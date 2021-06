Sinsheim-Reihen. (gab) Michael Hacker erlebte persönlich mit, als am 31. Oktober 2020 die Hotels in Deutschland für lange Zeit schließen mussten. Denn der Busreise-Unternehmer aus Sinsheim-Reihen fuhr an diesem Tag eine Reisegruppe von Rügen in den Kraichgau zurück – das Hotel schloss direkt nach ihrer Abreise für lange Zeit seine Pforten. Seit dieser Zeit lebe es sich für die Touristikbranche fast wie unter Berufsverbot, sagt der Juniorchef von "Hacker Touristik".

Doch das Unternehmen steckte den Kopf nicht in den Sand, sondern tüftelte seither nicht nur immer wieder neue Pläne aus, sondern setzte sie auch zukunftsgewandt in die Tat um. Pluspunkt von Anfang der Pandemie an war dabei sicherlich, dass Hacker nicht nur auf einem Standbein operiert, sondern in verschiedenen Bereichen zu Hause ist. Mit elf kleinen Bussen, sechs Linienbussen und fünf Reisebussen erledigt die Firma Vereins- und touristische Fahrten, Schülerbeförderung und Linienbusfahrten. Nur dank dieser Vielseitigkeit musste der Betrieb die Pandemie über nie komplett eingestellt werden. Reisebusfahrer etwa wurden im Linien- oder Schülerverkehr eingesetzt, sodass die Kurzarbeit praktisch nur zwei Fahrer betraf.

Eine Überlegung von Hacker traf dann ins Schwarze: Als Anfang 2020 bekannt wurde, dass Erntehelfer aus dem Ausland einreisen durften, allerdings nicht mit dem eigenen Fahrzeug, informierte er sich etwa bei Landwirtschaftsverbänden und realisierte seine Idee: Hacker übernahm den Transport von 134 Erntehelfern aus Rumänien für einen Großbetrieb mit mehreren Bussen vom Karlsruher Flughafen Baden Airpark zur Jugendherberge in Speyer, wo die Arbeiter untergebracht waren. Nach der Quarantäne kutschierten die Fahrer sie drei Monate lang jeden Morgen auf Felder in der Pfalz und abends wieder in die Unterkunft. 2021 durften Erntehelfer wieder selbst anreisen, womit dieses Standbein gekappt war. Seit Schuljahresbeginn 2020/2021 kann Hacker zusätzliche Busse im Schülerverkehr einsetzen, der zahlenmäßig höhere Einsatz soll die Schüler vor Corona schützen.

Besonders schlimm für Unternehmen und Mitarbeiter sei die Zeit "seit Jahresbeginn bis vor wenigen Tagen gewesen", sagt Michael Hacker, bis zu dem Moment, als die Mannschaft auf der "Hacker-Alm", wie der Firmensitz im Reihener Industriegebiet liebevoll genannt wird, den 1. Juli als Starttermin der neuen Busreisesaison festgezurrt hatte.

Allerdings schafften Vater und Sohn Hacker es auch im ersten Halbjahr, ein Zubrot zu generieren: Sie bedienen derzeit die Schienenersatzverkehr-Strecke zwischen Sinsheim, Eppingen und Bad Rappenau. Zudem seien in den letzten Monaten zwecks Kostensenkung nicht alle Busse zugelassen gewesen, erläutert der Juniorchef. Der Betrieb habe es also mit Ideenreichtum und Zuversicht durch die Pandemie geschafft, obwohl sogenannten Mischbetrieben wie diesem "keine der hochgelobten Hilfsmaßnahmen" zugestanden hätten, beschreibt Hacker.

Ab Juli sind die Reisebusse und ihre Fahrer nun wieder auf den Straßen unterwegs, und schon jetzt klingelt im Büro ständig das Telefon, weil Stamm- und neue Gäste mitfahren möchten. Trotz aller Schwierigkeiten, die Corona hervorrief, entschied sich Hacker, die Preise dieses Jahr nicht anzuheben. "Wir möchten die, die uns bis heute treu geblieben sind, nicht bestrafen", sagt er, "und ihnen viel lieber unsere Dankbarkeit zeigen". Obwohl die Rücklagen inzwischen beinahe aufgebraucht seien.

1986, vor 35 Jahren, gründete Hermann Hacker, Michael Hackers Vater, "Hacker Touristik" als Ein-Mann-Betrieb. Er arbeitete als Linien- und Tourenbusfahrer bei der Stadt Sinsheim im damaligen SWEG-Zusammenschluss. Als diese den Tourismusbereich einstellte, machte sich Hacker, Reisebusfahrer mit Leib und Seele, selbstständig. Die Verbindung zum Stadtbusverkehr der Stadt besteht bis heute. In diesen Tagen feiert der Sinsheimer Stadtbus sein 25-jähriges Bestehen.