Sinsheim. (tk) Herumtollende Kinder und sich im Frühlingswetter treffende Erwachsene hätten zu Beschwerden in hoher Zahl geführt, auch von Anwohnern, hieß es auf Nachfrage. Nun ist das Spiel vorerst aus: Gemeinsam haben die Stadt Sinsheim und das Sinsheimer Polizeirevier noch am Sonntag kurzfristig den Entschluss gefasst, die "Alla Hopp!"-Anlage im Postgarten ab diesen Montag zu schließen. Dies geschehe vor dem Hintergrund "hoher Inzidenzen" in Sinsheim und aus Sorge, dass sich im Stadtgebiet aufgetretene Varianten des Corona-Virus schneller ausbreiten könnten.

Hunderte überwiegend junge Menschen, davon viele Familien, hatten am Wochenende den Begegnungs- und Bewegungspark besucht. Hierbei seien "Kontaktbeschränkungen häufig missachtet" worden, sagte die Pressestelle der Stadt in einer am Sonntagnachmittag eilends verfassten Meldung. Die "Einhaltung der Maßnahmen zum Infektionsschutz" könnten angesichts des Andrangs "nicht mehr gewährleistet werden".

Eine undankbare Tätigkeit wartete nun auch auf die Ordnungskräfte der Verwaltung, die kurzerhand vollzählig in den Sonntagsdienst mussten, sowie die zahlreichen Polizisten, die bis zum Abend rund ums Gelände Wacht hielten, um Ausflügler zu ermahnen und Verstöße gegebenenfalls mit Nachdruck zu ahnden. Eine Diskrepanz, die auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht erkennt: Zwar sei der Zustand, vor dem Hintergrund anhaltend hoher Corona-Fallzahlen in Sinsheim "unhaltbar"; das Bedürfnis "insbesondere von Familien", die frühlingshaften Temperaturen nach Monaten der Entbehrungen "bestmöglich im Freien zu nutzen", verstehe Albrecht "nur zu gut".

Festzustellen war jedoch auch, dass sich weite Teile der Besucher auf der Anlage bei Auftreten der Uniformierten an die Regeln hielten. Künftig einfach mehr Kontrollen auf dem Gelände vorzunehmen, sei aber nicht leistbar, räumt Albrecht ein; "sämtliche personellen Ressourcen von Polizei und Ordnungskräften" könne man nicht zur Kontrolle von Corona-Regeln ausreizen.

Tatsache ist aber auch: So mancher vergleichsweise enge Sinsheimer Einkaufsmarkt war am Wochenende ähnlich stark frequentiert wie die weitläufige "Alla Hopp!"-Anlage. Die Ansteckungswahrscheinlichkeit im Freien ist verschwindend gering. Dies ist ein weltweiter Konsens, den Aerosolforscher und Lungenfachärzte erst in jüngster Zeit in zahlreichen Medienberichten wieder bestätigt haben. In diesem Zusammenhang wird oft eine Studie dreier chinesischer Wissenschaftler genannt: Untersucht wurden 7000 Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert hatten. Lediglich zwei von ihnen hatten sich im Freien angesteckt.