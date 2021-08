Sinsheim. (tk) Die Mensen an Sinsheims Schulen sind Orte, an denen Wunsch und Wirklichkeit mitunter weit auseinander klaffen. Das merkte man erst jetzt wieder, als im Gemeinderat die Catering-Aufträge für die Schüler-Essen vergeben wurden.

Regionalität, am liebsten in Form von Produkten heimischer Erzeuger, soll auf den Tellern landen; von "Fisch aus zertifiziertem Fang, am besten Seefisch" sprach Schulamtsleiterin Carmen Eckert-Leutz, von kaltgepresstem Olivenöl, reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, und von Saisonalität. Von einem gesund-nahrhaften Mix aus Vegetarischem und einigen Fleischgerichten. Der Logik folgend, müsste man dies alles zwar beim hiesigen Bäcker, Gärtner und Metzger kaufen – die Dimension des Auftrags macht allerdings eine europaweite Ausschreibung erforderlich. Und außerdem soll Mensa-Essen günstig sein: 3,50 Euro kostet ein durchschnittliches Menü mit kleinem Dessert und einem Glas Wasser.

Mittag für Mittag hat bei der Jugend Sinsheims aber etwas völlig anderes Konjunktur: der Döner in der Stadt, die Asia-Nudel-Box, die Pizza. Scharen von Schülern pilgern dann in die Stadt. Wer auf dem Schulweg eine Imbissbude hat, macht einen ordentlichen Schnitt, und Sinsheims beständigste Döner-Läden und Pizzerien liegen dort.

Skurrile Szenen spielen sich dann, wie man hört, besonders an Schulen ab, die dem Nachwuchs die Pause auf dem Schulgelände vorschreiben. Den Hof in Pausen zu verlassen, ist verboten. Schulfremde Personen dürfen ihrerseits nicht aufs Gelände – was auch für Pizzaboten und Anbieter türkischer Grillspieße gilt. Was dann im Alltag passiert, bringt seit vielen Jahren Sinsheimer zum Schmunzeln und Lehrer an der Theodor-Heuss-Schule zur Weißglut, wo der Pausenhof direkt an den Vorplatz einer Dönerbude grenzt. Also bestellen Schüler mit dem Handy und bekommen ihre Fleischtaschen heiß und fettig an die Schlepperkette geliefert, die Schulhof und Schlaraffenland voneinander trennt. Oder klingeln beim Lieferservice durch, der stapelweise Kartons mit Pizzen anschleppt.

Ist nicht Sinn der Sache? Nein, ist es nicht. Jetzt hat der Gemeinderat die nächsten Aufträge für Schüler-Essen vergeben. Die Kosten beziehen sich auf eine Laufzeit von vier Jahren. Für rund 160.600 Euro kochen die "Ehrenfried Betriebe" künftig das Mensa-Essen an der Theodor-Heuss-Schule; die Heidelberger Großküche hatte bis zuletzt auch die Gemeinschafts-Mensa von Wilhelmi-Gymnasium und Kraichgau-Realschule bedient. Dort wird künftig "Apetito Catering" tätig, 186.000 Euro gehen an das deutschlandweit tätige Unternehmen. Die Firma hat ihren Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Rheine und versorgt Sinsheim aus einer Niederlassung im Großraum Frankfurt.

So viel zum Thema Regionalität, monieren Kritiker wie Grünen-Rätin Anja Fürstenberger. "Backwaren", rechtfertigt Amtsleiterin Eckert-Leutz, würden "von regionalen Bäckern gekauft." Wegen der ökologischen Komponente, wie es hieß, hofft auch Rätin Anja Wirtherle, ebenfalls Grüne, "auf Ausschreibungen Einfluss zu nehmen". Bis auf zwei Gegenstimmen von CDU-Räten stellten sich jedoch alle Mitglieder des Gremiums hinter den Auftrag.

Die Essen in den Mensen werden online vorbestellt und von Eltern im Voraus bezahlt – um Planungssicherheit zu gewährleisten. Rund 40 Essen gehen täglich an der Theodor-Heuss-Schule über den Tresen, insgesamt 90 Essen sind es am Gymnasium und an der Realschule. Rund 2000 Jugendliche besuchen die drei Schulen. Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelins Kommentar, halblaut: "Und dafür bauen wir eine Mensa …"