Sinsheim. (pol/cbe) Mehrere Polizisten hatten am Donnerstag einen Mann mit einem großen Küchenmesser in der Innenstadt festgenommen. Vieles war zunächst unklar. Und auch am Freitag blieben Fragen zu dem Vorfall offen. Wie die Polizei mitteilte, sei der 21-Jährige am Donnerstag gegen 16.30 Uhr mit einem Messer in der Hand in der Hauptstraße einem wegfahrenden Auto hinterhergerannt. Warum er dies tat, sei unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Mehrere Zeugen hatten die Polizei angerufen, berichtete Polizeisprecher Norbert Schätzle auf Nachfrage.

Im Bereich des Busbahnhofs, Ecke Friedrichstraße, habe die Polizei den Mann dann angetroffen und festgenommen. Die Besatzungen von zwei Streifenwagen sowie eine Verkehrsstreife seien vor Ort gewesen. Sein Küchenmesser wurde sichergestellt. Schätzle vermutet, dass der Mann durch die Bahnhofstraße gelaufen ist. Ob er dabei das Messer in der Hand gehalten hat, könne er nicht sagen. Bei den weiteren Überprüfungen habe sich herausgestellt, dass er leicht unter Drogeneinfluss stand. Er habe wahrscheinlich Marihuana geraucht, sagte Schätzle auf Nachfrage. Darüber hinaus seien zwei Vollstreckungshaftbefehle offen gewesen – aus welchem Grund ist laut Schätzle ebenfalls unklar. Ein Angehöriger habe am Donnerstagabend mehr als 1000 Euro bezahlt, um eine Ersatzfreiheitsstrafe von mehr als 45 Tagen abzuwenden. Anschließend habe der 21-Jährige in Begleitung seines Angehörigen die Dienststelle verlassen dürfen. Zu den Hintergründen des Geschehens in der Hauptstraße schwieg er laut Polizei.

Ob der momentan noch unbekannte Autofahrer bedroht wurde, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, darunter diesen Autofahrer. Sie hofft aber auch, dass sich Personen melden, die Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug und dessen Fahrer geben können sowie über Informationen zum Geschehen im Vorfeld verfügen. Diese sollen sich mit den Ermittlern des Polizeireviers Sinsheim, Telefon 07261 / 6900, in Verbindung setzen.

Update: Freitag, 18. März 2022, 18.40 Uhr

Messer wurde gezückt, nur warum?

Sinsheim. (tk) Einen Vorfall mit einem Messer hat es am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt von Sinsheim gegeben. Die Hintergründe der Tat waren bis zum Abend "komplett unklar", hieß es beim Polizeipräsidium Mannheim auf Nachfrage. Eine Person sei in Zusammenhang mit den Ereignissen festgenommen worden. Der Mann habe bis zuletzt die Aussage verweigert. Verletzte gab es nach letzten Erkenntnissen offenbar nicht.

Ein großes Aufgebot von Polizeistreifenwagen war gegen 17 Uhr in die Muthstraße geeilt. Fotos kurz nach dem Vorfall zeigen einen Polizeibeamten, der ein Küchenmesser vom Boden aufhebt. Eine Gruppe von Beamten sichert einen Mann, mit nordeuropäischem Aussehen sowie im geschätzten Alter zwischen 25 und 35 Jahren, der bereits Handschellen trägt, offenbar der Tatverdächtige.

Schauplatz der Szenerie ist ein Gehweg auf halber Länge der Muthstraße, unweit der Parkplätze des Finanz- sowie der Außenstelle des Landratsamts.

Passanten haben nach Auskunft der Polizei den Vorfall gemeldet; nach dem schnellen Eingreifen kam der Mann zum Verhör auf die Sinsheimer Wache, seither schweige er. Alkohol sei nach jüngsten Erkenntnissen nicht im Spiel gewesen. Kursierende Gerüchte, denen zufolge der Mann zuvor versucht habe, ein Polizeifahrzeug zu kapern, sind falsch, hieß es auf Nachfrage.