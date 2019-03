154 Laternen in Sinsheim-Ost, wie hier in der Kurpfalzstraße, werfen jetzt ihr neues Licht auf die Umgebung. Auf dem Bild zu sehen ist eine Lampe, die links ein LED-Licht, rechts noch den alten, orange scheinenden Leuchtkopf trägt. Foto: Friedemann Orths

Von Friedemann Orths

Sinsheim. Mittlerweile sind die Arbeiten in Sinsheim-Ost abgeschlossen, und der Stadtteil erstrahlt in neuem Licht. Genau 154 Laternen haben die Mitarbeiter der Stadtwerke ausgetauscht. Der Grund: die Sicherheit. Die Glasfaserpfähle, Baujahr 1975, waren zu alt und mussten ersetzt werden.

Anstatt des wärmeren, orangenen Lichts der Natriumdampflampen erhellt jetzt kaltes Licht sogenannter "lichtemitierender Dioden", kurz LED, die Straßen. "Da wir die Laternenpfähle erneuern mussten, haben wir die Leuchtköpfe gleich mit ausgetauscht", erklärt Viktor Zeiger, Verantwortlicher für die Straßenbeleuchtung bei den Stadtwerken, im Gespräch mit der RNZ. Momentan sei auch kein flächendeckender LED-Ausbau in der Kernstadt und den Ortsteilen geplant; lediglich im Zuge anderer Maßnahmen - wie jetzt in Sinsheim-Ost geschehen - würden die LED-Lichter die alten Quecksilberdampf- und Natriumdampflampen verdrängen. "Man bekommt sowieso nur noch LED-Technik", erklärt Zeiger. Dies bedeute, dass auch alle Neubaugebiete im Licht der Dioden baden werden. In diesem Jahr seien aber alle Maßnahmen, die LED-Technik betreffen, abgeschlossen.

Der Umbau in Sinsheim-Ost kostet die Stadt insgesamt 260.000 Euro, sagt Zeiger. Ein Leuchtkopf schlägt dabei mit circa 450 Euro zu Buche. Die Arbeiten wurden von der Firma Netze BW durchgeführt, mit der die Stadt einen Konzessionsvertrag habe. Ein Tiefbautrupp tauschte die alten Fundamente gegen neue aus; Netzbauer verkabelten die Laternen. Die 44 Jahre alten Laternenpfähle seien nicht mehr standsicher gewesen; starker Wind oder ein Rempler eines Autos hätten die Pfähle umknicken können.

Der Vorteil der LED-Lampen: Sie verbrauchen laut Zeiger zwischen 60 und 70 Prozent weniger Strom. Außerdem seien die Leuchten nicht so wartungsintensiv wie die alten Glühbirnen und hätten eine Lebensdauer von etwa zwölf Jahren. Die alten Birnen hingegen hätten alle vier Jahre ausgetauscht werden müssen: "Steiger hoch, neue Lampe rein", erklärt Zeiger.

Darauf angesprochen, dass so mancher die Straßen jetzt als dunkler empfinde, sagt Zeiger: "Das kann ich erklären." Dies sei ein "optisch anderer Effekt", der durch die Spiegeltechnik der neuen Lampen entstehe. Die alten Laternen waren mit Rundumleuchten ausgestattet, die das Licht streuten. "Sie haben den Eindruck vermittelt, dass die Umgebung ausgeleuchtet wird", sagt Zeiger - was den Eindruck eines helleren Wohngebietes erweckt habe.

Die neuen Leuchten projizieren hingegen einen genauen, klar abgegrenzten Lichtkegel auf den Asphalt. Somit reduzieren die LED-Laternen die Lichtverschmutzung, die durch das Streulicht verursacht wurde. Die neuen Lichter lassen sich besser lenken, und das "saubere" Licht kommt jetzt nur noch dort hin, wo es hin soll: auf die Fahrbahn. Zuvor streute der Schein in Zimmer und Gärten, störte Anwohner sowie Vögel, Fledermäuse, Insekten und Amphibien gleichermaßen. "Weniger Streulicht ist besser für die Natur", erklärt Zeiger.

Neben der Arbeiten in Sinsheim-Ost wurden auch die Laternen im Wiesental und am Schwimmbadweg umgerüstet.