Von Tim Kegel

Sinsheim. "Projektmanagement": Wenn Jürgen Zeidler in fernen Jahren einmal ein Seminar zu diesem Thema halten müsste – er würde "nur Sinsheim" nehmen. Etliche Märkte hat der Kaufland-Prokurist und Leiter der Expansionssparte Süd-West des Handelsunternehmens in seinem Berufsleben gebaut. "Aber Sinsheim", sagt er fast ein wenig staunend, "Sinsheim, das hatte – so alles."

Am heutigen Donnerstag eröffnet der neue Markt in der Neulandstraße. Als die Planungen der Neckarsulmer erstmals öffentlich wurden, war es das Jahr 2004 – und ein völlig anderes Sinsheim als das heutige: Der dritte Autobahnanschluss war längst noch nicht gebaut; ein Bundesligastadion, eine Badewelt – allenfalls Wunschdenken. Sinsheim hatte noch eine Messe. Und Studien aus dem Jahr 2005 zufolge einen Bedarf von rund 9000 Quadratmetern Fläche an Einkaufsmärkten, wie Kaufland einer ist. Im Jahr 2000 hatte die Schwarz-Gruppe den früheren "Grosso" in der Martin-Luther-Straße übernommen, früh auf die Expansion in Sinsheim gesetzt und Hürden in Kauf genommen: Der Regionalplan musste angepasst werden, es gab insgesamt komplizierte Verhandlungen wegen der nachbarrechtlichen Situation. Teile des Grundstücks waren im Besitz der Deutschen Bahn. Hinzu kamen Erbpachtverträge, die städtische Entwicklungsplanung, die Sanierung der Neulandstraße, der Bau eines Kreisverkehrs. Schließlich die Corona-Krise – und leidige Diebe, die kurz vor der Eröffnung bereits verbaute Kupferkabel im Wert von mehr als 50.000 Euro wieder ausbauten. "Erst in den vergangenen vier Jahren" sei’s vorwärts gegangen, sagt Zeidler, bei dem mit Abstand "langwierigsten und komplexesten" Kaufland, das er je entwickelt hat.

Dieses hat nun rund 4000 Quadratmeter Verkaufsfläche, großzügig bestückt mit über 30.000 Artikeln. Der bisherige Markt, in dem im fliegenden Wechsel erst am Abend vor dem Eröffnungstag die Lichter endgültig ausgingen, hatte rund 20.000 davon. Nicht abverkaufte Ware wird zwischengelagert, sagt Marktleiter Mark Schmidt, der mit seinen 80 Leuten Personal und rund 20 Neuen in die Neulandstraße wechselte. Der alte Markt hatte die Kapazitätsgrenzen "längst überschritten", wirkte abgenutzt, dunkel und aus der Zeit gefallen. Manchem Bewohner der Südstadt war er trotzdem recht und schön. Die Wege sind jetzt weiter.

Am neuen Standort gibt es dafür sogar ein System mit Scannern, mit dem Kunden ihre Waren selbst abbuchen. Ein zweites davon gibt es nur in Frankfurt, sagt Zeidler. Ein drittes gibt es momentan überhaupt noch nicht.

Außerdem: 380 Parkplätze, Spielsachen, Autozubehör, Bekleidung, Garn und Hosenknopf – und einen Innenstadthandel, der schon seit 2004 Zeter und Mordio wegen des Großmarkts in der Peripherie ruft. Kein Grund zur Aufregung, beteuern Zeidler und Verkaufsleiter Alexander Pfennigsdorf. Der Markt sei so gestaltet, dass Fachgeschäfte "deshalb keine Überlebensprobleme" hätten. Tatsächlich reduzieren sich die genannten Sortimente auf "Basics" – Socken, Unterhemden, Motoröl oder etwas "Playmobil". Die Filialisten im Eingangsbereich beschränken sich entsprechend auf Tabak und Zeitschriften, Backwaren, einen Grill und einen der in Sinsheim reich vertretenen Optiker.

Und ansonsten: "Tausend Sorten Mehl und Senf", wie es Oberbürgermeister Jörg Albrecht beim Rundgang in unverkennbarer Weise verdichtet. Dessen Kontakten und jenen seines Teams habe man "viel zu verdanken", lobt Zeidler. Ergänzt wird das Angebot von Frischwaren, darunter eine große Auswahl an Gemüse, Früchten, Wurst, Käse und Fisch, deutlich mehr Spezialitäten als früher und rund 2000 Bio-Artikeln. Auf "Regionalität" hätten die Einkäufer Wert gelegt, sagen Schmidt und Pfennigsdorf und zeigen etwa Zipse-Wein, Dachsenfranz-Bier und Ittlinger Kartoffeln.