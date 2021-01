Bad Rappenau/Bruchsal. (guz) Es war ein Präsenztreffen mit weitreichenden Folgen: Nachdem der Kreditausschuss der Sparkasse Kraichgau am Donnerstag in Bruchsal getagt hatte, wurde bei einem der Teilnehmer, bei Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht, eine Corona-Infektion diagnostiziert. In der Folge sind nun weitere Teilnehmer in Quarantäne, darunter auch Bad Rappenaus Oberbürgermeister Sebastian Frei und sein Brettener Amtskollege Martin Wolff. Bruchsals Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick hatte aufgrund eines privaten Trauerfalles nicht an der Sitzung teilgenommen und kam daher nicht mit OB Albrecht in Kontakt. Frei und Wolff haben sich hingegen selbst in Quarantäne begeben, arbeiten nun im Homeoffice und warten die Testergebnisse und die kommenden Tage ab.

Der Kreditausschuss setzt sich aus Mitgliedern des Verwaltungsrats der Sparkasse zusammen. Wie viele von ihnen bei der Sitzung zugegen waren, wollte Norbert Grießhaber, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Kraichgau, am Montag nicht mitteilen. Er betonte gegenüber der RNZ jedoch, dass, wann immer es möglich und sinnvoll sei, Sitzungen und Besprechungen als Distanzmeetings stattfänden.

"Bei den unbedingt notwendigen erforderlichen Präsenzterminen wenden wir zum gegenseitigen Gesundheitsschutz der Teilnehmer ein umfangreiches Hygienekonzept an – unter strikter Beachtung und Einhaltung der geltenden Abstandsregeln und Hygienestandards, wie sie auch in der Corona-Verordnung des Landes vorgegeben sind." Dies sei auch bei der Sitzung der Fall gewesen, in deren Folge es unter den Mitarbeitern der Sparkasse zu keinen Corona-Fällen gekommen sei.

Gleichwohl: Eine Präsenzveranstaltung mit gleich mehreren Stadt- und Gemeinde-Chefs ist bei einem Corona-Fall geeignet, im schlimmsten Fall mehrere Stadtverwaltungen lahmzulegen. In Sinsheim hat Albrechts Infektion wohl nur deshalb keine weiteren Kreise gezogen, weil der OB bis zum positiven Test keinen direkten Kontakt zu seinen Amtsleitern hatte.

Nach Bekanntwerden der Infektion seines Sinsheimer Amtskollegen hat sich Bad Rappenaus OB Frei umgehend in häusliche Quarantäne begeben und hat daher auch nicht an der Klausurtagung des Gemeinderats teilgenommen. "Unser Oberbürgermeister bleibt die nächsten zwei bis drei Tage sicherheitshalber zu Hause", teilte sein Stellvertreter im Amt, Hauptamtsleiter Wolfgang Franke, am Montag auf RNZ-Anfrage mit. Frei gehe es gut; er sei im Dienst, arbeite im Homeoffice, und die Verwaltung sei weiterhin handlungsfähig.

Bewährt hat sich in dieser Situation, sagt Franke, dass die Bad Rappenauer Stadtverwaltung, wie bereits beim ersten Lockdown, wo es geht, auf Schichtdienst, Einzelbüros und Abstandhalten setzt und sich die Führungskräfte der Verwaltung kaum noch direkt begegnen. Insbesondere versuche man, die Mitarbeiter ganz wichtiger Bereiche, beispielsweise die der IT-Abteilung, des Personalamts und des Ordnungsamts, möglichst zu separieren um im Falle einer Infektion eines einzelnen Mitarbeiters den Personalausfall zu begrenzen.

Umso verwunderlicher ist es daher, dass die Kreditausschuss-Sitzung der Sparkasse in dieser Form stattgefunden hat, auch wenn an der Sitzung vom Donnerstag nach RNZ-Informationen weniger als ein Dutzend Personen teilgenommen haben.

Dem etwas größeren Verwaltungsrat des Geldinstituts gehören neben den OBs Frei, Wolff und Petzold-Schick auch Waghäusels OB Walter Heiler sowie die Bürgermeister Ulrich Hintermayer (Kraichtal), Klaus Detlev Huge (Bad Schönborn) und Thomas Nowitzki (Oberderdingen) an.