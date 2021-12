Der flächendeckende Ausfall von Internet, Festnetz und Fernsehen in den vergangenen Tagen lag wohl an zerstörten Kabeln zwischen Mauer und Bammental. Tausende Menschen konnten nicht kommunizieren und somit auch nicht arbeiten. Symbolfoto: iStock

Von Tim Kegel

Sinsheim. Was für ein Chaos: Die Großstörung im Glasfasernetz von Vodafone bei Tausenden von Anschlüssen, die für einen Ausfall von Internet, Festnetztelefon und Fernsehen im Großraum Sinsheim gesorgt hatte, muss Folgen haben. So sehen es Betroffene, die sich in den zweieinhalb Tagen zu Wort gemeldet oder hinter den Kulissen gearbeitet haben.

"Redundanzen werden wichtiger werden" ist eine Lehre, die Oberbürgermeister Jörg Albrecht aus dem jüngsten Ereignis zieht. Der Kontakt zu Kommunikationskonzernen müsse besser werden, sieht er eine Bringschuld bei den Anbietern. "Ohne feste Ansprechpartner" gehe es nicht. Als Stadt müsse man "Krisenkommunikation anbieten" können, und "als nichts anderes" als eine Krise hätten Bürger, Firmen, Mitarbeiter und Kooperationspartner die vergangenen Tage wahrgenommen.

Dass Albrecht als Vertreter einer Großen Kreisstadt mit 35.500 Einwohnern erst am zweiten Tag und nur über den Umweg seiner eigenen Kontakte "einen verlässlichen Ansprechpartner" im Konzern fand, hält er für "ein No-Go". Dies auch "aufgrund der beträchtlichen Summe an öffentlichem Geld", die man jährlich für die Bereitstellung von Internet-Infrastruktur bezahle. "Auf Rückrufe vom Herr Vodafone zu warten", findet Albrecht, "das geht in einem solchen Fall überhaupt nicht." Dass es an der Kommunikation "ausgerechnet in einer Zeit der Pandemie" scheitere, in der "noch deutlich mehr Nutzer" aufs Internet angewiesen sind, hält er für "einen ganz schlechten Stil".

Eine Art "Krisenstab" diverser Sinsheimer Betroffener hatte sich am Abend der Störung mehr oder weniger zufällig zusammen gefunden und stand im losen Kontakt, darunter private und kommunale Netzwerktechniker, Fachleute aus dem Infrastrukturbereich, der Feuerwehr, Land- und Forstwirtschaft, Redakteure der RNZ und ein ehemaliger Polizist. Wie sehr – oder ob – die Konstellation das Verfahren am Ende beschleunigt hat, wird im Unklaren bleiben. Über Messengerdienste wurde versucht, zumindest ein Mindestmaß an Information und Vernetzung bereitzustellen – sicherlich auch Druck aufzubauen.

Parallel gab es Dutzende von Beschwerden bis spät in die Nächte: Gerüchte von langen Genehmigungsverfahren seien gestreut worden, die im Vorfeld der Reparatur des Schadens nötig seien, von Material-Engpässen. Firmenkunden gaben an, von Vodafone "um Geduld" gebeten worden zu sein; Privatkunden, die oft auf Auskunftssysteme ohne menschliche Ansprechpartner angewiesen waren, sorgten sich, "die Weihnachtsfeiertage" ohne Telefon, Internet und Fernsehen verbringen zu müssen.

"Eine einzige verlässliche Meldung eines Menschen – auch nur: ,Wir kommen gerade nicht klar.‘" hätte hier für viel Erleichterung und weniger Unmut sorgen können, sagt auch Stadtrat Harald Gmelin, einer der Betroffenen. Er will sich jetzt "nach Alternativen umschauen".

Ob es bei Vodafone einen Notfallplan für ähnliche Ereignisse gibt, wurde oft gefragt: Nach Einschätzung der Konzernleitung habe dieser gegriffen: "Es wurde sofort (!) nach Auftreten der Störung am Dienstag gegen 10.46 Uhr damit begonnen, die Ursache zu ermitteln und zu beseitigen", wurde geschrieben. Eine Inbetriebnahme redundanter Leitungen, die es ermöglichen, alternative Verbindungen aufzubauen, sei trotz Prüfung "als nicht zielführend bewertet" worden.

"Keinen Kommentar" gab es als Antwort auf die Frage, ob die Störung von Vodafone an die Bundesnetzagentur gemeldet wurde. "Das ist eine Sache zwischen uns und der Behörde", hieß es mit dem Verweis auf die Statuten des Überwachungsorgans. Entschädigungen seien indessen abhängig vom Vertrag des jeweiligen Kunden sowie der Länge der Störung, die man als "aktuell zwei Tage und knapp drei Stunden" angab. Es bedürfe hierzu grundsätzlich eines Vertrags für gewerbliche Kunden, hieß es in mehreren Gesprächen. Verluste müssten "betriebswirtschaftlich dargelegt werden".

Unter den Betroffenen war auch Michael Hess, Feuerwehrkommandant, Berufsfeuerwehrmann und so etwas wie Sinsheims oberster Katastrophenschützer. Als Mitarbeiter der Stadt Sinsheim war der Waldangellocher zwar selbst kurzzeitig lahmgelegt. Am zweiten Tag der Störung hatte die städtische IT-Abteilung allerdings Redundanzen für die Homeoffice-Arbeitsplätze und Bürgerservices eingerichtet.

Hess konnte arbeiten, aufgelaufene E-Mails empfangen "mit kurzfristigen Terminen, die dann ausgefallen sind". Trotzdem: "Die Feuerwehr funktioniert", sagt Hess auch in Bezug auf ein Szenario, über das in den jüngsten Tagen viele in der Region mehr nachgedacht haben als sonst. Und welches die Region wohl noch wesentlich empfindlicher treffen würde als das jüngste Ereignis: Ein großflächiger Stromausfall, in dessen Verlauf möglicherweise Türen nicht mehr öffnen, Ampeln nicht mehr schalten, Geldautomaten, Supermarkt-Kassen, Tankstellen, Telefone und Heizungen nicht mehr funktionieren würden – und irgendwann auch keine Handys mehr.

Was die Feuerwehr anbelangt, sei es selbst bei der Andeutung einer Notlage üblich, dass sich eine Notbesetzung automatisch in die Feuerwehrhäuser begibt: "Das muss man den Leuten nicht mehr extra sagen", schildert Hess, und er erinnert auch an die Beschaffungen mehrerer Notstromaggregate für Sinsheims Stadtteile, die via Gemeinderatsbeschluss sukzessive gekauft wurden und zum Teil noch werden sollen. Ziel der Überlegungen ist es, neben den Feuerwehrgerätehäusern auch die örtlichen Mehrzweckhallen zu einer Art Lagezentren und Sammelpunkten zu machen.

Konkretes Beispiel, dass man als Kommune im Hintergrund für Krisenfälle vorbaut, sind auch die transportablen Dieseltanks – zweimal 900 Liter Sprit werden im zurzeit noch räumlich beengten Sinsheimer Feuerwehrgerätehaus vorgehalten. Zudem ist der Digitalfunk, den die Feuerwehr benutzt, von Internet-Ausfallszenarien entkoppelt, wie Hess schildert: Über die integrierte Leitstelle und untereinander könnten Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, Polizei und Technisches Hilfswerk so in Kontakt bleiben.