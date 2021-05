Die Fohlenweidesiedlung Sinsheim: Auch hier leben Obdachlose, zuweilen auch obdachlose Jugendliche – auch wenn dieses Problem in der ländlichen Region deutlich milder ist als in Berlin. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Sinsheim. Ein Blick vom Berliner Tellerrand, mitten hinein in die Große Kreisstadt: Zoom auf die Fohlenweidensiedlung, auf die Obdachlosenunterkünfte Sinsheims, auf das Leben von Jugendlichen ohne Zuhause. Auf Einzelschicksale. Und auf eine "Zoom"-Konferenz mit dem Berliner Filmemacher Heiko Aufdermauer, Karin Blum, städtische Abteilungsleiterin im Immobilienmanagement und Ordnungsamtsleiter Florian Zangl.

Aufdermauer, in Epfenbach aufgewachsen, radelte nach dem Abitur mal eben nach Afrika, ist inzwischen ein erfolgreicher Filmregisseur, Autor und Kameramann. Sein Debüt-Spielfilm "Zeit der Fische" erhielt mehrere Preise, und inzwischen hat der 44-Jährige weitere, vorwiegend experimentelle Filme und Kunstfilme gedreht. Seit 2018 vertieft er sich in ein Langzeitprojekt: "Berlin Bytch Love" – eine Dokumentation über ein jugendliches, obdachloses Liebespaar, das ein Kind erwartet und das den Weg in eine eigene Wohnung geschafft hat. Der Film kommt dabei ohne einen Sprecher aus dem "Off" oder Interviews aus. Er lebt von seiner Intensität und Intimität. Auf dem Crowdfunding-Portal "Startnext" wird nun um finanzielle Unterstützung für die Fertigstellung des Films, den Aufdermauer aus eigener Tasche vorfinanziert hat, und für den Lebensunterhalt seiner Protagonisten geworben. Aufdermauers Ziel? Den Film auf der Berlinale und beim TV-Sender Arte zu platzieren.

Sie schlafen in Hauseingängen, aber "sie fallen nicht auf, bleiben im Verborgenen", weiß der Filmproduzent, der mit der Doku auch herausfinden wollte, wie sich die junge, schwangere Frau und ihr drogenabhängiger Freund nach ihrem schweren Start ins Leben in der Welt nun zurechtfinden.

Der „Zoom“ vom Berliner Filmstudio ins Sinsheimer Ordnungsamt: Heiko Aufdermauer im Gespräch über Obdachlosigkeit mit Karin Blum und Florian Zang von der Stadt. Screenshot: Christiane Barth

Selbstverständlich ist Berlin nicht Sinsheim, aber der Regisseur will wissen, ob auch in seiner Heimatregion Jugendliche von der Hand in den Mund leben. Deshalb hat er ein "Zoom"-Meeting mit den Mitarbeitern der Stadtverwaltung geschaltet. "Es ist ja deutschlandweit ein großes Thema", verdeutlicht der Regisseur, "und gerade das Frühjahr ist erfahrungsgemäß die Zeit, in der viele Jugendliche auf der Straße landen." Corona befeuere die Problematik obendrein.

Ordnungsamtsleiter Zangl erinnert sich an einen 18-jährigen Sinsheimer, der einen Tag vor Weihnachten aus dem elterlichen Haus flog und in eine Not-Sammelunterkunft der Stadt eingewiesen werden musste. "Das war ein prägendes Erlebnis." Der Jugendschutz sollte die Jugendlichen eigentlich auffangen: "Wenn sie auf der Straße leben, greift der Schutzmechanismus des Jugendamtes und bringt sie in speziellen Einrichtungen unter", erklärt Zangl. "Es muss rein rechtlich in Deutschland niemand auf der Straße leben." Unfreiwillige Obdachlosigkeit sei ausgeschlossen.

