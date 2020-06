Sinsheim. (jubu) Rein ins "Urlaubsfeeling" mit dem Sprung ins kühle Nass. Doch Freibadbesuche sind in diesem Jahr nur mit starken Einschränkungen möglich. Und so steigt bei den Menschen der Durst nach Urlaub, oft am liebsten im heimischen Garten. Poolbauer in der Region können sich vor Aufträgen nicht mehr retten.

Eine Goldgrube für die Profiteure des Stillstandes. Einer von ihnen ist Dimitri Ignatov aus Sinsheim. Seit 2007 betreibt er zusammen mit seinem Bruder Maksim eine Firma für Folienlegung im Poolbau, bei Gartenteichen und vielem mehr. Zusammen mit Helfern aus dem Bekanntenkreis haben die Beiden schon Referenzen im europäischen Ausland gesammelt. In Österreich, Frankreich und der Schweiz haben sie Gewerbe- wie Privatkunden den Traum von der blau-schimmernden Idylle erfüllt.

Im Gespräch räumt der Fachmann ein, Arbeitsmaterialien frühzeitig gehamstert zu haben: "Das war Anfang März, als wir bemerkten, dass die Anfragen explodierten und wir pro Woche erst zehn und schließlich 35 Mails bekommen haben." Bis zu 300 Quadratmeter Folie habe das vierköpfige Team alleine im März verlegt. "Der Konkurrenz ist bisweilen das Material ausgegangen", sagt Ignatov. Auf die Frage, welche Gründe seine Kunden dazu bewegen, sich einen Pool einbauen zu lassen, antwortet er, durch die Bank sei es die Angst, "ob man dieses Jahr überhaupt in den Urlaub fliegen kann".

Besonders große Pools habe Ignatov in dieser Saison noch keine gebaut. Doch nicht weniger stolz holt er sein Smartphone aus der Hosentasche und zeigt eine Reihe der vollendeten Werke. "Es sind aktuell fast nur Privathaushalte und die Maße bewegen sich immer bei etwa vier mal acht Metern." Das bestätigt den Trend zum Corona-Pool-2020 – nichts Großes, nichts Mondänes, einfach zweckmäßig. "Kleckerles" für den gebürtigen Russen, der 2001 nach Deutschland kam. Zusammen mit einem Eppinger Schwimmbeckenbauer hat er bereits an einem 16.000 Quadratmeter großen Hotel-Pool in der Türkei gebaut.

"Wir mussten auch schon Anfragende enttäuschen, da wir aktuell keine Kapazitäten frei haben", erzählt er. Wer derzeit einen Pool bei ihm bestellt, müsse sich auf eine Wartezeit von vier Wochen einstellen. Das sei aber noch weit unter der üblichen Wartezeit. "Anderswo wartet man vier Monate auf einen Termin." Menschen, so berichtet er, hätten ihm schon eine größere Summe geboten, wenn er seine aktuellen Aufträge unterbreche und bei ihnen baue. "Das können wir nicht machen."

Der 35-Jährige arbeitet derzeit 16 Stunden am Tag und ohne Wochenende – "da gehört auch viel Büroarbeit dazu." Im April baute das Handwerkerteam 25 Pools, je nach Wetterlage sei es einer pro Tag. In Sinsheim selbst haben Dimitri und Maksim in ihrer Karriere nur 20 Wasserbecken erstellt. "Wir fahren mehrere hundert Kilometer zu unseren Kunden in ganz Deutschland. Auch in der Schweiz waren wir während Corona häufig." Das Arbeiten jenseits der Grenze sei mit den gleichen Gesundheitsauflagen verbunden und unproblematisch.

Jede Menge Arbeit, über die sich der Sinsheimer durchaus freut. "Andere Betriebe müssen schließen, gehen insolvent und unsere Branche kann sich vor Aufträgen nicht retten." Als Gewinner der Pandemie-Zeit kann er im Spätjahr die Auszeit genießen. Während der kalten Tage ist Baupause, "da ist dann Zeit zum Abschalten."

Dimitri Ignatov schätzt aufgrund seiner Erfahrung aus den Vorjahren, dass es im Sommer noch einmal einen Nachfrage-Aufschwung geben werde. Doch wie es in diesem Corona-Sommer aussieht, weiß er nicht. "Alles ist anders, wir lassen uns überraschen."