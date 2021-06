Mitarbeiter einer Firma installierten am Freitagnachmittag Trocknungsgeräte im städtischen Kindergarten Rohrbach. Bei dem Starkregenereignis am Donnerstagnachmittag war Wasser unter den Estrich gelaufen. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim-Rohrbach. Der städtische Kindergarten ist von den Folgen des Unwetters am Donnerstagnachmittag doch stärker betroffen als zunächst gehofft. Seit Freitagvormittag ist klar: Bei dem Wassereinbruch ist das Nass auch unter den Estrich gelaufen. Mit Hilfe von Trocknungsgeräten soll dies nun beseitigt werden. Oberbürgermeister Jörg Albrecht geht davon aus, dass dies vier bis sechs Wochen dauert. Da in dieser Zeit dort keine Kinder betreut werden können, wird nach einem Ausweichquartier gesucht. Mehrere Möglichkeiten gibt es, spruchreif war am Freitagabend aber noch nichts. Laut OB sollen die Kinder ab Mittwoch an einem anderen Ort betreut werden können. Die betroffenen Eltern sollen im Laufe des Wochenendes in einem Brief informiert werden.

Wer am Freitagmittag einen Blick in den Kindergarten warf, fand weder Schmutz noch Wasser vor. Dafür zahlreiche Erzieherinnen, die erschöpft aber zufrieden eine kurze Verschnaufpause machten. Mehr als ein Dutzend von ihnen hatte am Donnerstag bis in die Abendstunden mitangepackt, am späten Abend war dann eine Reinigungsfirma vor Ort. Und am Freitagmorgen war das Kindergarten-Personal wieder zur Stelle, wischte letzte Pfützen auf und schob Mobiliar in die zwei Räume, die nichts abbekommen haben. Sie sind körperlich erschöpft, berichten sie, aber auch dankbar für die Hilfe der Feuerwehr und des Bauhofs.

Am frühen Freitagnachmittag brachten Handwerker Trocknungsgeräte in den Kindergarten. Ein Fachmann sei sich sicher, dass auf diese Weise das Wasser beseitigt werden kann, teilte Albrecht mit. Doch dafür müssen Löcher in den Estrich gebohrt werden. Die Geräte sind laut und verbreiten starke Wärme. Kinder können deshalb dort nicht betreut werden, bis die Arbeiten abgeschlossen sind.

Fieberhaft wird deshalb nach einem Ausweichquartier gesucht. Wo die 17 Krippenkinder und weitere 60 Kindergartenkinder in den nächsten Wochen betreut werden, ist noch nicht spruchreif, da dafür Genehmigungen erteilt werden müssen. Doch mehrere Verantwortliche bestätigen, dass Gebäude in Rohrbach sowie in der näheren Umgebung in Frage kommen. Bis Mittwoch sollen alle Kinder wieder unterkommen, betont Albrecht.

Die Eltern, die in einer Rundrufaktion am Donnerstag informiert wurden, zeigten Verständnis und äußerten Zuspruch, berichtet die Kindergartenleiterin. "Und wir haben jetzt alle gesagt: ,Wir schaffen das.‘", fügt sie lächelnd hinzu. Doch in den nächsten Tagen warte noch viel Arbeit. Ab Montag müsse geklärt werden, welches Spielzeug, welche Tische und Stühle in die Interimslösung mitgenommen werden kann. Ein richtiger Umzug müsse bewältigt werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass der städtische Kindergarten in Rohrbach einen Wasserschaden zu beklagen hat: Vor einigen Jahren leckte ein Heizungsrohr, die undichte Stelle wurde lange nicht bemerkt. Als es bekannt wurde, war der Schaden so groß, dass vieles rausgerissen werden musste, laut OB kostete die Baumaßnahme einen sechsstelligen Betrag.

Was wäre also zu tun, dass der Kindergarten bei Starkregenereignissen nicht erneut "nasse Füße" bekommt? Laut Albrecht sind die Möglichkeiten dafür sehr überschaubar. Am Donnerstag seien nach den schweren Regenfällen zwar mehrere Hochwasserrückhaltebecken eingestaut gewesen, darunter auch jenes beim Rohrbacher Sportplatz. Doch ein weiteres Becken hätte den Kindergarten nicht gerettet, sagt Albrecht. Ein kleiner Wall um das Gelände sei eine erste Idee, von der noch nicht klar ist, wie zielführend sie ist. Doch der OB ist der Meinung: "Diese Regenmengen, das kann man nicht bändigen."