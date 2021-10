Sinsheim. (bju) Wenn nur drei Titel für ein abendfüllendes Konzert angekündigt werden, können die Besucher davon ausgehen, dass es sich um umfangreiche Kompositionen handelt. So auch am Samstagabend in der Stiftskirche: Dort wurde das Publikum von den Darbietungen des Malion-Quartetts – Schubert, Haydn und Dvorák – zu Beifallsstürmen animiert. "Mit ihrer höchst individuellen musikalischen Klasse, ihrem harmonischen Zusammenspiel und ihrer Spielfreude haben sie uns verzaubert. Dafür vielen Dank." Mit diesen Worten hatte Landrat Stefan Dallinger nach dem Konzert spontan das Wort ergriffen und das ausgesprochen, was die zahlreichen Besucher mit ihrem lang anhaltenden Applaus ausdrückten.

Die vier Kammermusiker Bettina Kessler (Violoncello), Lilya Tymchyshyn (Viola), Jelena Galic und Alexander Jussow (beide Violine) hatten meisterhaft präsentiert, warum zahlreiche Stipendien, Preise und sogar ein zukünftig eigenes Festival ihren Karriereweg seit dem Jahr 2018 pflastern. Eingeladen hatte die Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen des Programms "Kultur im Kreis 2021".

Mit dem Streichquartettsatz c-Moll von Franz Schubert (1732-1809), das erst rund 40 Jahre nach seinem Tod erstmals aufgeführt wurde und aus einem unvollendeten Streichquartett stammt, stellte sich das Quartett gleich zu Beginn einer Herausforderung. Mitreißend, packend und mit der erforderlichen emotionalen Ausdruckskraft erklangen die Instrumente der Musiker, die eine sensible Interpretation präsentierten. Mit dem "Erfinder" des Streichquartetts Joseph Haydn (1838-1920) und seinem viersätzigen h-Moll-Konzert, op. 33 Nr. 1, ging es weiter. Eleganter Schwung, runder Klang und ein eindrucksvoller Zusammenhalt, der sich vor allem im Presto präsentierte, war zu hören.

Die "musikalische Kommunikation" zwischen Violinen, Viola und Violoncello wurde dann beim "Amerikanischem Quartett" von Antonin Dvorák (1841-1904) vom Ensemble nochmals gesteigert. Das Streichquartett in F-Dur, in dem der Komponist der amerikanischen Landschaft und seinen Klangerlebnissen in mitreißender Rhythmik und einer geführten, lyrischen Melodie Ausdruck verleiht, wurde zum Höhepunkt des Abends – auch weil sich das Malion-Quartett bei dieser Mischung aus Folklore und Kunstmusik nicht nur der Virtuosität unterwarf, sondern sympathisch salopp und spielfreudig musizierte. Das Quartett verabschiedete sich mit einem wohlklingenden "Bésame mucho" in der Zugabe.