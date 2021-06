Ein moderner Zweckbau mit Platz für 272 Autos und fünf Geschossen. Das Parkhaus an der Dr.-Sieber-Halle in einer Animation der Stadtverwaltung. Grafik: Stadt Sinsheim

Sinsheim. (cbe/zg) 271 Stellplätze stehen im Parkhaus neben der Dr.-Sieber-Halle zur Verfügung. Doch sie stehen zum großen Teil leer. Wie das sechs Millionen Euro teure und im September eröffnete Parkhaus gefüllt werden könnte, war mehrfach Thema im Gemeinderat. Und mehrfach schlugen Räte vor, eine Art Werbeaktion ins Leben zu rufen, bei der dort kostenlos geparkt werden kann.

Bislang sei dies nicht sinnvoll gewesen, erklärt Oberbürgermeister Jörg Albrecht auf Nachfrage. Schließlich seien wegen des Lockdowns deutlich weniger Leute in die Stadt gefahren. Doch nun könne man dies probieren. Von Donnerstag, 1. Juli, bis einschließlich Sonntag, 11. Juli, fallen im Parkhaus neben der Dr.-Sieber-Halle keine Gebühren an. Die Aktion über einen längeren Zeitpunkt anzubieten, sei nicht möglich. Eine spätere Wiederholung sei gerade nicht geplant. Der OB kann sich aber vorstellen, dass der Effekt anhält: Autofahrer steuerten oft aus Gewohnheit bekannte Parkplätze an, bis neue Möglichkeiten angenommen werden, dauere es seine Zeit.

Parkleitsystem kommt

Künftig soll sich auf Vorwegweisern aus der Friedrichstraße kommend einsehen lassen, wie viele Plätze im Parkhaus noch frei sind. In den kommenden Wochen sollen die Anlagen fertiggestellt sein, teilte die Stadtverwaltung mit.

Zum 1. Juli werden die Parkgebühren in der Kernstadt erhöht. Zur Kernzone, in der sich bereits der Parkplatz Kirchplatz befindet, kommen ab Juli der Parkplatz Karlsplatz und das Parkdeck Zwingermühle hinzu. Hier kostet Parken je angefangene halbe Stunde einen Euro. In der Ringzone, zu der auch das Parkhaus Dr.-Sieber-Halle gehört, kostet jede angefangene halbe Stunde künftig 50 Cent.