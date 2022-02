Sinsheim. (bju) Als der Geschädigte die verstorbene Mutter des Angeklagten mit einem vulgären Satz beleidigt hatte, sind dem 28-Jährigen wohl die Sicherungen durchgebrannt. Es folgten zwei Tritte auf den Rücken des am Boden liegenden Opfers und anschließend eine Flucht, weil der Aggressor wusste, dass es ein Fehler gewesen ist. So lautete das Geständnis des Angeklagten, das sein Rechtsanwalt im Amtsgericht verlas.

Die Schlägerei war im September 2019 vor dem "Rock Café" am Sinsheimer Karlsplatz geschehen, als der Angeklagte gemeinsam mit zwei Freunden mit dem Opfer aneinandergeraten waren. Laut Anklageschrift gab es zunächst eine verbale Auseinandersetzung im Café. Anschließend seien die Beteiligten nach draußen gegangen, und einer der Täter habe den bereits stark betrunkenen Geschädigten mit einem Kopfstoß zu Boden gestreckt, beschrieb die Staatsanwältin. Daraufhin habe der Angeklagte das Opfer an die Schulter, die Brust und den Kopf getreten. Die Folgen, die im Notfallbericht auftauchten, waren eine ausgerenkte Schulter, Schürfwunden und Nasenbluten. Dies alles führte zu einer sechswöchigen Arbeitsunfähigkeit.

Vor dem Amtsgericht wurde der Fall schwerer Körperverletzung bereits im zweiten Anlauf verhandelt, da der Angeklagte zur ersten Ladung nicht erschienen war. Daraufhin folgten ein Strafbefehl und ein Einspruch gegen den Strafbefehl – nun war der Angeklagte zur erneuten Verhandlung aus dem Ausland angereist. "Nur aufgrund dessen, dass sie sich gemeldet haben, können wir diese Verhandlung durchführen", ergänzte Richterin Bärbel Hönes, was sich bei der späteren Urteilsfindung positiv auswirken sollte. Wie gewohnt fragte Richterin Hönes die Lebensumstände des Angeklagten ab, der in Kürze Vater wird. Der Mann hat elf Geschwister, von denen neun in der Region leben. Momentan kommt der Angeklagte bei einer Schwester in Deutschland unter, aber er plant nach Angaben seines Verteidigers, ins Ausland "zu seiner Frau zurückzukehren". Irgendwann wolle der 28-Jährige jedoch mit seiner Familie in Deutschland leben.

Sein Bedauern über die Tat brachte der 28-Jährige zum Ausdruck; er habe sich beim Opfer entschuldigt, das aber, trotz Zeugenladung, der Verhandlung fern blieb. Als Zeugin sagte die Servicekraft des Cafés aus, die damals auch die Polizei gerufen hatte. Ebenso vor Ort war der bereits verurteilte 23-jährige Haupttäter der Schlägerei, der dem Opfer den Kopfstoß gegeben hatte. Der Mann machte auf Rat seines Anwalts vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch – mit Blick auf mögliche falsche Verdächtigungen im Rahmen seiner eigenen Hauptverhandlung. Nach kurzer Beratung über eine Einstellung des Verfahrens und einer Geldstrafe, war man sich einig, dass der aufs Gericht glaubhaft wirkende Angeklagte nicht allein und in vollem Umfang für die Tat verantwortlich gewesen sein kann, sondern "nur gemeinschaftlich" agiert hatte. Tritte auf den Kopf hätten sich laut dem Notfallbericht nicht bestätigt; Tritte in den Rücken mochte es gegeben haben, und auch die Provokation durch das Opfer spielte eine Rolle bei der Beurteilung. Jene habe zur Kurzschlussreaktion geführt.

Auch dass der Angeklagte keine Einträge im Führungszeugnis besitzt und sich seit dem Vorfall nicht auffällig verhalten hat, sprach für ein mildes Urteil. Ebenfalls positiv bewertet wurde die Anreise aus Rumänien zur Verhandlung und dass er 500 Euro für ein mögliches Strafgeld mitgebracht hatte, obwohl der Mann kein geregeltes Einkommen hat.

Während die Staatsanwältin acht Monate Freiheitsstrafe mit dreijähriger Bewährungszeit sowie 500 Euro Geldstrafe forderte, plädierte der Verteidiger für drei Monate und zwei Jahre Bewährungszeit – "auch um einen Eintrag ins Führungszeugnis zu vermeiden." Richterin Hönes sprach sich im Urteil für sechs Monate Haft auf Bewährung mit zwei Jahren Bewährungszeit für den "minder schweren Fall" aus. 200 Euro Strafgeld muss der Mann jetzt an den Sinsheimer Tafelladen zahlen.