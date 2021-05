Von Christiane Barth

Sinsheim. Im Haarsalon. Eine Kundin sitzt im bequemen Sessel vor dem Spiegel, sie bekommt einen neuen Haarschnitt und auch etwas Farbe zur Auffrischung. Der Friseur zieht sich die Einmalhandschuhe über. Aber nicht, um die Strähnchen zu ziehen oder die Tönung zu mischen, sondern um der Kundin ein Teststäbchen in die Nase zu schieben. Denn der Friseur darf seit wenigen Tagen auch den Corona-Schnelltest vornehmen. Seit Montag aber können sich zudem auch die Kunden – unter Anleitung der geschulten Friseure – im Salon selbst testen. Da wird der Salon zum Schnelltestzentrum, vor dem Haarschnitt wird erst mal ausgewertet. Seit Montag gilt nämlich eine Neufassung der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, die für die Branche endlich Erleichterungen bringt. So sieht es jedenfalls Stephan Wanner, der in der Muthstraße einen Salon mit sechs Angestellten betreibt.

"Die Friseure leiden bundesweit unter der Verpflichtung, dass ein negativer Corona-Test beim Termin vorgelegt werden muss", berichtet der 58-Jährige. Dass er in seinem Salon nun selbst den Test vornehmen darf und dass sich die Kunden jetzt auch gleich vor Ort selbst testen dürfen, empfindet er als große Erleichterung. Denn Wanner hat die Erfahrung gemacht, dass viele Kunden verunsichert sind, weil sie die aktuellen Regeln, die für einen Friseurbesuch gelten, nicht kennen. "Diese Situation mit derart viel Unklarheit, der Dschungel und das Wirrwarr, das lässt mir gerade viele graue Haare wachsen", gesteht der Friseur, der wie viele Kollegen in seiner Branche feststellen muss, dass Kunden in ihrer Verwirrung lieber gar nicht kommen. Mit der neuen Verordnung aber bleibt es den Kunden erspart, neben dem Termin für den Haarschnitt noch einen weiteren zum testen vereinbaren zu müssen. "Jetzt haben sie nur eine Anlaufstelle, und das ist ein großer Service für die Kunden", meint Wanner.

Den Hinweis, dass er selbst testen darf, hat er vor einigen Tagen von der Stadtverwaltung erhalten. "Wir stehen in ständigem Kontakt mit dem Ordnungsamt, da ich alles umsetzen möchte, was möglich ist", erklärt Wanner. Die Informationen, die er vom "Fachverband Friseur und Kosmetik Baden-Württemberg" erhält, muss er dabei mit den Informationen, die ihm das Ordnungsamt gibt, vergleichen und abstimmen. "Die Regeln, die mir der Verband mitteilt, kläre ich immer mit der Stadt ab", berichtet er. Beide, Verband sowie Ordnungsamt, haben das Problem mit den grauen Haaren vermutlich auch. Denn: "Beide machen einen schweren, aber tollen Job, da sie ja auch mit den ständigen Neuerungen mitkommen und diese prüfen müssen", weiß der Friseur.

Für die Kunden gibt es nun zwei Möglichkeiten: Sie können im Friseursalon selbst den Schnelltest durchführen – überwacht und angeleitet von einem der Mitarbeiter. Aufgabe des Salons ist es dabei, für die Dokumentation des Ergebnisses zu sorgen – und bei einem positiven Resultat dieses an das Gesundheitsamt zu übermitteln. Die Kunden können den Test aber auch "durch eine fachkundige oder in der Anwendung des jeweiligen eingesetzten Tests geschulten Person", so heißt es in der Mitteilung des Verbandes, vornehmen lassen, müssen also nicht selbst das Teststäbchen in die Nase führen und anschließend mit dem kleinen Minilabor hantieren.

Bei "Miro’s Hairpoint" in der Bahnhofstraße wurde diese neue Möglichkeit, direkt im Salon zu testen, nicht eingeführt. Auch die JU-Friseure in der Friedrichstraße verlangen weiterhin das mitgebrachte Testergebnis vor dem Haarschnitt. Silke Stricker im Krebsgrund von der "Haar-Lounge" verzichtet ebenfalls darauf, denn die Zeit hat die Friseurin, die ihren Betrieb alleine betreibt, einfach nicht: "Das wäre mir einfach zu stressig, ich kann ja nicht dauernd von den Kunden wegrennen, um einen Corona-Test zu machen." Ihre Kunden, meint sie, würden das aber auch nicht verlangen. Sie kämen gut damit zurecht, eine Testbestätigung mitzubringen.

Stephan Wanner hat bei den Johannitern eine einstündige Online-Schulung absolviert und damit die Qualifikation erworben, die Tests vorzunehmen. Mehrmals täglich wechselt er in den Hygiene-Schutzanzug. Auch eine seiner Mitarbeiterinnen hat die Schulung durchlaufen und zudem einen medizinischen Hintergrund.

Eine weitere Möglichkeit für den Friseur-Termin ist der Nachweis für eine vollständige Impfung gegen Covid-19. Der zweite Impftermin muss dabei bereits zwei Wochen zurückliegen.