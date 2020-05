Sinsheim. (abc) Mit der Schließung des Eiscafés "San Marco" in der Rosengasse war Mitte September 2019 eine 28-jährige Ära zu Ende gegangen. Doch schon bevor dort Eugenio Colucci als letzter von ursprünglich drei Brüdern den Eisportionierer an den Nagel gehängt hatte, stand fest, dass es an gleicher Stelle bald wieder kühle Köstlichkeiten geben würde. Und zwar im neuen Eiscafé "Roma 2 go", das dort nun eröffnet hat.

"Eigentlich hatten wir das schon am 20. März vor, aber die Corona-Krise und ein Wasserschaden haben die Planung etwas durcheinander geworfen", verriet Riccardo Basile. Er und sein Bruder Francesco führen in dritter Generation eine regionale Familientradition fort, die 1975 in Eschelbach ihren Anfang nahm. Im dortigen "Milchhäusel" hatte der Vater von Elena Chimenti der Mutter der beiden Basile-Brüder seinerzeit die ersten Eistüten verkauft.

1981 wurde das Eiscafé Roma in der Bahnhofstraße eröffnet, das Elena Chimenti bis heute betreibt. 1984 kam mit dem Milano in der Hauptstraße 98 (heute König Kebab) ein erste Filiale hinzu, 1990 mit dem "Milano 90" in der Rosengasse eine zweite. Die "San Marco"-Ära währte dort von 1992 bis zum vergangenen Jahr, bevor mit dem "Roma 2 go" nun ein neues Kapitel aufgeschlagen wird.

Darüber freute sich auch "Quint’s"-Wirt Peter Erdelyvari, der als Erster mit einem Präsent zur Neueröffnung gratulierte. "Gerade in der Corona-Krise müssen wir Sinsheimer Gastronomen uns gegenseitig unterstützen", betonte er und bestellte ein Eis. Im "Roma 2 go" bekommt man aber längst nicht nur jenes. Neben 18 Sorten Eiscreme Qualität stehen dort unter anderem Eisbecher, Milchshakes und bald auch frische Waffeln auf der Speisekarte.

Das Ambiente der in schwarz-weiß gehaltenen Einrichtung soll die breite Masse ansprechen: "Hier soll sich jeder wohlfühlen", wünscht sich Riccardo Basile. Ihm und seinem Bruder sicherte Mutter Elena besonders in der Anfangsphase jede Unterstützung zu.