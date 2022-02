Von Christian Beck

Sinsheim. "Ja, natürlich. Die Kirchenaustritte nehmen weiter zu", sagt Thomas Hafner, Dekan der Seelsorgeeinheit Sinsheim-Angelbachtal. Und das liege auch an dem Thema Kindesmissbrauch, das zuletzt in dem jüngst veröffentlichten Gutachten erneut in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. Über Probleme und die Zukunft der Kirche sprach die RNZ mit Haupt- und Ehrenamtlichen sowie einem vormals engagierten Kirchenmitglied, das vor Kurzem ausgetreten ist.

"Das Thema beschäftigt uns sehr" – diesen Satz haben alle Gesprächspartner so oder so ähnlich geäußert. Hafner hat am vergangenen Sonntag in seiner Predigt zum Thema Kindesmissbrauch Stellung bezogen und darin unter anderem geäußert, dass sich die Kirche die schwierige Situation, in der sie sich befindet, selbst zuzuschreiben hat. Es gehe nun um Hilfe für die Opfer, um Aufklärung, und darum, dass man künftig genau hinschaut, dass es zu keinen weiteren Missbrauchsfällen kommt. Besucher des Gottesdienstes hätten ihm dafür positive Rückmeldung gegeben und die Worte als offen und ehrlich bezeichnet.

Doch manche hatten der Kirche da schon den Rücken gekehrt. Zu ihnen gehören auch Bernhard Kovar und seine Frau. Im Dezember sind sie ausgetreten, nach 65 Jahren Zugehörigkeit. Er war Pfarrgemeinderat sowie Stiftungsrat und zeigt somit, dass nicht nur jene austreten, die seit Jahren die Kirche ohnehin nicht mehr von innen gesehen haben. Bernhard Kovar war außerdem bis zum Jahr 2019 Geschäftsführer im Stift Sunnisheim, arbeitete also auch mit Jugendlichen. "Wenn ich mir dort so etwas erlaubt hätte, wäre ich hinter schwedischen Gardinen gelandet", sagt er mit Blick auf den Kindesmissbrauch, den Priester begangen haben. Der Austritt sei ihm nicht leicht gefallen, aber er habe nicht länger zuschauen können. "Da hat man nicht genug getan", sagt er in puncto Aufarbeitung. Stattdessen sei zu lange auf das Image der Kirche geschaut worden und zu wenig auf die Opfer. Kovar kritisiert den "doch recht eigenartigen Führungsstil" der Kirche und bezeichnet die Rolle der Frau darin als Unding.

Für eben jenes Thema kämpft Monika Schramek seit vielen Jahren. Die Ehrenamtliche sagt klar: "In der katholischen Kirche werden Frauen diskriminiert." Dass Frauen nicht geweiht werden oder als Diakonin wirken dürfen, lasse sich biblisch nicht begründen. Vielmehr habe die Herrschaft der Männer dies so beschlossen, es gehe um Machtdenken, auch Ängste spielten eine Rolle. Vor diesem Hintergrund hat sie beobachtet: "Sehr viele junge Frauen sehen in der katholischen Kirche keine Heimat mehr. Und ich habe dafür auch Verständnis."

Doch Schramek, Leiterin der Sinsheimer KfD-Gruppe, geistliche Leiterin auf Dekanatsebene und Beauftragte des Netzwerks "Diakonat der Frau", gibt sich kämpferisch. Auszutreten komme für sie nicht in Frage, denn verändern könne nur der etwas, der sich weiterhin engagiert. Im vergangenen Jahr predigte sie mit Sondergenehmigung in einer Eucharistiefeier, in der Erzdiözese Freiburg ist dies Frauen eigentlich nicht erlaubt. Und sie betont, dass die Kirche sich verändern muss. Sie müsse ehrlicher, und für die Menschen da sein, gerade, wenn es in deren Leben zu Brüchen kommt – beispielsweise bei einer Scheidung. Wenn jemand von seinem Partner verlassen wurde, sei es nicht vermittelbar, warum sie oder er nicht wieder kirchlich heiraten darf. Und Homosexualität sei von Gott geschaffen, sagt sie. Wie könne man diese Menschen da verurteilen? Und wenn nun jemand sagt, eine solche Haltung führt dazu, dass sich die Kirche von ihrer Lehre entfernt? Die Lehre Christi müsse im Fokus stehen, sagt Schramek dazu, die Nächstenliebe also.

Dass auch die evangelische Kirche mit Austritten zu kämpfen hat, bestätigt Dekanin Christiane Glöckner-Lang. Warum die Menschen sich zu diesem Schritt entschließen, sei jedoch nicht immer bekannt. Denn wer austritt, muss zum Standesamt, die Kirche erhält dann eine Mitteilung, Gründe werden darin nicht aufgeführt. In den meisten Kirchengemeinden wird daraufhin ein Brief mit einem Gesprächsangebot an die Personen geschickt, die ausgetreten sind. Manche erklären dann, was sie dazu bewogen hat. Manche hätten Probleme mit der Institution Kirche, erzählt Glöckner-Lang, andere hätten sich über Menschen geärgert, beispielsweise, wie sich der Pfarrer bei Geburtstagsbesuch verhalten hat. Manche wollten die Kirchensteuer nicht länger bezahlen, wiederum andere wüssten nicht, was die Kirche mit eben dieser Steuer macht. "Wir machen zu wenig deutlich, wofür dieses Geld verwendet wird, beispielsweise für Engagement beim Thema Flucht und Migration und für die Kindergärten", findet die Dekanin.

Klar ist: Treten Menschen aus der Kirche aus, wird auch deren Handlungsspielraum kleiner, weil weniger Geld da ist. Das führt dazu, dass sich Kirchengemeinden von Gebäuden trennen müssen und weniger Personal bezahlt werden kann, das für die Gläubigen da sein könnte. Was bei diesen häufig zu Frust führt. "Ein Teufelskreis", sagt Glöckner-Lang dazu. Doch Kirche lebe von der Gemeinschaft. Man mache sich Gedanken, wie Menschen gewonnen werden können. Dabei werde häufig klar: Das System ist einigen Menschen zu starr, es brauche einen anderen Zugang. Als Beispiel nennt die Dekanin Tauffeste am See. Und sie fügt hinzu: Manche, die ausgetreten sind, treten später wieder ein.