Sinsheim. (van/jubu/pol) Derzeit kommt es auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim in Richtung Mannheim zu einem größeren Einsatz.

Ein Lkw-Anhänger ist laut Polizei auf einem Standstreifen in Höhe der Rastanlage Kraichgau Nord in Brand geraten, die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim aktuell voll gesperrt. Die Feuerwehr ist vor Ort. Verletzt wurde offenbar niemand. Derzeit kommt es zu einem Rückstau von rund fünf Kilometern Länge in Richtung Mannheim.

Lkw-Anhänger bei Sinsheim in Brand geraten - Die Fotogalerie





















































































Bereits auf der Anfahrt war die schwarze Rauchsäule sichtbar, für die anrückenden Kräfte wurde es ein langwieriger Einsatz. Gegen 12 Uhr war ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn A6 zwischen den Anschlusstellen Sinsheim-Steinsfurt und Sinsheim in Richtung Mannheim gefahren.

Kurz vor dem Rasthof Kraichgau Nord bemerkte er, wie plötzlich Rauch aus seinem Auflieger aufstiegt. Sofort fuhr er auf den Standstreifen, um nachzusehen: Er entdeckte die Flammen auf dem mit Müll beladenen Anhänger. Geistesgegenwärtig koppelte er den Hänger ab und brachte so seine Zugmaschine in Sicherheit.

Verkehrsteilnehmer verständigten den Notruf, woraufhin ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften an die Brandstelle eilte.

Die Feuerwehrleute aus Sinsheim begannen umgehend mit dem Löschangriff und konnten verhindern, dass der komplette Auflieger in Brand geriet.

Dennoch gestaltete sich die Bergung schwierig. Da sich im geladenen Müll Glutnester befanden, musste das nachalarmierte Technische Hilfswerk aus Sinsheim den Anhänger komplett entladen, um ihn, - zusammen mit den Feuerwehrkameraden - gezielt abzulöschen.

Deshalb wird die Autobahn über mehrere Stunden komplett gesperrt bleiben.

Schnell bildete sich ein Rückstau, der an der Spitze bis an die Anschlussstelle Bad Rappenau reichte.

Der Verkehr wird über die Parallelfahrbahn der Raststätte vorbeigeleitet.

Die Polizei vermutet, dass eine überhitzte Bremse den Lastwagen in Brand setzte. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen.

Update: Mittwoch, 10. Juli 2019, 13.47 Uhr