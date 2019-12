Von Tim Kegel

Sinsheim. Das zweite Carsharing-Auto im Bereich der Innenstadt steht ab sofort in der Werderstraße 1 und damit im Herzen der Stadt. Eine zentrale Lage zwischen Rathaus, Polizeirevier und Citydome-Kino, von der sich die städtische Touristik und Betreiber Florian Bölz vom gleichnamigen Autohaus in Schwaigern mehr Nutzer erhoffen. Ein weiteres Fahrzeug, das seit Oktober 2018 am Bahnhof stationiert ist, wurde in diesem Jahr 229 Mal gebucht. Der Ford Fiesta mit verbrauchsarmem Ein-Liter-Motor hat in dieser Zeit rund 11.145 Kilometer zurück gelegt.

Dass man mit der Annahme richtig liegen könnte – hierzu trägt künftig wohl auch die Stadt Sinsheim selbst bei: Die zwei permanent verfügbaren Dienstfahrzeuge für die Rathaus-Belegschaft seien "fast permanent ausgebucht", sagt Tourismus-Chefin Johanna Barth. Zwar habe man aus diesem Grund bereits im vergangenen Jahr aufs Carsharing zurückgegriffen, könne dies aber aufgrund des Fahrzeugstandorts im direkten Rathaus-Umfeld "öfter tun", wie Oberbürgermeister Jörg Albrecht schildert. Dies, zumal die Registrierung für das Carsharing-System "im Haus" – auch nach Bölz’ eigener Erfahrung – der einfachste Weg sei: Ein- und Umsteiger können sich ab sofort in der künftigen Tourist-Info im Alten Rathaus anmelden, indem per Lastschrift oder mit Kreditkarte bezahlt wird. Die Registrierung kostet 9,90 Euro Grundgebühr, die Stunde Ausleihzeit wird mit 2,30 Euro berechnet. Interessenten mit Schufa-Eintrag könnten das System allerdings nicht nutzen. Der volle Umfang touristischer Angebote in der Hauptstraße 92 soll ab 11. Januar 2020 nutzbar sein, sagt Barth.

Sinsheim sei "ein guter Standort" für Carsharing, glaubt Bölz. Bemessungsgrundlage sind für ihn weniger die Zahlen von Buchern, sondern die gefahrenen Kilometer. Vier Carsharing-Fahrzeuge stellt er zur Verfügung, neben den Sinsheimer Autos noch jeweils eines in Eppingen und Brackenheim. Ein Versuch in der Kurstadt Bad Rappenau hatte sich unlängst jedoch als unrentabel erwiesen. Sämtliche Fahrzeuge in Bölz’ Sharing-Fuhrpark sind Benziner, denkbar sind für ihn künftig "möglicherweise Hybrid-Modelle", aber auch ein Kombi mit mehr Laderaum sowie ein Kleinbus für größere Gruppen. Bei Elektrofahrzeugen erlebe er Skepsis bei den Kunden: "Die Mehrheit hat Angst, stehen zu bleiben." Angst um seine Autos hat Bölz nicht, allerdings werde das Fahrzeug am Bahnhof-Standort gerade repariert, da es "einige Kratzer" hatte.

Der Sharing-Parkplatz in der Werderstraße vor dem früheren AOK-Gebäude – und keine 20 Meter vom Polizeirevier entfernt – birgt ein anderes Risiko, nämlich dass er während Ausleihe-Phasen zugeparkt wird. Zwar weist ein Schild die städtische Bucht als Carsharing-Punkt aus. Nutzer werden außerdem gebeten, die Stelle vor Abfahrt mit einem bereitstehenden Baustellen-Pylon zu kennzeichnen. Doch noch am Inbetriebnahmetag hatten Unbekannte den Pylon entwendet, schildert Johanna Barth, "und auf anderen Parkplätzen postiert".

Noch steckt Carsharing in Sinsheim in den Kinderschuhen, und es gibt wenig belastbares Datenmaterial, etwa über die Art der Nutzer und deren Motivation. Aus Gesprächen weiß Johanna Barth von einer Familie aus der Sinsheimer Gartenstadt, die inzwischen auf ein Auto verzichte und Carsharing nutze. "Klassisch" und weitaus gängiger sei Carsharing "als Ersatz für einen Zweitwagen". Und: Für die Bevölkerung in den Stadtteilen sei Carsharing "eher weniger interessant", sagt Florian Bölz.

Leicht steigendes Interesse glaubt man bei der Stadt-Touristik in Sachen Rad- und E-Bike-Verleih zu erkennen. Verschiedene private Anbieter, die es im Stadtgebiet bereits gibt, will die künftige Tourist-Info bündeln. Auch ein eigenes Verleih-Modell sei schon angeregt worden, allerdings sei "hier noch nichts spruchreif", sagt Johanna Barth.