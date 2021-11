Sinsheim-Reihen. (gab) Reihen bekommt einen neuen Tümpel. Er wird sich am Waldrand unterhalb des "Seligsbrunnens" befinden. Hintergrund ist, so erläuterte Reihens Ortsvorsteher Willibald Hönig im Rahmen der jüngsten Ortschaftsratssitzung, dass es in Sinsheim einen Mann gebe, der immer wieder 2000 Euro zur Verfügung stellt. Damit möchte die Stadt in einem ihrer Stadtteile einen Tümpel, ein neues Biotop also, schaffen.

Revierförster Dietmar Weiland hatte diesem Mann die Stelle als optimal für einen Tümpel vorgeschlagen, erzählte Hönig, und der Spender sagte zu. Im nächsten Schritt werde ein Bagger ein großes Loch graben, das sich dann mit Wasser füllen soll. Der Tümpel biete dann Fröschen und anderen Tieren Lebensraum und sei ein Trinkplatz für Vögel. Das Wasser sammele sich im Biotop, und wenn dieses voll ist, fließe das Wasser über einen Graben ab. Der Tümpel ist der zweite, den Weiland nach Reihen bringt. Der erste liegt mitten im Wald. Der Förster plane, das Biotop Anfang nächsten Jahres anzulegen, sagt Hönig.

Weit weniger umweltfreundlich als ein Biotop sind die sogenannten Schotterwüsten, die manche Menschen anstelle eines Vorgartens anlegen. Der Ortsvorsteher berichtete in der Sitzung, dass schon im Jahr 1995 in der baden-württembergischen Landesbauordnung darum gebeten wurde, Schottergärten zu vermeiden und umzuwandeln, da sie dem Klima schaden. Seit Sommer 2020 sind solche Anlagen in Baden-Württemberg verboten.

Auf dem Reihener Friedhof gibt es verschiedene Bestattungsarten. Bei den Urnengräbern geht langsam der Platz aus. Ziel ist, einen neuen Standort zu finden. Ein Termin für ein Vor-Ort-Treffen zur weiteren Planung fand das Gremium in der Sitzung nicht. Ziel ist laut Ortsvorsteher, "den Friedhof nicht zu zerpflücken", sondern mit den Urnengräbern immer näher an die Aussegnungshalle zu rücken. Hönig wird das Thema nun voraussichtlich allein vorbereiten und dann den Räten zur Diskussion stellen. Ortschaftsrat Harald Juncker wünschte sich zudem für Beerdigungen die Anschaffung von Sitz- und Rückenauflagen für die Außenbänke der Aussegnungshalle. Solche gebe es etwa in Rohrbach. Auch Decken, Kissen oder sonstige Sitzauflagen könnten eine kostengünstige Lösung sein, waren sich die Räte einig.

Einen Aufreger brachte Gerhard Barth aufs Tapet: Er bemängelte, dass Anlieger und Firmen vermehrt unerlaubt Fahrzeuge auf dem Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof abstellen. Hönig regte an, Fotos zur Beweissicherung zu schießen, falls man solche Verstöße beobachtet.