Die Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim. Archivfoto: RNZ

Sinsheim. (pol/mare) Erst wurde auf dem Rasen das Leder getreten. Dann flogen auf der Tribüne die Fäuste. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, gab es nach dem Bundesligaspiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Schalke 04 am 1. Dezember eine handfeste Schlägerei, bei der vier Fans verletzt wurden.

Unmittelbar nach Spielende gegen 20.30 Uhr sei es demnach auf der Gegentribüne in Block L-M zum Streit zwischen vier Männern gekommen. Dabei wurden alle vier verletzt, einer von ihnen schwer im Gesicht. Alle wurden noch im Stadion medizinisch behandelt, wobei der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen zunächst in das örtliche Krankenhaus, später in eine Heidelberger Klinik zur Untersuchung transportiert wurde.

Der Mann erstattete schließlich am Dienstag Anzeige bei einer Polizeidienstelle im Landkreis Heilbronn, sein ebenfalls beteiligter Sohn einen Tag später. Die Daten wurden von dort dem Polizeirevier Sinsheim übermittelt.

Die Identitäten ihrer Gegner sind den Ermittlern seit Donnerstag bekannt. Um was es beim Streit ging, ist noch nicht bekannt. Wer Hinweise darauf geben kann, kann sich unter der Rufnummer 07261/6900 bei der Polizei melden.

Es war übrigens nicht die einzige Auseinandersetzung: Es war rund ums Spiel mehrfach zu Handgreiflichkeiten Hoffenheimer Fans gekommen.