Von Tim Kegel

Sinsheim. Es sind zwei beliebte "Schleichwegstrecken" - genau deshalb müssen sie jetzt neu gemacht werden: Bankettarbeiten werden zur Zeit zwischen Hammerau und der Waldangellocher Straße sowie auf dem Verbindungsweg zwischen Rohrbach und Adersbach erledigt. Gleichzeitig erhofft sich das Infrastrukturamt der Stadt, wie Sachbearbeiter Felix Schmitt schildert, Erkenntnisse zu einer neuen Technik des Straßenbaus.

Der kurze Weg durch den Weilerer Wald und der "Hüpfer" über den Rohrbacher Hügel am Rand des Wohngebiets in die Bergdörfer. Beliebte Abkürzungen in Richtung Sinsheim-Stadt beziehungsweise ins ländliche Gefilde. Das weiß auch Felix Schmitt: "Durch viel Begegnungsverkehr", sagt er, "fährt sich das Bankett aus". Seit Jahren seien schadhafte Stellen mit Schotter sowie Splitt und mit Asphalt ausgebessert worden. Ein ständiges Flickwerk, welches man den Sträßlein mittlerweile ansah. Schließlich, schilderte jüngst Amtsleiter Bernd Kippenhan im Gemeinderat, habe man eine wahrscheinlich praktikable und dauerhafte Lösung gefunden.

Eine spezielle Bankettfräse raspelt das Bankett gleichmäßig und tief ab, nimmt es weg, verlädt es mit einem Förderband auf Lkw, die es abtransportieren. In einem zweiten Arbeitsgang wird später mit einer zweiten Spezialmaschine so genannter Bankettbeton eingebracht; "am laufenden Meter", schildert Felix Schmitt. Der Bankettbeton gelte als wasserdurchlässig, dabei robust. Nicht viele Firmen stünden für solche Arbeiten zur Verfügung, zumal in einer Phase starker Baukonjunktur. Das in Sinsheim tätige Unternehmen hat seinen Sitz in Brandenburg. Bis Ende November - geeignete Witterung vorausgesetzt - sollen die Arbeiten beendet sein und der Verkehr wieder fließen. Rund 300.000 Euro kostet die Maßnahme.

Den Einsatz der Betonbankette auf den kurzen Wegstücken betrachten die Rathaus-Planer als "Testlauf", wie Felix Schmitt sagt: "Wir wollen sehen, ob sich das bewährt und ob es wirklich so robust ist, wie es heißt." Dann könnten weitere schadhafte Randstreifen mit dem Verfahren dauerhaft ausgebessert werden.

An ihre Grenzen stößt die Technik auf der Zufahrt von der Landstraße L550 nach Weiler in Richtung Birkenauer und Immelhäuser Hof. Zwar sind auch dort Bankette wegen des Begegnungsverkehrs beschädigt; allerdings könne man dort nicht fräsen: "Es würden Bäume beschädigt", schildert Schmitt. Die Allee mit Birken entlang der Straße zu den Aussiedlerhöfen sowie die Bäume im Umfeld der Gehöfte wurzelten tief und würden bei Fräsarbeiten in Mitleidenschaft gezogen. Dort wird es bei der herkömmlichen Ausbesserungsmethode bleiben.

Insgesamt werden Bankette auf vier Kilometern Länge ersetzt. Zwei Fliegen mit einer Klappe werden indessen auf dem bei Rohrbach gelegenen Teilstück geschlagen, das knapp doppelt so lang ist wie die Strecke bei Weiler. "Wir nutzen die Arbeiten, um gleichzeitig Glasfaserkabel in die Bergdörfer zu verlegen."