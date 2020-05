Von Hans-Ingo Appenzeller

Sinsheim-Steinsfurt. Wenn in den nächsten Tagen die Abbruchmaschinen am Bahnhofsvorplatz das Gasthaus "Zur Eisenbahn" dem Erdboden gleichmachen, geht eine knapp 150 Jahre lange Epoche Ortsgeschichte zu Ende – als Gasthaus mit Saal und Metzgerei, als Arbeitsstätte für unterschiedliche Produkte und als Postagentur. Eng verbunden ist das 1873 erbaute Gebäude mit der Familie Braun.

Die Entstehung der Gaststätte "Zur Eisenbahn", mitunter auch Bahnhofswirtschaft genannt, hängt eng mit dem Anschluss des Ortes an das Eisenbahnnetz in den Jahren 1868 und 1900 zusammen. In dieser Zeitspanne wuchs Steinsfurt zum neu erbauten Bahnhof. Die heutige Ansbachstraße wurde ab der Alten Friedhofstraße bebaut. Für drei Häuser zeichnete die Familie Braun verantwortlich. Adam Braun baute zunächst die Gaststätte, heute Ansbachstraße 31. Unter seinem Sohn Theodor Karl wurde sie ab 1900 einige Male vergrößert.

Die Familie Braun, so kann es in Hans Appenzellers Orts-Chronik und Veröffentlichungen nachgelesen werden, gründete sich 1833. Johann Georg Balthasar Braun kam aus Helmstadt und heiratete Katarina Elisabeth Kramer, die Witwe des ein Jahr zuvor verstorbenen Schmieds Christian Kramer. Ihre Schmiede befand sich in der heutigen Lerchenneststraße 9.

Sohn Adam Georg, 1834 geboren, wurde zwar ebenfalls Schmied, wurde später jedoch Gastwirt und Kommunalpolitiker. Hier avancierte er zu einem sehr angesehenen Bürger. Der Chronist des "Landboten" schildert ihn in seinem Nachruf vom 18. März 1894 als "tüchtigen Geschäftsmann, wohlwollenden Nachbar und hilfsbereiten Wohltäter der Armen mit guten Bürgereigenschaften". Er war ab 1861 Gemeinderechner, Mitbegründer der Freiwilligen Feuerwehr und Vorsitzender des Gesangvereins "Germania". 1870 wählten ihn die Steinsfurter zum Bürgermeister, später auch in den Kreisrat.

Nach vier Jahren musste er das Amt abgeben, da der Zwist in der Gemeinde eskalierte und ein neues Gesetz die parallele Führung einer Gastwirtschaft mit dem Amt des Bürgermeisters verbot. Der Kommunalpolitik blieb der "Eisenbahnrestaurationswirth" jedoch treu. Er wurde in den Gemeinderat gewählt. Als sich die Gesetzeslage erneut verändert hatte, votierten 1884 bei der Bürgermeisterwahl 200 von 253 Wahlberechtigten für Adam Braun als neues Ortsoberhaupt. Er verstand es, die Ortsgemeinschaft wieder zu befrieden und die "nützlichen und edlen Bestrebungen in der Gemeinde" zu fördern, wie in seinem Nachruf zu lesen war. Bürgermeister blieb Braun bis zu seinem Tode am 18. März 1894.

Seine Gastwirtschaft "Zur Eisenbahn" ließ er 1873/74 auf dem Gelände im "Baumgarten an der Eisenbahnstraße" erbauen. Sie war bald Treffpunkt für die Bevölkerung, Vereine, Stammtische und Organisationen oder Reisende und Pendler, die auf dem Vorplatz in die Postkutschen und danach in die Eisenbahn stiegen. Über Jahrzehnte hinweg diente das Haus auch Reisenden zur Übernachtung. Der wohl prominenteste Gast war Alexander Friedrich Werner, kurz Fritz Werner genannt. Der Berliner Maler und Kupferstecher erfuhr seine Ausbildung an der Königlich Preußischen Akademie der Künste und als Schüler von Eduard Daege und Adolph Menzel. Letzter hat ihn zu Werken über Friedrich den Großen initiiert. In diesem Zusammenhang kam er 1896 nach Steinsfurt und malte das Lerchennest sowie einige Straßenszenen rund um den heutigen Museumshof. Als Dankeschön für seine gute Bewirtung in der "Eisenbahn" überreichte er dem Eigentümer eine Skizze der Wirtschaft.

Theodor Karl Braun, sein 1872 geborener Sohn, trat in seine Fußstapfen als Gastwirt sowie Metzger und erweiterte ab 1901 das Gebäude mehrfach. Im angebauten Saal fanden über Jahrzehnte gesellige Veranstaltungen statt. Hier produzierten auch Firmen wie die Zigarrenfabriken Pfeiffer aus Heidelberg oder Oppenheimer aus Gemmingen. Nach dem Ersten Weltkrieg eröffneten hier die Zigarrenfabriken J.M. Bauer, später Leibfried Filialbetriebe. Ab 1933 wurde eine Abteilung des Freiwilligen Arbeitsdienstes einquartiert, die Notstandsarbeiten am Ilvesbach und Sportplatz vornahm.

Ab 1900 beherbergte die "Eisenbahn" auch die Post. Das Postamt war von Bahnhof dorthin verlegt und Braun zum Postagenten bestellt worden. 1907 siedelte die Post für vier Jahre in sein neu erbautes Wohnhaus schräg gegenüber der Wirtschaft um. 1912 wurde Theodor Karl Braun zum Bürgermeister gewählt. Die "Kaiserliche Oberpostdirektion" erlaubte ihm fortan die Führung der Poststelle neben dem Amt des Bürgermeisters. Da die Arbeiten auf dem Rathaus nach dem Ersten Weltkrieg erheblich zunahmen, kündigte er 1923 die Postagentur, welche danach ins Gasthaus "Zum Deutschen Kaiser" verlegt wurde.

Nach Brauns überraschendem Tode 1926 teilten die Erben das Anwesen. Die älteste Tochter Emilie erhielt die Gastwirtschaft, die jüngere Tochter Margarethe das angrenzende Wohnhaus. Die Gastwirtschaft war bereits seit 1907 verpachtet, erster Pächter war Karl Ochsenschläger aus Sinsheim. Im Haus und dem Saal fanden nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst Heimatvertriebene Unterschlupf, danach die Zigarrenfabrik Havilla und die textilverarbeitenden Betriebe Weber, Saalmann und Bleyle. Im Jahre 2005 schloss die Gastwirtschaft.

Der Kirchardter Unternehmer Altun Umit setzt nun auf diesem Grundstück den Entwurf des Architekten Wolfgang Künzel um. Der Bad Rappenauer hat sich bei seinen Planungen in Absprache mit der Sinsheimer Stadtverwaltung am gegenüberliegenden Neubau orientiert. Beide Gebäude geben künftig den "Eingang zum alten Ortskern" und dem Bahnhofsvorplatz ein neues Aussehen. Acht Eigentumswohnungen mit zwei Penthäusern werden dort untergebracht.