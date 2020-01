Sinsheim. (abc) Das erste Baby des gerade begonnenen Jahres war für die stolze Mutter das zweite. Um 13.04 Uhr brachte Olga Maier im Mutter-Kind-Zentrum der GRN-Klinik die 54 Zentimeter große und 3190 Gramm schwere Luisa zur Welt. Nach der 2015 im Bethesda-Krankenhaus Duisburg geborenen Tochter Kristina ergänzt sie nun das Familienglück der 34-jährigen Controllerin und ihres vier Jahre älteren Ehemanns Alexander, einem Schweißfachingenieur.

Die beiden aus Usbekistan beziehungsweise Kasachstan stammenden Russlanddeutschen leben seit gut 20 Jahren in der Bundesrepublik. Im Juli 2016 waren sie aus der Metropolregion Rhein-Ruhr an die Elsenz gekommen und fühlen sich seither im Kraichgau pudelwohl. "Der eigentliche Geburtstermin wäre der 3. Januar gewesen, aber heute Morgen haben die Wehen eingesetzt. Gegen neun Uhr sind wir deshalb hier angekommen", beschrieb die stolze Mutter den von da an gut vierstündigen Entbindungsvorgang.

"Alles ist so ruhig und bequem abgelaufen. Da hat man sich schon fast wie zu Hause gefühlt." So lobte Alexander Maier die familiäre Atmosphäre im Mutter-Kind-Zentrum als großen Unterschied zur Geburt der älteren Schwester des Neujahrsbabys. Das kam übrigens auf natürlichem Wege ohne Kaiserschnitt zur Welt. "Bei uns ist das die Regel", betonte Chefarzt der Fachabteilung Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Thomas Schumacher. Die Kaiserschnitt-Quote innerhalb des Mutter-Kind-Zentrums liege aktuell ein Zehntel unter dem Landesdurchschnitt, was ihm zufolge vor allem der hervorragenden Arbeit der insgesamt 17 Hebammen zu verdanken sei.

Falls nötig, sei aber immer einer von insgesamt zwei Anästhesisten vor Ort, um die Rundumversorgung der werdenden Mütter sicherzustellen. Weiterhin gelinge es in 91 Prozent der Fälle, den sogenannten Dammschnitt zu vermeiden, dessen medizinischer Nutzen für Mutter und Kind ohnehin umstritten sei. Seit der ersten Zertifizierung als "babyfreundliches Krankenhaus" habe man diese immer wider erneuert und nicht zuletzt deshalb nach wie vor großen Zulauf auch aus der weiteren Umgebung. "2019 hatten wir 1239 Entbindungen, nachdem es 2018 auch schon 1105 gewesen waren", freute sich Schumacher darüber, dass immer mehr angehende Eltern der Klinik ihr Vertrauen schenken. Der Mediziner rechnet mit noch höheren Geburtenzahlen, falls die Entbindungsstation in Mosbach geschlossen werden sollte.