Die Realität sieht aber oft anders aus, wenn die zugewiesenen kommunalen Unterkünfte etwa nicht dem Wunsch der Obdachlosen entsprechen und diese dann lieber auf der Straße schlafen. "Es gibt genug Auffangmechanismen, die aber nur greifen, wenn auch die Bereitschaft besteht, diese anzunehmen", findet Zangl, der außerdem vom derzeitigen Stress auch in diesem System berichtet: "Man merkt, dass der Wohnungsmarkt sehr angespannt ist, was die Situation für sozial schwächer Gestellte mit geringerem Einkommen sehr schwierig macht."

Oft sind es Gründe wie Alkoholmissbrauch, Trennungen oder Drogen, die in die Obdachlosigkeit führen, zählt er auf. In Sinsheim hielten sich die Fälle Jugendlicher, die in eine solch prekäre Situation geraten, dass sie "erst mal auf die Straße gehen und dann als Obdachlose bei uns aufschlagen", im Vergleich zu den Großstädten "eher in Grenzen", hat Blum beobachtet. "Es gibt bei uns eigentlich kaum wirklich Straßenobdachlosigkeit", ergänzt Zangl und spricht von "verschwindend geringen Einzelfällen" und einem "spontanen Auftreten". Dennoch: "Man muss jeden Tag bereit sein und Unterkünfte bereithalten, falls jemand kommt."

"Landen" Jugendliche also in einer Sammelunterkunft, verschärfe sich deren Situation oft noch, etwa durch Streitereien mit Mitbewohnern. Die Stadt müsse dann "vermittelnd eingreifen". Doch die Jugendlichen könnten durch ältere Mitbewohner auch lernen, wie eine solche schwierige Situation zu meistern ist. Zangl berichtet außerdem davon, dass manche der jungen Leute ihre Lage auch als Signal sehen, ihr Leben zum Besseren zu wenden.

Drogen aber spielten auch in den Notunterkünften Sinsheims eine Rolle, weiß Blum. Es handle sich vorwiegend um die weichen Varianten: "Aber ich will nicht ausschließen, dass es auch den harten Drogenkonsum bei uns gibt." Eine weitere Beobachtung sei, dass in den vergangenen Jahren vermehrt Frauen obdachlos würden. Dafür würden in den Ortsteilen Wohngemeinschaften bereitgehalten.

Aktuell sind 45 Wohnungslose in städtischen Unterkünften untergebracht. Sinsheim hält Wohnraum in petto, "um kurzfristig reagieren zu können", sagt Blum. Die Stadt verweise die Obdachlosen auch an andere Hilfseinrichtungen wie das Diakonische Werk, die Caritas, die Psychologische Beratungsstelle oder den Bürgerkreis. "Aber sie werden wenig in Anspruch genommen", weiß Blum. Dennoch sei Hilfe oft dringend nötig, wenn die Jugendlichen etwa in den Sammelunterkünften "abstürzen". Die Hilfsorganisationen seien indes nicht aktiv in den Unterkünften vor Ort, um den Jugendlichen ihre Unterstützung anzubieten. Da gebe es Nachbesserungsbedarf. Staatliche Stellen auf der Ebene des Landratsamtes seien zuständig. Dabei handele es sich jedoch ebenfalls nicht um "aufsuchende Hilfen": Die Person, die in Not ist, muss also selbst die Initiative ergreifen, sich etwa an die Sozialarbeiter wenden. Auch auf die Möglichkeit, bei der Sinsheimer Tafel Unterstützung zu erhalten, verweise die Stadt zwar. "Aber wir schalten uns nicht dazwischen. Das müssen die Leute dann selbst machen", sagt Blum.

Wie es mit dem obdachlosen Liebespaar aus Berlin weiterging? Das Kind der beiden ist inzwischen geboren, die jungen Leute aber sind getrennt, der Junge lebt wieder auf der Straße.

Info: Die Crowdfunding-Aktion unter https://www.startnext.com/berlin-bytch-love soll auch auf die Situation von Straßenkindern und -jugendlichen in ganz Deutschland aufmerksam machen. Weitere Infos über den Film gibt es unter www.berlinbytchlove.de