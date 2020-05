Sinsheim. (zg) Alles neu macht der Mai – in diesem Jahr nicht: Auch im "Wonnemonat" müssen keine Gebühren und Entgelte für die städtische Musikschule, Kindertageseinrichtungen sowie Kernzeit- und Hortbetreuungen gezahlt werden, wie gestern einer Meldung der Stadt Sinsheim zu entnehmen war. Der Einzug des Gelds werde wiederholt ausgesetzt. Ausgenommen seien Gebühren für Familien, deren Kinder die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Für die Inanspruchnahme eines Notbetreuungsplatzes durch berechtigte Familien würden ab dem Monat Mai die Elternentgelte gemäß dem bestehenden Betreuungsvertrag abgebucht; im April waren auch für die Notbetreuung keine Gebühren erhoben worden.

526.000 Euro Ausfälle

Mit der Entscheidung schließe man sich einer Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände an, wonach die Erhebung der regulären Gebühren und Entgelte, wie bereits im April, auch für den Monat Mai auszusetzen seien, begründet die Stadtverwaltung den – durchaus teuren – Schritt: Die entstehenden Ausfälle in Höhe von rund 526.000 Euro zahle die Stadt aus allgemeinen Haushaltsmitteln, ergänzt durch eine Soforthilfe des Landes Baden-Württemberg, die allen Kommunen bereits zur Verfügung gestellt worden sei. Die Einrichtungen sind – mit Ausnahme der Notbetreuung – augenblicklich geschlossen, um gewährleisten zu können, dass die infektionsschützenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus eingehalten werden. Allein an der Musikschule soll künftig – in begrenztem Umfang – wieder unterrichtet werden.