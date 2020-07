Von Christian Beck

Sinsheim. Es ist nur eine Brücke. Doch was mit ihr geschieht, hat viele Konsequenzen. Oder eben nicht. In seiner jüngsten Sitzung ist der Gemeinderat von seiner ursprünglichen Planung abgerückt, die Eisenbahnunterführung beim Schwimmbadweg massiv auszubauen. Denn zum einen würde das Projekt knapp 15 Millionen Euro kosten, zum anderen hätte es nicht die gewünschte Entlastung für den Verkehr in der Innenstadt. Nun soll eine weniger aufwendige und billigere Variante untersucht werden.

Das Bauwerk stammt laut Bahn aus dem Jahr 1869 und ist beschädigt. Bis zum Jahr 2023 soll die neue Brücke fertig sein. Den Neubau zahlt prinzipiell die Bahn. Dann allerdings wäre der Durchlass für Autofahrer so niedrig und schmal wie bisher. Soll er breiter und auch tiefer werden, muss die Stadt sich an den Kosten beteiligen. Vor diesem Hintergrund hatte der Gemeinderat sich 2017 dafür ausgesprochen, den Durchlass deutlich zu vergrößern: 4,50 Meter lichte Höhe und 6,50 Meter Weite waren geplant. So hätten auch Lkw durchgepasst.

Die "Osttangente light" würde die Innenstadt nicht vom Verkehr entlasten. Laut Baudezernent Tobias Schutz würde dieser Effekt nur bei der großen Variante eintreten: Eine Straße, die den Kreisel, der momentan an der Neulandstraße gebaut wird, mit der Hauptstraße verbindet. Doch dazwischen liegen Ilvesbach, Elsenz, Bahnschienen, Straßen und das Sportgelände – ein Tunnel oder eine Hochstraße wären nötig. Beides wäre sehr teuer, die Hochstraße ein optischer Eingriff ins Wiesental. Eine baldige Umsetzung gilt als unwahrscheinlich. (cbe)

Ein Plus bei der Durchfahrtshöhe hätte den Bau aber deutlich verteuert. Denn dazu hätte die Straße unter der Bahn abgesenkt werden müssen. Um dies möglich zu machen, hätte unter anderem der Ilvesbach verlegt werden müssen, auch der Grundwasserspiegel hätte – neben vielen anderen Herausforderungen – für Probleme gesorgt.

Vor allem aber erhofften sich Gemeinderat und Verwaltung, dass so eine "Osttangente light" geschaffen werden kann, um die Innenstadt, beispielsweise die Friedrichstraße, vom Verkehr zu entlasten. Etwa auf Höhe des Jugendhauses hätte ein Zugang zur Hauptstraße gebaut werden können. Wer vom Krankenhaus in die Neulandstraße möchte, hätte dann über den Zubringer auf den Schwimmbadweg fahren können. Verkehrsuntersuchungen haben aber ergeben: Dieser Weg würde von zu wenigen Autofahrern genutzt werden. Dies begründen die Verkehrsplaner unter anderem mit der Tatsache, dass eine Umgehung nur attraktiv ist, wenn dort schnell gefahren werden kann. Im Schwimmbadweg gilt Tempo 30.

CDU-Sprecher Friedhelm Zoller sprach sich vor diesem Hintergrund dafür aus, an der Brücke nichts zu verändern. Die Vertreter der weiteren Fraktionen sahen dies anders: Sie sprachen sich allesamt dafür aus, dass eine neue Variante untersucht wird. Sie sieht vor, den Durchlass zu verbreitern, nicht aber zu vertiefen. So bliebe es bei einer Durchfahrtshöhe von knapp unter drei Metern; Lkw und einige Wohnmobile könnten nicht durchfahren. Alexander Hertel (Aktiv für Sinsheim) regte an, am Wohnmobilstellplatz ein Schild anzubringen, dass deren Fahrern das Wenden vor der niedrigen Brücke erspart.

Der breitere Durchlass hätte Vorteile: Zwei Autos könnten aneinander vorbei fahren, zudem böte sich Platz für einen separaten Fuß- und Radweg. Außerdem wäre diese Variante deutlich billiger: Der Anteil der Stadt wird insgesamt auf etwa 2,8 Millionen Euro geschätzt.

Mit einer Gegenstimme wurde beschlossen, dass diese Variante näher untersucht werden soll. Sie wird dann zu einem späteren Zeitpunkt, laut Schutz frühestens im Oktober, wieder im Gemeinderat besprochen. Der Baudezernent weist zudem darauf hin, dass die Bahn die beschädigte Brücke mit Stahlstützen sichern könnte, falls dies als notwendig erachtet wird. Dann wäre der Durchlass für den Verkehr gesperrt.