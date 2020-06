Von Christian Beck

Sinsheim. In vielen Schulgebäuden herrschte am Montag zum ersten Mal seit rund drei Monaten wieder rege Betriebsamkeit. Nachdem vor den Pfingstferien lediglich die Abschlussklassen dort unterrichtet wurden, konnte nun der Großteil der Jungs und Mädchen wieder die Schulbank drücken. Viele freuten sich, doch es gab und gibt Herausforderungen zu bewältigen.

"Abstand einzuhalten, fällt Schülern grundsätzlich schwer", berichtet Holger Gutwald-Rondot, Rektor der Kraichgau-Realschule. Dort wurde am Montag wieder jede Klasse unterrichtet. Allerdings wurde jede Klasse geteilt – die eine Hälfte wird diese Woche unterrichtet, die andere Hälfte in der kommenden. Damit nicht so viele Schüler in den Bussen sitzen, wurde der Schulbeginn aufgeteilt: Ein Teil kommt zur ersten Schulstunde und geht nach der fünften, der andere Teil kommt zur zweiten und bleibt bis zur sechsten Schulstunde. Unterrichtet werden laut Gutwald-Rondot alle Fächer außer Sport. Mittagsunterricht findet nicht statt – zum einen, weil die Mensa geschlossen ist, zum anderen, weil die Lehrer am Nachmittag den Online-Unterricht für jene Schüler vorbereiten müssen, die in der betreffenden Woche zu Hause sind.

Etwas andere Wege geht man bei den Grundschulen: An der Wingertsbergschule in Reihen besuchten am Montag die 1. und 3. Klasse die Schule, wie Rektor Gerhard Langer berichtet. Auch hier wurde die Klasse geteilt: Die eine Hälfte wird von der ersten bis dritten Stunde unterrichtet. Danach werden die Klassenzimmer kräftig gelüftet, Tische und Stühle werden desinfiziert. Von der vierten bis zur sechsten Stunde wird dann die andere Hälfte der Schüler unterrichtet. Die 2. und 4. Klasse darf dann nach dem gleichen Modell in der kommenden Woche in die Schule kommen. Auf dem Stundenplan steht momentan lediglich Deutsch, Mathe und Sachunterricht.

Wie gut die Schüler in den vergangenen drei Monaten den Schulstoff via Computer gelernt haben, ist recht unterschiedlich. "In den ersten zwei Schulwochen wird es der Schwerpunkt sein, die Schüler auf den gleichen Stand zu bringen", sagt Gutwald-Rondot. Die Schülergruppen, die nun im Wechsel unterrichtet werden, wurden im Regelfall von den Lehrern eingeteilt. Manche gruppierten die Schüler nach ihrem Leistungsniveau ein. An der Kraichgau-Realschule geschah dies eher so, dass befreundete Schüler weiterhin zusammen unterrichtet werden. So gebe es Gruppen, die nur aus Mädchen oder Jungs bestehen, erzählt der Rektor.

Kritische Punkte sind nach Ansicht von Gutwald-Rondot und Langer der Abstand und das Tragen der Masken. Beide betonen, dass es schwierig ist, den Kindern zu vermitteln, dass sie sich nicht zu nahe kommen dürfen – Zusammenstehen in der Pause, Toben auf dem Schulhof oder Fußballspielen auf dem Bolzplatz der Wingertsbergschule ist gerade nicht erlaubt. Außerhalb der Schule ist es das aber. Und so werden drei Schüler verschiedener Familien mit einem Auto zur Schule gefahren, müssen im Klassenzimmer aber 1,50 Meter Abstand einhalten, erzählt Guwald-Rondot. Dies zu verstehen, falle vielen schwer.

Was Masken anbelangt: In der Kraichgau-Realschule müssen keine getragen werden, in der Wingertsbergschule schon, beispielsweise, wenn Schüler nicht im Klassenzimmer sind. Doch verstehen sechs Jahre alte Erstklässler alle Hygienerichtlinien? Zur Gänze wohl nicht, vermutet Langer, obwohl die erste Stunde geopfert wurde, um alles zu erklären. Er hat jedoch den Eindruck, dass der Schulbetrieb grundsätzlich gut klappt. Mit Einschränkungen freilich: "Das ist jetzt Frontalunterricht, daran ist nichts zu ändern." Und auf viel Schönes müsse verzichtet werden: Bundesjugendspiele, Ausflüge, Schullandheim, Abschlussfeier – all das musste abgesagt werden.

Grundsätzlich sei die Freude aber groß, dass wieder alle Kinder und Jugendliche an die Schule dürfen – wenn auch nicht in gewohntem Umfang. Genau das wünschen sich aber viele Eltern, unter anderem, um die Betreuung nicht mehr dauerhaft übernehmen zu müssen. Doch auch Lehrern wäre eine Rückkehr zum Normalbetrieb wichtig. Wann wieder wie vor Corona-Zeiten unterrichtet wird, steht momentan noch nicht fest. "Ich hoffe, das geht zum neuen Schuljahr", sagt Gutwald-Rondot.