Von Tim Kegel und Christian Beck

Sinsheim. Die Umgestaltung des südwestlichen Karlsplatzes (siehe unten) erzeugt heftige Reaktionen bei der Bevölkerung. Der Tenor ist momentan größtenteils negativ – die Maßnahme schade dem Einzelhandel; die mehr als 20 weggefallenen Parkplätze dienten dazu, das neu gebaute und schlecht angenommene Parkhaus an der Stadthalle zu füllen; das Provisorium mit Hochbeeten, Bänken und Findlingen schaffe nicht die erhoffte Aufenthaltsqualität. In diese Richtung ging der weit überwiegende Teil der zuletzt 77 Kommentare auf dem Facebook-Profil der RNZ-Redaktion Sinsheim. Vertreter von Wirtschaft und Handel sind sich uneins über Sinn und Unsinn der Planung. Und auch die Initiatoren planen noch Verbesserungen.

"Ich bin fassungslos", sagt Dr. Thorsten Seeker, Vorsitzender des Wirtschaftsforums. Gerade in der Vorweihnachtszeit werde der Handel damit zusätzlich geschwächt, obwohl Corona-bedingt bereits harte Monate oder gar Jahre hinter den Geschäftsbetreibern liegen. Dementsprechend rege sich Frust bei den Einzelhändlern: Sie hätten das Gefühl, dass ihre Interessen überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden. "Das ist ein weiterer Beitrag, dass unsere Innenstadt unattraktiver wird", sagt Seeker.

Die Gestaltung selbst stört Seeker ebenfalls: "Ich weiß nicht, ob es einladend ist, Bänke vor Spielhallen aufzustellen." Er bezeichnet das Projekt als Totgeburt, das seiner Meinung nach sofort auf Eis gelegt und neu diskutiert werden sollte. Dass für eine Neugestaltung des Karlsplatzes Handlungsbedarf besteht, sei unzweifelhaft. Es sei aber wichtig, ein Gesamtkonzept zu entwickeln, bei dem alle Beteiligten gehört und einbezogen werden.

Yvonne Hockenberger, Betreiberin eines Kindermodengeschäfts in der Rosengasse und CDU-Stadträtin, steht der Umgestaltung seit Langem ablehnend gegenüber. Und diese Haltung habe sich nun noch einmal bestätigt, sagt sie auf Nachfrage. So etwas funktioniere nur, wenn die Bürger und Kunden das Gefühl hätten, ihnen werde eine große Verbesserung geboten. Das sei aber hier nicht der Fall. Sowohl sie als auch Klaus Gaude sind der Meinung, dass "es nach Provisorium aussieht". Gaude, Inhaber der Buchhandlung Doll und Vorsitzender des Arbeitskreises Handel im Wirtschaftsforum, befürwortet die Umgestaltung jedoch: Mit Parkplätzen direkt vor dem Laden, so wie beim neuen Kaufland in der Neulandstraße, könne man in der Innenstadt nicht punkten. "Wir müssen deshalb einen anderen Weg gehen und mehr Aufenthaltsqualität bieten", findet er. Wenn die Hochbeete bepflanzt sind, sehe das viel besser aus. Und auch darüber hinaus sei die Umgestaltung nicht abgeschlossen, glaubt Gaude.

Überwiegend negativ nehmen diejenigen die Veränderung wahr, die sich auf dem Facebook-Profil der RNZ Sinsheim äußern: Fast schon ein kleiner Mob schaukelt sich zwischen den Kommentaren bisweilen hoch: "So verödet die Innenstadt noch mehr", schreibt Traude Geiger. Sie vermutet, dass die "potthässlichen Blumenkübel" vor Chaoten "nicht verschont bleiben werden". Und so bricht sich in manchen der Kommentare Fruststimmung Bahn: "Es ist einfach nicht zu glauben", findet Facebook-Nutzer Jan van den Bergh, "wie weit man von der Realität und den Bedürfnissen der Bürger in Deutschland entfernt ist, egal ob auf kommunaler Ebene oder in Berlin."

Die Maßnahme, die von einer fraktionsübergreifenden Gruppe aus dem Kernstadtausschuss des Gemeinderats initiiert und mit knapper Mehrheit durchgesetzt worden war, mache es "nicht gerade attraktiv" nach Sinsheim zum Einkaufen zu kommen, ärgert sich Petra Sierk. "Sinsheim ist sehr unattraktiv geworden. Ich kaufe schon lange nicht mehr dort ein", kommentiert Petra Lörz. "Sieht überhaupt nicht gut aus mit den Holzkübeln", schreiben Ex-Stadtrat Friedhelm Brehm und seine Gattin Gudrun. "Sollten mal lieber die Hauptstraße als Fußgängerzone machen", folgert Ubeyd Yasar.

