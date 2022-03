An mehreren Stellen in der Innenstadt hat Christel Uhlemann verzierte Tetrapacks als Aschenbecher aufgehängt. Foto: A. Becker

Sinsheim. (abc) Mehrere bunt bemalte Tetrapacks hängen seit Montag in der Innenstadt: an Lichtmasten, Bäumen, im Wartehäuschen einer Bushaltestelle und an weiteren Orten. Bei genauem Anschauen findet man auch kurze Texte darauf wie "Ein Herz für Sinsheim", "Keine Kippen auf die Erde" oder "Ihre Kippe hier hinein". Aufgehängt hat sie Christel Uhlemann von der Ortsgruppe Sinsheimer Nabu.

"Die Tetrapacks sind ein Angebot an Raucherinnen und Raucher, ihre Kippen hineinzuwerfen, nachdem sie sie in dem aufgeklebten Kronkorken ausgedrückt haben", erklärte sie das Funktionsprinzip der umfunktionierten Milchtüten. Besonders freut sich Uhlemann darüber, dass die bunten Bilder, die die Tetrapacks schmücken, von Kindern des evangelischen Kindergartens Steinsfurt stammen. Um die kleinen Kunstwerke zu schützen, sind sie mit selbstklebender Klarsichtfolie überzogen.

Die Idee hat sich Uhlemann bei der Ökologisch Demokratischen Partei (ÖDP) Bad Rappenau abgeschaut, über deren Aktion die RNZ vergangenes Jahr berichtete. Uhlemanns Motivation, etwas gegen achtlos weggeworfene Zigarettenstummel zu unternehmen, ist noch älter: "Seitdem ich vor circa drei Jahren in meiner Nabu-Gruppe erfuhr, wie gefährlich die überall rumliegenden Kippen für Menschen, Tiere und die Natur sind, treibt mich das Thema an", erklärte sie.

Uhlemann und ihre Mitstreiter hatten bei einer ersten Kippensammelaktion im November 2019 viel Zuspruch erfahren, doch dann wurde die Gruppe von Corona ausgebremst. "In den nächsten Tagen werde ich weitere Tetrapacks anbringen", kündigte Uhlemann nun an. Das Layout eines Teils stammt dann von Angelika Huber aus dem Nabu-Vorstand.

Uhlemann zufolge sind achtlos weggeworfene Zigarettenkippen nicht das einzige Müllproblem innerhalb unserer Gesellschaft: Sie frage sich, woher es kommt, "dass so viele Menschen scheinbar der Meinung sind, sie dürften ihre leere Chipstüte, die ausgetrunkene Dose, ihre getragene Maske, ihre Kippen und vieles mehr einfach so fallen lassen". Dies verschandele die Stadt und sei verboten, betonte sie und verwies auf Bußgelder.

Uhlemann appelliert, dass Raucher die Tetrapacks nutzen. "Und längere Strecken ohne Abfalleimer oder Tetrapacks kann man ganz einfach mit einem Taschenaschenbecher überbrücken", rät sie.