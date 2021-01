Sinsheim. (cbe) Ein Tretroller liegt im Kofferraum, auf der Rückbank und im Fußraum sammeln sich Kinderspielzeuge und Verpackungsmüll eines Schnellrestaurants. Der schwarze Renault auf dem Post-Parkplatz an der Ecke Muthstraße/Bahnhofstraße wirkt, als sei er eilig verlassen worden. Und das schon vor einer ganzen Weile: Der erste Strafzettel datiert auf den 15. Dezember. Mittlerweile sind einige dazu gekommen, doch vom Besitzer fehlt offenbar jede Spur.

Betreut wird der Parkplatz von der Firma "Park & Control". Verschiedene Kontrolleure werfen dort einen Blick auf die geparkten Autos, machen Fotos und klemmen gelbe Strafzettel hinter die Scheibenwischer. Wer einen solchen bekommt, muss 30 Euro Vertragsstrafe plus 15 Euro Mindestparkgebühr zahlen. Mittlerweile dürfte der Betrag, den der Besitzer des Renaults zahlen muss, wohl die 1000 Euro-Grenze überschritten haben. Wie "Park & Control" auf Nachfrage mitteilt, werden mittlerweile keine neuen Strafzettel mehr ausgestellt. Der Eigentümer des Parkplatzes sei verständigt worden.

Dabei handelt es sich um die BaBu GmbH & Co. KG. Deren Geschäftsführer ist Michael von Gemmingen. Er erklärt auf Nachfrage, dass er das Auto so schnell wie möglich los werden möchte. Dass ein Fahrzeug seit sechs Wochen einen Parkplatz blockiert, sei ihm noch nie untergekommen – von Gemmingen ist verwundert, dass offenbar niemand das Auto abholen möchte. Schließlich sieht es zumindest von außen nicht aus wie ein Kandidat für den Schrottplatz. Doch auch wenn es sich um einen Privatparkplatz handelt, kann von Gemmingen nicht ohne weiteres das Auto abschleppen. Er hat sich deshalb an die Polizei und das Ordnungsamt gewendet.

Dass hin und wieder auch in Sinsheim Autos irgendwo abgestellt werden, um sie los zu werden, berichten Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer und Sachbearbeiter Manuel Vidic. Dies komme zum Beispiel an den "Park & Ride"-Parklätzen an den Autobahnanschlussstellen vor. In solchen Fällen haben die Besitzer aber meist die Kennzeichen abmontiert. Der schwarze Renault hat sie noch, zugelassen ist er in Recklinghausen. Allerdings ist das Auto inzwischen zwangsentstempelt. Falls der Besitzer noch einmal wiederkommt, darf er sich also nicht einfach reinsetzen und wegfahren. Manchmal sei es schwierig, den Halter zu ermitteln, erklärt Stefan Wilhelm von der Polizeipressestelle, zum Beispiel, wenn er unbekannt verzogen ist. Tatsächlich gibt es in Sinsheim das Gerücht, dass der Halter sich ins Ausland abgesetzt hat.

Doch was passiert nun mit dem Auto? "Wir werden es wohl in den kommenden Tagen abschleppen", teilt Schleifer mit. Es sei schließlich nicht Sinn der Sache, dass Autos über Wochen Parkplätze blockieren. Wahrscheinlich werde es ein Abschleppunternehmen auf einen Platz stellen, der sich in städtischem Eigentum befindet. Dort müsse man dann noch ein wenig abwarten, ob der Besitzer nicht doch noch auftaucht. Passiere dies nicht, dürfe die Stadt das Auto verwerten, sprich: verkaufen. Und dabei hoffentlich so viel Geld verdienen, dass man nicht auf den Abschleppkosten sitzen bleibe, fügt Schleifer hinzu.