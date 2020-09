Sinsheim. (cba) "Ich selbst bin begeistert von dieser Stadt, und ich weiß wohl, wie überschwänglich das klingt": Christoph Röhrs spricht von Tscherniwzi, einer Stadt in der Westukraine. Dort ist eine Jubiläumstafel zu sehen, die zu deren 600-jährigen Bestehen im Jahr 2008 im Stadtzentrum aufgestellt wurde. Zwei Worte sind auf dieser Tafel in sieben Sprachen eingemeißelt. Auf Russisch, Ukrainisch, Rumänisch, Ungarisch, Jiddisch, Englisch und Deutsch ist darauf zu lesen: "Meine Heimatstadt." Was sich darin ausdrückt? "Hier sieht man, dass die Stadt an ihr multikulturelles Erbe anknüpft", verdeutlicht Röhrs.

Was das nun mit dem Klezmer-Konzert in der Stadtkirche zu tun hat? Röhrs ist es wichtig, dem "Multi-Kulti" wieder den Platz zu geben, den es verdiene. Das musikalische Programm, Klezmermusik aus Südosteuropa, war mit viel Lyrik und Texten aus Tscherniwzi gespickt, beispielsweise der "Babylonischen Klage" von Immanuel Weissglas oder "Exil" von Ingeborg Bachmann, in dem sie das Gefühl der Heimatlosigkeit beschreibt.

Tscherniwzi war von 1820 bis 1918 eine kulturelle Hochburg. 1774 wurde die Stadt von Österreich besetzt und 1775 offiziell Teil der Habsburgermonarchie. Die deutschsprachige Kultur von Tscherniwzi wurde hauptsächlich von der jüdischen Bevölkerung getragen. Die Hochblüte des Zusammenlebens in einer ethnischen Vielfalt habe auch zu einer kulturellen Vielfalt geführt, erklärte Röhrs. "Aus diesem großen Kosmos hören Sie heute nur einen winzigen Teil, aber ich hoffe, er wird in Ihnen resonieren", sagte er zu den Gästen. Seine Worte waren anfangs nur sehr schwer zu verstehen, die Akustik war nicht die Beste.

Was Christoph Röhrs so an dieser Stadt fasziniert: Sie liegt am äußersten Rand, war aber zentraler Mittelpunkt, insbesondere in der Literatur und vor allem in der deutschen Literatur und Lyrik, für Dichter und Schriftsteller, die Weltberühmtheit erlangt haben: Paul Celan, Selma Meerbaum oder Ingeborg Bachmann. "Wenn ich Stadt sage, meine ich keinen geografischen Ort in dem geopolitischen Umfeld der Westukraine. Sondern ich meine einen Ort der Seele, für die Seele, für den Geist, für einen Gemütszustand."

Röhrs spricht auch vom "preußischen Können", vom "Mythos Tscherniwzi" und einem "riesengroßen Kulturgebiet östlich der ehemaligen DDR": "Das sind Leute, die aus Tscherniwzi kommen. Der tragende Teil dieser Kultur war die jüdische Bevölkerung". Röhrs geht es nun um Völkerverständigung. Und um Wiederbelebung einer Kultur, die nahezu "ausgerottet", regelrecht "ausgemerzt" ist. "Das ist eine riesengroße Zäsur, die man in der europäischen Geschichte sowie in der Kulturgeschichte feststellen kann." Umso wichtiger sei es, dass all die "unter der Sowjetrepublik unterjochten Länder" wie Litauen, Estland, Lettland oder die Ukraine sich nun bemühen, an ihr vielfältiges kulturelles Erbe anzuknüpfen. "Das wird zwar versucht, aber es fehlt überall das Geld", erklärt Röhrs. Ein Lichtblick aber: In Tscherniwzi gibt es regelmäßig ein Literaturfestival – ein Versuch, das Multikulturelle wieder zu beleben.

Rund 70 Besucher waren in der Stadtkirche. So viele, wie die Corona-Regeln es zuließen. "Mehr ging nicht", meint Röhrs. Beim Konzert wirkten außerdem mit: Ursula Stamm-Göltl an der Violine und Blockflöte; Petra Göltl, Perkussion und Gesang; Cornelia Ritz an Klavier und Gitarre.