Sinsheim. (pol/rl) Verschiedene Parkplätze im Stadtgebiet entwickeln sich der Polizei zufolge zunehmend zu Treffpunkten junger Menschen. Dabei werde es Anwohnern zufolge gerade in den späten Abendstunden laut, weil junge Fahrer ihre Motoren laut aufheulen lassen. Das teilte das Polizeirevier Sinsheim mit.

Besonders davon betroffen sei der Schwimmbad-Parkplatz, der an Wochenenden nach 22 Uhr besonders stark von Posern besucht wird. Unnötiges Gasgeben, quietschende Reifen und lautes Gegröle bringen die Anwohner seit Wochen regelmäßig um die Nachtruhe. Das Polizeirevier Sinsheim hat bei seinen Kontrollen bereits gegen mehrere "Ruhestörer" Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Lärmbelästigung eingeleitet.

So stellten die Beamten am Samstagabend zwischen 21.30 und 23.30 Uhr auf dem Schwimmbad-Parkplatz in der Spitze 15 Fahrzeuge fest, in denen jeweils bis zu zwei Insassen saßen. Die meisten Fahrzeuge waren zwischen 22.30 und 23 Uhr vor Ort. Im Durchlauf seien es wesentlich mehr gewesen.

Als die Kontrollstreifen auftauchten, fuhren etliche Fahrzeuge davon. Zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren, die eine BMW und einen Mercedes fuhren und durch Aufheulenlassen der Motoren auffielen, wurden verwarnt. Zudem wurden ihnen und weiteren Fahrern Platzverweise erteilt. Obwohl der Parkplatz immer wieder geräumt wurde, fuhren bis um 2 Uhr am Sonntagmorgen immer wieder Fahrzeugen das Areal an.

Darüber hinaus wurden von Samstag auf Sonntag auch die Parkplätze des "Kauflandes" in der Dührener Straße und der Parkplatz der Badewelt zu Poser-Treffpunkten. Auch hier sprachen die Beamten bei den Kontrollen Platzverweise aus.

Bei einer Fahrzeugkontrolle am Sonntagmorgen kurz vor 3 Uhr am Hummelberg erwischte die Polizei vier Personen in einem Wagen, die nicht die Corona-Vorschriften einhielten. Allen wird demnächst ein Bußgeldbescheid mit der Post zugesandt.

Nach den Erfahrungen in den letzten Wochen will das Polizeirevier Sinsheim von Freitagabend bis Sonntagabend stärker kontrollieren. Dabei soll ruhestörender Lärms, auch im Zusammenhang mit dem Benutzen von Fahrzeugen, oder auch im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung, konsequent zur Anzeige gebracht werden.