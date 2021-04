Von Christian Beck

Sinsheim. Den Motor aufheulen lassen, mit durchdrehenden Reifen starten und mit dem Auto im Kreis driften. Dazu Anfeuerungsrufe, grölen, klatschen. Vor allem auf dem Festplatz kam dies zuletzt häufiger vor. Nun teilte die Polizei am Montagnachmittag mit, dass am vergangenen Wochenende zahlreiche junge Autofahrer dort in der Nacht kontrolliert wurden. Und auch in Zukunft wollen die Ordnungshüter dort Präsenz zeigen.

Mehrfach hatte sich eine Anwohnerin beklagt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schildert sie "minutenlanges Reifenquietschen". Auch ihre Tochter sei um zwei Uhr von dem Lärm aufgewacht. Auf Nachfrage bestätigt Polizeisprecher Norbert Schätzle, dass es viele Beschwerden von Anwohnern gibt. Mehrere Kontrollen des Polizeireviers hätten deren Anliegen bestätigt, gegen mehrere Ruhestörer wurden bereits Ordnungswidrigkeitsverfahren "wegen unnötigen Lärmens im Zusammenhang mit der Benutzung von Fahrzeugen" eingeleitet.

Wie die Polizei nun mitteilt, waren am Samstag zwischen 21.30 und 23.30 Uhr bis zu 15 Fahrzeuge gleichzeitig mit jeweils bis zu zwei Insassen auf dem Schwimmbad-Parkplatz. Die meisten Autos seien zwischen 22.30 und 23 Uhr dort gewesen. Da immer wieder Autos weggefahren und andere hinzugekommen seien, "waren dies wesentlich mehr".

Zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren seien verwarnt worden: Sie waren aufgefallen, weil sie die Motoren ihrer Autos, einen BMW und einem Mercedes, laut aufheulen ließen. "Zudem wurden ihnen und auch allen anderen, denen es nicht gelang, sich vor den Streifenwagen rechtzeitig aus dem Staub zu machen, Platzverweise erteilt." Vereinzeltes Kommen und Gehen sei bis 2 Uhr am Sonntagmorgen festgestellt worden.

"Die kommen nicht alle aus Sinsheim", erklärt Schätzle, "sondern auch aus den umliegenden Gemeinden oder dem Landkreis Heilbronn." Dass sich die sogenannte "Poser"-Szene in Sinsheim treffe, sei bekannt. Die Intensität habe Corona-bedingt jedoch zugenommen. Vor allem junge Männer treffen sich so, weil vieles andere gerade nicht möglich ist.

Darüber hinaus seien in der Nacht von Samstag auf Sonntag auch auf dem Parkplatz des "Kaufland" in der Dührener Straße und dem Parkplatz der Badewelt junge Menschen mit ihren Autos angetroffen worden. "Platzverweise wurden auch hier ausgesprochen", teilt Schätzle mit. Bei einer Fahrzeugkontrolle am Sonntagmorgen, kurz vor 3 Uhr am Hummelberg, wurden vier Personen, nicht Corona-gerecht, im Fahrzeug sitzend erwischt. Allen wird demnächst ein Bußgeldbescheid mit der Post zugesandt.

Nun will die Polizei auch in Zukunft ein wachsames Auge auf das "überwiegend junge Publikum mit ihren hoch motorisierten Fahrzeugen" haben. Die Taktik? "Kontrollieren, kontrollieren, kontrollieren. Autos überprüfen, auf die Nerven gehen", sagt der Polizeisprecher auf Nachfrage. Man sei dabei sowohl mit Streifenwagen als auch in zivil im Einsatz. So gelinge es, die "Poser" abzufangen, sagt Schätzle. Auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht betont, dass die "Kontrollen noch einmal anziehen".

Momentan gehe es der Polizei auch darum, zu klären, wer sich dort treffe und wo die Personen herkommen. Nicht jeder, der sich nachts auf einem Parkplatz aufhält, sorgt für Ruhestörungen, berichtet Schätzle. Hier erinnert die Diskussion ein wenig an jene zu den Treffen auf dem Parkplatz der Burg Steinsberg. Und um den Aspekt, dass sich solche Treffen verlagern, wenn an einem Ort häufig kontrolliert wird. Schätzle erklärt, dass es sich bei jenen, die sich an der Burg getroffen haben, nicht um jene handelt, die nun auf dem Schwimmbad-Parkplatz Gummiabrieb auf dem Asphalt hinterlassen. Der OB spricht jedoch von einer gewissen Schnittmenge.

Albrecht ist zuversichtlich, dass sich das Problem auf dem Schwimmbad-Parkplatz mit Hilfe der Kontrollen bald erledigt hat. Und falls nicht, gebe es auch andere Möglichkeiten: Der Parkplatz könnte dann mit Schranken oder Hindernissen versehen werden.

Update: Montag, 12. April 2021, 18.20 Uhr