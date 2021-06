Wer bei der RNZ anruft, landet meist bei ihr, wer in die Redaktion kommt, blickt in ihr Lächeln: Sekretärin Ines Langer ist für viele Leser das Gesicht der Zeitung, und das seit 40 Jahren. Foto: Armin Guzy

Von Christian Beck

Sinsheim. Wer bei der RNZ anruft, landet meist bei ihr. Und wer persönlich vorbeikommt, blickt in ihr freundliches Lächeln. Sekretärin Ines Langer ist das Gesicht der Redaktion, seit sage und schreibe 40 Jahren. Zum Dienstjubiläum blickte sie mit den Kollegen auf vier Jahrzehnte zurück – immer wieder vom klingelnden Telefon unterbrochen.

Bei der Zeitung gelandet ist sie als junge Frau über Umwege. "Eigentlich wollte ich Floristin werden", erzählt sie. Sechs Wochen arbeitete sie in einer Blumenhandlung in Heidelberg, doch ein cholerischer Chef sorgte dafür, dass sie sich das mit den Sträußen und Gestecken anders überlegte. Sie ging noch einmal zur Schule und stellte sich bei der RNZ in Heidelberg vor. Noch am Abend kam die Zusage per Telefon. "Im Nachhinein habe ich erfahren, dass es ganz viele Bewerberinnen gab. Da habe ich mich gefreut", erzählt sie ein wenig stolz.

Zu Anfang wurde unter Voraussetzungen gearbeitet, die damals normal waren, heute aber abenteuerlich erscheinen: Die erste Redaktion im Gebäude der Sinsheimer Bäckerei Hollenbach bestand aus zwei kleinen Räumen, in denen die Rollläden am Mittag heruntergelassen wurden, weil Fotos entwickelt, an der Wäscheleine aufgehängt und, wenn die Zeit knapp war, trocken geföhnt wurden. Und kurz darauf brachte sie die Fotos samt Artikeln in einem roten Koffer zum Bahnhof, um ihn dem Lokführer in die Hand zu drücken. Wenn es klappte, nahm in Heidelberg ein RNZ-Bote alles entgegen. "Einmal ist der Koffer bis nach Frankfurt gefahren", erzählt sie und lacht.

Vor 40 Jahren war sie die erste in der Redaktion, die eine elektrische Schreibmaschine bediente. An einen Kopierer oder ein Faxgerät sei nicht zu denken gewesen. Heute läuft das meiste über Telefon und E-Mail. Doch – von der Corona-Zeit einmal abgesehen – kommen Leser nach wie vor gerne in die Redaktion, um etwas "bei der Ines" aufzugeben und nebenbei noch zu erzählen, was es Neues gibt. Es ist dieser Kontakt zu den Menschen, den sie an ihrem Beruf so mag.

So manche schräge Begegnung war in all den Jahren auch dabei: Mindestens einmal pro Jahr kommt jemand, der vorgibt, vom ausländischen Geheimdienst überwacht zu werden, weil es bei ihm in der Telefonleitung ab und zu knackt. Ein verwirrter Mann wollte ihr einmal eine aufgetaute Tiefkühlpizza verkaufen. Und ein Geschäftsmann drohte ihr, er werde die Redaktion mit Hilfe der Polizei räumen, weil ihm ein Bericht nicht gefallen hatte. "Die Leute sind empfindlicher geworden. Der Ton wird leider etwas aggressiver", berichtet sie, als wir fragen, was ihr an dem Beruf weniger gefällt.

Neben einem heiteren Klima – ja, in der Redaktion wird auch mal gescherzt und gelacht – erinnert sie sich gerne an die Glanzlichter der jüngeren Sinsheimer Geschichte: Im Oktober 1999 hat sie das Zaubererduo "Siegfried und Roy" im Technik-Museum getroffen, später die Eröffnung des Stadions und der Badewelt miterlebt. So manchen Prominenten hat sie kennengelernt, beispielsweise Günther Oettinger, der die Redaktion besuchte, oder Hansi Flick, der bei der RNZ-Sportlerwahl zu Gast war.

Die wenigen Schritte zur Arbeit – sie wohnt in der Wohnung direkt über der Redaktion – mache sie jeden Morgen gern. Und dass es mit der Karriere als Floristin nichts wurde, habe sie im Nachgang nie bereut. Von ihrem grünen Daumen profitieren seit Jahrzehnten die zahlreiche Pflanzen in den Redaktionsräumen.

"Ich liebe meinen Beruf", sagt sie und strahlt. Und die Redaktion sagt offen und ehrlich: Wir lieben unsere Ines. Wie oft hat sie einem Redakteur den Tipp gegeben, einmal nachzufragen, sie sei von Sinsheimern angesprochen worden, dass da etwas komisch sei. Wie oft zieht sie auf unsere Bitte hin zielsicher einen der zahlreichen Ordner aus dem Archiv und weist die Kollegen darauf hin, dieses und jenes nicht zu vergessen. Immer tüchtig, stets bescheiden, gut gelaunt, und ganz selten, wenn ein Anrufer unverschämt wird, auch einmal resolut. Schon heute fürchten wir den Tag, an dem sie sich in die Rente verabschiedet. Und wir wagen die Behauptung: Auch so mancher Leser wird sie sehr vermissen.