Von Berthold Jürriens

Sinsheim. Opern anstatt Oratorien. Das vermutet so mancher Musikkenner, wenn Johann Sebastian Bach an einem weltlichen Fürstenhof engagiert gewesen wäre. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass seine Oratorien tatsächlich Opern sind. Bach zog alles, was an alten und neuen Techniken verfügbar war an sich, und machte daraus das vielleicht gewaltigste Werk, das die Kirchenmusikgeschichte kennt. Dazu gehört auch sein Weihnachtsoratorium, dessen musikalischen Reiz viele Dirigenten nicht in der opulenten Besetzung und der mächtigen Stimmgebung sehen, die es durchaus im ersten Moment aufgrund der Thematik haben könnte. Die Kunst ist es, den barocken Glanz durch virtuos flexibles Musizieren herauszukristallisieren. Wenn man dann noch in den Genuss kommt, das Vokalensemble Sinsheim und das Karlsruher Barockorchester unter seinem Dirigentenstab zu haben, dann ist das ein Garant für eine derartig hörenswerte Wiedergabe, wie sie die zahlreichen Konzertbesucher in der katholischen Kirche St. Jakobus am vergangenen Samstag erleben durften.

Ab dem ersten Ton der Orchestereinleitung zum Chor "Fallt mit Danken, fallt mit Loben" war klar, wohin die Interpretation unter Erwin Schaffer steuern würde. Kein überflüssiger Pomp, fast tänzerisch leicht und eher einer historischen Aufführung angelehnt, erlebte man die Kantaten 4 bis 6 in einer überzeugenden Umsetzung des Chors und des Barockorchesters, die durch den Kammerchor des Hartmanni-Gymnasiums aus Eppingen sowie den SAP-Chor aus Walldorf ergänzt wurde.

Bereits Anfang Dezember wurden die ersten drei Kantaten fulminant aufgeführt, nun folgten die restlichen. Der fast ausschließlich kontemplativ gehaltene vierte Teil thematisiert die Beschneidung Christi, während sich die fünfte Kantate den drei Weisen widmet. Besonders engagiert klang der Chor in "Ehre sei dir Gott gesungen" und überzeugte mit ausgewogenem Klang zwischen Frauen- und Männerstimmen. Schaffer verstand es nicht nur hier, die Zurückhaltung des harmonisch agierenden Chores mit seinem Dirigat aufzuheben.

In der sechsten Kantate stehen Herodes als Stellvertreter aller Feinde von Christus auf der einen und Gläubige von Jesus auf der anderen Seite im Mittelpunkt. Auch hier servieren die Akteure schwungvolle Choräle, wie das komplexe und technisch anspruchsvolle Eröffnungsstück "Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben". Das bezaubernd schöne und leise "Ich steh an deiner Krippen hier" bildet dazu einen wunderbaren Kontrast.

Nicht zu vergessen sind die Solisten, die zu dem erhebenden Abend ihren Teil beitrugen. Die Alt-Arien bot Claudia Hügel ohne störende Sentimentalität dar. Der helle und klare Klang der Tenöre Thorsten Gedak und Hans-Jörg Rutsch, die lebendig und hingebungsvoll ihren Vortrag meisterten, ist genauso erwähnenswert wie die agile Bassstimme von Hans-Josef Overmann. Die Sopranistinnen Carolin Samuelis-Overmann und Ingemarie Samuelis zeigten in ihren Stimmen eine besondere Wärme trotz erforderlicher Höhe.

Als versierter Partner zeigte sich das Barockorchester Karlsruhe sowohl in den Rezitativen als auch bei den Arien. Mal behutsam in einem "Basso Continuo" oder mal beim farbenprächtigen Musizieren zum Ausschmücken der Choräle, das einem die himmlischen Heerscharen "vor Ohren führte". All das, was das Weihnachtsoratorium auszeichnet, nämlich die Anmut der Chöre und Arien, die innerliche Andächtigkeit der Choräle sowie die Schlichtheit der Evangelien-Erzählung, setzten die Akteure großartig um. Der Lohn war ein herzlicher und langer Applaus, über den sich auch die Volksbank Kraichgau freute. Diese hatten das sechsteilige musikalische Werk zu ihrem 150. Jubiläum präsentiert. Der Erlös in Höhe von 8000 Euro geht nun an ausgewählte karitative Einrichtungen aus dem Geschäftsgebiet der Bank.