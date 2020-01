Die Unfallstelle in Sinsheim. Foto: Julian Buchner

Sinsheim. (pol/make) In Sinsheim ist am Donnerstagmorgen um kurz nach 7 Uhr auf der Friedrichstraße/Ecke Hauptstraße ein Schulkind angefahren und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Das teilte die Polizei am Morgen mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte das Kind die Friedrichstraße und wurde von einem VW-Transporter erfasst. Der 51-jährige Fahrer kam aus Richtung Weiler und bremste sofort, erfasste aber das Kind. Das geriet durch den Zusammenprall auch noch in den Gegenverkehr. Dort wurde es seitlich von einem VW-Bus getroffen, der in Richtung Weiler die Friedrichstraße befuhr.

Sofort wurde daraufhin ein Rettungswagen gerufen. Das Kind kam lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo es versorgt wird. Nähere Angaben zum Zustand des Kindes konnte die Polizei noch nicht geben.

Derzeit ist die Friedrichstraße zwischen den Einmündungen zur Muthstraße und zur Hauptstraße voll gesperrt. Bis 11 Uhr soll die Sperrung anhalten. Die Verkehrspolizeiinspektion Heidelberg übernahm die Ermittlungen und nimmt Zeugenhinweise unter 0621/1744111 entgegen.

Update: Donnerstag, 30. Januar 2020, 10.30 Uhr