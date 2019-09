Sinsheim. (pol/mare) Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat die Sinsheimer Polizei Poser aus dem Verkehr gezogen. Das teilen die Beamten mit.

Nach der Großkontrolle am Dienstag legten sich die Ordnungshüter auch am Donnerstag auf die Lauer in der Stadt. Zwischen 16 und 21 Uhr überprüften dabei mehr als 60 Beamten insgesamt 160 Autos und 230 Menschen. Mit dabei: ein Drogenspürhund aus Walldorf.

Zwei getunte Autos wurden dabei komplett aus dem Verkehr gezogen, die Halter und Fahrer mit Bußgeldern belegt.

Die weiteren Aktionen: Gegen einen 28-jährigen Mann lag ein Haftbefehl vor - auf ihn war die Polizei bei der Kontrolle in der Neulandstraße gestoßen, wo er als Beifahrer in einem Auto dabei war. Der junge Mann wurde festgenommen und nach Zahlung der offen stehenden Geldstrafe von 1800 Euro später wieder entlassen.

Zwei Autofahrer waren betrunken und unter Drogeneinfluss unterwegs, sechs Leute telefonierten mit dem Handy, während sie fuhren.