Gewährleistung auf die Bodenbeschichtung und sei schon bezahlt: Fünf Jahre Laufzeit habe der Vertrag mit dem Hallenbauer, sagt Stadtwerke-Chef Andreas Uhler. Während dieser Zeit gingen entdeckte Schäden und Mängel vor allem des Belags, der auch mal Risse bilden und abplatzen könne, auf die Kappe der Firma. "Ein Wasserfleck kann schnell aussehen wie ein Riss" – aus diesem Grund müsse das Parkhaus vor einer gemeinsamen Begehung "eben gereinigt werden".

In der Dührener Straße muss die Zufahrt für Schranken optimiert werden. Foto: Tim Kegel

Schon etwas älter – 15 schnell verflogene Jahre – ist das Burgplatz-Parkhaus in der Dührener Straße. "Dort passiert was Größeres", sagen manche; andere sehen es nicht so. Und Uhler sagt: "Beide Wahrnehmungen sind richtig." Dort entstehen Zufahrtsschranken, was den Bau einer Mittelinsel zwischen Ein- und Ausfahrt, die Verlegung von Kontaktschleifen unter dem Asphalt der Fahrbahn, das Ziehen einer Grube für die Elektrik und den Bau eines Technikraums am Treppenhaus mit sich bringe. Parallel dazu werden Elektro-Ladebuchsen installiert. Und – wenn man schon dabei ist – wird ebenfalls eine Grundreinigung fällig. Hiervon erhofft man sich mehr Einsicht in etwaige Schäden, mit denen zu rechnen sei. "Eine Zustandserhebung" schließe sich an, dann eine Sanierung "Stück für Stück". Öffnen soll das Burgplatz-Parkhaus am 7. Juni; "im Teilbetrieb", weil kleinere Arbeiten noch anstehen. Die Schranken vermindern sowohl den starken Suchverkehr wie auch den Kontrollaufwand.

Nach der aufwendigen Sanierung des Parkhauses Grabengasse in den vergangenen Jahren, ist das Parkhaus an der Zwingermühle das letzte wirklich marode Bauwerk unter den vier Parkhäusern der Stadtwerke: Dort sind die Schäden offenkundig; auf dem Oberdeck schlägt der Asphalt im Sommer Blasen, tiefe Mulden haben sich gebildet; im Untergeschoss bröckelt Asphalt, es gibt Entwässerungsprobleme. Das beliebte Parkhaus "wird jährlich überprüft" und sei problemlos nutzbar. Es habe sich herausgestellt, dass noch "kein Kipppunkt" absehbar sei, schildert Uhler, insofern habe man "noch Zeit".

Und hiervon wohl auch mehr als Geld, wie er andeutet. Eine Sanierung des Parkdecks Zwingermühle ergebe "nur in Verbindung mit einer Überplanung des Karlsplatzes" Sinn. Hier handle es sich – auch vor dem Hintergrund klammer Finanzen – "um etwas Perspektivisches". Stadtverwaltung und Gemeinderat hatten zuletzt von Zeiträumen zwischen drei und fünf Jahren gesprochen.

Im Glanz erstrahlt inzwischen wieder das neue Parkhaus an der Dr.-Sieber-Halle. Dessen Lage und dessen großer Helligkeit auch in den Abendstunden, gepaart mit guter Übersicht, sei es zu verdanken, dass es bislang keine Probleme mit Vandalismus, Schmierereien oder Vermüllung gegeben habe. Wie der Standort Grabengasse ist auch jener an der Stadthalle außerdem von Kameras überwacht, die beim Lagezentrum der Mannheimer Parkhausbetriebe aufgeschaltet sind.