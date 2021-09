Niklas Pawlak mit seinem Vater Manuel auf ihrem Dauerkartenplatz in der Südkurve in der Sinsheimer Arena. Foto: Of

Sinsheim. (of) Die jüngsten Tipps des sechsjährigen Niklas, der mit seinem Papa Manuel seit über vier Jahren jedes Hoffe-Spiel in der Südkurve besucht – wenn nicht gerade Corona alles ausbremst – hatten zwar nicht ganz funktioniert, doch der kleine Fan gibt nicht auf. "Beim nächsten Mal habe ich wieder recht", sagt er mit voller Überzeugung und hofft mit seinem Vater, dass die TSG Hoffenheim in dieser Saison wieder eine gute Rolle spielen kann und "ganz weit oben in der Tabelle" landet. Bekanntlich war das Team von Trainer Sebastian Hoeneß beim 0:2 gegen Mainz und bei Borussia Dortmund mit 3:2 unterlegen, doch jetzt sollen wieder Punkte her. "Niklas ist Hoffenheim-Fan durch und durch, kennt alle Spieler mit der zugehörigen Rückennummer und singt jedes Hoffe-Lied mit", eröffnet der 39-jährige Manuel Pawlak aus Rastatt.

Der selbstständige Transportunternehmer, der früher selbst aktiv am Ball war und verletzungsbedingt die Kickstiefel an den Nagel hängen musste, war in der Vergangenheit beruflich viele Male im Kraichgau unterwegs und ist bereits vor rund 20 Jahren auf den Verein aufmerksam geworden. Nachdem er erste Regionalliga-Spiele im Dietmar-Hopp-Stadion erlebte, war klar, dass die TSG Hoffenheim fortan "mein Verein" sein würde. Seit dem ersten Spiel ist er nun in der Sinsheimer "Pre-Zero"-Arena Dauergast.

Doch nach dem "Skandalspiel" im März 2020 gegen Bayern München war zunächst Schluss mit lustig. Erste Corona-Welle, keine Spiele mit Zuschauern im Stadion, Daumendrücken war vor den Fernsehgeräten angesagt. Gleich nachdem Niklas, der schnell mit dem Hoffe-Virus infiziert wurde, laufen konnte, reisten Papa und Sohnemann im blauen Trikot zu den Spielen aus Rastatt an. Mehr noch: "Wir sind auch bei vielen Auswärtsfahrten dabei und haben durch den Fanbus-Begleiter Thomas Zachler beste Möglichkeiten", sagt Pawlak, der weiter ausführt: "Gerade auch die Champions-League-Spiele in Liverpool, Manchester und Lyon waren die schönsten Momente, die ich bislang zusammen mit meinem Sohn erleben durfte." Bis kurz vor der Geburt des zweiten Sohnes Noah sei auch Manuels Frau bei etlichen Matches mit im Stadion dabei gewesen.

Niklas spielt selbst bei den Bambinis des FV Ottersdorf, einem Stadtteil von Rastatt, und nennt Sargis Adamyan und Christoph Baumgartner als seine derzeitigen Lieblingsspieler. "Wir sind Dorfmenschen und fühlen uns im Kraichgau sehr wohl", bekundet Pawlak, der besonders auch die Jugendarbeit bei der TSG Hoffenheim aufmerksam verfolgt und den "familiären, starken Zusammenhalt" bei allen Menschen im Verein schätzt.

Nicht zuletzt haben ihn die Anfeindungen gegen Dietmar Hopp in der Vergangenheit sehr berührt. Pawlak: "Durch die SAP war er mir schon vor vielen Jahren bekannt. Dass er sich für Klima und Umwelt sowie im medizinischen und sozialen Bereich einsetzt, unterstreicht den besonderen Stellenwert dieses Mannes", findet er. Was bis vor Corona auch beim besagten Spiel gegen die Bayern im Stadion passierte, sei zum Fremdschämen. "Wenn die Ultras verschiedener Vereine ein Problem mit dem DFB oder der DFL haben, sollen sie sich gegen diese wenden und nicht gegen eine Einzelperson", ereifert er sich. Pawlak erzählt im RNZ-Gespräch zudem, dass Niklas herzkrank sei: "Nicht zuletzt durch das Engagement von Dietmar Hopp haben er und viele weitere Kinder ihr Leben geschenkt bekommen."

Wo die TSG Hoffenheim am Ende der Saison 2021/2022 landet? "Hoffentlich auf einem einstelligen Platz, besser noch ein Stückchen weiter oben." Der Verein habe sich in dreizehn Jahren Fußball-Bundesliga im Oberhaus mehr als etabliert und wird seinen Weg weiter gehen, schätzt Pawlak. Trotzdem schielt man auch in Südbaden wieder nach den internationalen Plätzen. "Es gibt natürlich auch in Spanien, Italien oder Frankreich tolle Vereine und Stadien. Wer weiß, was die Zukunft bringt?"Im Moment hat es mit Eintrittskarten noch nicht so richtig geklappt, doch demnächst soll es wieder heißen: "Auf in den Kraichgau."