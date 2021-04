Über 200 Jahre lang war das „Lamm“ in der Hauptstraße 93 Gastwirtschaft. Das Anwesen wurde jetzt umfassend saniert und modernisiert. Dabei wurde auf die Geschichte Wert gelegt, etwa in der Stube „Alt Sinsheim“. Foto: Tim Kegel/Siegfried Daubenschmitt

Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Unterlagen, die Werner Fischer zeigt, sind viel mehr als Baupläne, Grundrisse und Rechnungen von Handwerkern. Sie sind auch ein Alt-Sinsheimer Kompendium. Ein Dokument, wie alles angefangen hat. Eine Liebeserklärung an die Stadt und an das "Lamm" – Traditionslokal seit 1798; mit reicher Geschichte, die nun fortgesetzt werden soll.

Ein kleiner Teil dieser Mauern hat die Zerstörung Sinsheims im Dreißigjährigen Krieg erlebt, den großen Brand 1689 unter General Melacc, und die Badische Revolution 1848. Schräg gegenüber trafen sich die Sinsheimer Rädelsführer, und auch einige Besitzer vom einstigen "Goldenen Lamm" und deren Söhne waren Sympathisanten. Etliche Sinsheimer Vereine trafen sich hier oder gründeten sich; Ehen wurden geschlossen, von Toten Abschied genommen. Alt-Sinsheims letztes Bier wurde hier gebraut.

So schildert es der legendäre Wilhelm Bauer, verstorbener Stadtchronist und Ehrenbürger, "der Wilhelm", den Fischer gut gekannt hat. Mehrere andere Sinsheim-kundige Männer und Frauen, die gern im Hintergrund bleiben, haben mit Fischer geforscht – an der Dokumentation der Stätte in der Hauptstraße 93 und reichlich historische Fotos und Stadt-Trivia für die Stube "Alt Sinsheim" zusammengetragen: Reiches Fachwerk in der Stadt-Durchfahrt; die Feuerwehr posiert mit einer Spritze vor dem Lokal – wie eine Pyramide aufgebaut und mit wilhelminischen Zwirbelbärten. Ein Heimatmuseum ist trotzdem nicht entstanden – zeitloses Mobiliar, helle Wände und mehr als nur ein Hauch Moderne sorgen dafür, dass nichts vollgestellt oder heimattümelnd wirkt.

Heute stehen der Unternehmer und seine Gattin – "als Duo unschlagbar", wie Fischer beiläufig sagt – stolz in ihrem vollendeten Werk. Fast drei Jahre, viel Geld und Gedanken haben sie in das Gasthaus hineingesteckt. Zeitweise gab es "kein anderes Thema mehr", auch nicht für Berthold Mayer, ihren Architekten. Sie haben sich im "Lamm" verwirklicht, Idealistisch und so, wie es derjenige tun soll, der sich als der richtige Wirt erweisen wird, um hier anzuknüpfen: Direkt beim Alten Rathaus am Kopf der Fußgängerzone, im florierenden Westteil der Hauptstraße, soll nach Fischers Ansicht etwas wieder aufleben, wovon Sinsheim seit Jahren "zu wenig hat": Ein Gasthaus mit gutbürgerlich-deutscher Küche, gern mit international-moderner Prägung, erhofft sich Fischer, "in dem schöne große Feste gefeiert werden" und wo auch "der Tagesgast, die Sinsheimer, die ganz normalen Leute gut und bezahlbar essen können". Ein "schönes Rumpsteak", sagt Fischer, "oder hausgemachte Nudelgerichte und Vorspeisen" seien für ihn oft die Gratmesser, wenn er selbst essen gehe. Drei Köche, vier Leute im Service, eine Person im Empfang – mit dieser Belegschaft müssten Interessenten planen.

Eine anspruchsvolle Aufgabe, weiß auch Fischer, wenn auch eine der besten Lagen in der Sinsheimer Innenstadt dem Vorhaben zugute komme. "Idealerweise steht eine Familie dahinter, die Erfahrung in der Gastronomie mitbringt." Nach Corona-bedingtem Zuwarten, gebe es inzwischen "starke Interessenten", sagt Fischer, selbst Inhaber einer Firma für Spritzgussteile, Formen- und Werkzeugbau mit rund 240 Mitarbeitern in Sinsheim. Als Investor sucht Fischer selten das Rampenlicht.

Die Arbeiten waren schwierig, zeitaufwendig, gründlich. Es sei nur so gegangen, sagt Fischer; das "Lamm" sei kein Renditeobjekt. Chronist Bauers Quellen aus dem 19. Jahrhundert beschreiben das Anwesen als "ein zweistöckiges Wohnhaus mit Durchfahrt, Nebenbau und einem gewölbten Keller, ein zweistöckiges Ökonomiegebäude mit Brauerei und Malzspeicher, ein zweites Ökonomiegebäude mit Stallung, Balkenkeller und Gesindestube, ein Kühlschiff mit Scheuerraum. Eine zweistöckige Scheuer mit Stallung und zwei gewölbte Keller, drei Schweineställe mit Holzremise, zweistöckig." Einiges davon verschwand mit den Jahrzehnten, vieles aber auch nicht.

Also habe man in die Vollen gehen müssen. Bis in die kleinste Fuge wurde das denkmalgeschützte, weit verzweigte Anwesen kernsaniert, aufgeräumt, neu strukturiert. Die Liste der Handwerksbetriebe – bis zu 20 Mann arbeiteten an manchen Tagen zeitgleich auf der Baustelle – liest sich wie ein regionales "Best of". Sie legten Hunderte alte Holzbalken frei, erhielten jeden einzelnen. Die moderne Haustechnik mit ihren Leitungen und Schläuchen wirkt regelrecht ums Gebälk herumkonstruiert. Liebhaberei – bis hinauf in die zweistöckige Studiowohnung, die für den künftigen Pächter errichtet wurde.

Kindern der 1980er-Jahre, die im früheren "Lamm" ihr "Putensteak Indisch" oder den "Herrentoast" bestellten, ist das einstige Lokal mit dessen Holzverschalung und viel "Eiche Rustikal" als warm und dunkel in Erinnerung. Fischers Raumkonzept fühlt sich weiterhin immer noch warm an, aber hell und vollkommen entstaubt. Entstanden sind ein Atrium, ein moderner Empfangsbereich mit viel Glas und weißen Wänden; mit einem Durchbruch gelangt man in einen geschützten Innenhof als Biergarten unter freiem Himmel.

Besonderer Wert wurde auf die Zeugnisse der reichen Geschichte des Hauses gelegt, ohne dass diese sich aufdrängen. Natursteinmauern wurden teilweise freigelegt, das alte Steinportal mit eingehauener Jahreszahl und die originale Holztür dienen als Blickfang. Eigenartige Holzrahmen tauchten im Boden auf – "historische Wasserleitungen", sagt Fischer und schmunzelt: "die ersten in Sinsheim". In einem Schaukasten will er sie und einige andere Artefakte den künftigen Gästen zeigen. Wann das sein wird? Schwer zu sagen. Aber was, wenn nicht Optimismus, brauche es für ein solches Projekt: Fischer schätzt, "dass wir im Juni die ersten Gäste bewirten können, sofern Corona es zulässt".