"Eine gute Möglichkeit, um Umsätze vom lokalen Einzelhandel zum Onlinehandel zu verlagern", erkennt Facebook-Nutzer Mark V. Dürr. Michael Streib pflichtet ihm bei: "Damit stärkt man Amazon und Co. – die zahlen keine Gewerbesteuer in Sinsheim." Die Innenstadt wieder interessanter zu machen, glaubt er, "wäre die Devise", und nicht "die letzten paar Kunden, die vor Ort kaufen", zu vergraulen.

"Zu hohe Parkgebühren, wenn man zu einem Arzt muss" stören Chantal Tamaro, es gebe "Parkplatzmangel in dieser Ecke". Zwar könne man auf andere Plätze ausweichen, sagt sie, "aber abends möchte ich den längeren Weg nicht alleine zu meinem Auto machen müssen." Man fühle sich in Sinsheim "aktuell nicht sicher". Und auch für "Menschen, die schlecht zu Fuß sind", wären die längeren Wege "nicht gut".

Verödung, Ladensterben, Parkgebühren-Wucher? "Das hat ganz bestimmt nichts mit den 20 Parkplätzen zu tun" wirft Jörg Fürstenberger ein, "sondern mit der Attraktivität der Innenstadt". Der Mann von Grünen-Stadträtin Anja Fürstenberger ist der Ansicht, dass "Parkplatzsuchverkehr, Abgase, Lärm und Gefährdung von Fußgängern" nicht zur belebten Innenstadt beitragen würden, sondern Eventcharakter, "draußen sitzen, sich treffen". Es gebe in Sinsheim "seit Jahren ein Ladensterben", führt Fürstenberger an, "obwohl die Leute überall bis an die Fußgängerzone fahren können" und es im direkten Umkreis des Karlsplatzes "mindestens 500 Parkplätze" gebe. Ein älterer Mann am Karlsplatz bringt noch einen weiteren Aspekt ins Spiel: Mehrfach habe er beobachtet, dass Kinder dort beinahe von zu schnellen Autos erfasst wurden. Nun sei es dort sicherer.

Bei den Initiatoren vom Kernstadtausschuss kennt man die Kritikpunkte: Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin hat von Sinsheimern gehört, die den Hochbeeten den Spitzname "Panzersperre" gegeben haben. Tatsächlich entsprächen die wuchtigen Möbel sowie deren Vielzahl "nicht unbedingt dem, was wir ursprünglich vorgesehen hatten", sagt Gmelin. Grünen-Rätin Fürstenberger hätte die Umgestaltung "eigentlich mit mehr Bürgerbeteiligung" umsetzen und etwa Schulen und Privatpersonen zum Bau der Sitzmöbel und zum Bepflanzen der Beete animiert. Dies sei allerdings an den staatlichen Vorgaben für den öffentlichen Raum gescheitert, "wofür auch die Stadtverwaltung nichts kann". Beide sind optimistisch, dass das Ensemble Akzeptanz gewinnt, "wenn die Beete bepflanzt sind". Die Optik der Beete außerhalb der Vegetationsperiode vermittle einen unvollständigen Eindruck. Es würden noch "Ideen entwickelt", sagt Fürstenberger.

Der Effekt der Maßnahme sei allerdings der erwünschte, stellt Gmelin klar: "Das wollten wir." Ziel sei es, "Menschen in die Stadt zu bringen, nicht Autos". Das Argument, dass die Maßnahme zulasten der "älteren Menschen" oder jenen mit Gehbehinderungen gehe, greift nach Fürstenbergers Ansicht zu kurz: Dass diese Klientel in besonderem Maß von den abgeschafften Buchten profitiert habe, hält sie für "mehr als zweifelhaft" und fragt: "Warum geht es um ältere Menschen meist nur beim Thema Parken?" Zu überlegen sei jedoch die Ausweisung speziell zugeschnittener Parkplatzangebote auf dem restlichen Karls- sowie dem Kirchplatz, nach dem Vorbild von Frauen- oder Familienstellplätze. "Ideenreichtum" müsse man aufbieten, damit die Stadt attraktiver wird, ist Fürstenberger überzeugt.

Update: Montag, 22. November 2021, 18.40 Uhr

Die Karlsplatz-Umgestaltung hat begonnen

Sinsheim. (tk) Am Donnerstagmorgen standen sie einfach da: Hochbeete, Sitzbänke, schwere Natursteinquader und reichlich Stellmöglichkeiten für Fahrräder. Dort, wo bis zuletzt rund 25 innenstadtnahe Parkplätze waren, die am Vorabend von Mitarbeitern der Stadt abgesperrt worden waren. Die Umgestaltung von Teilen des Karlsplatzes, hin zu einer mehr und mehr autofreien Zone, hat damit begonnen.

Hochbeete, Bänke und Fahrradständer wurden am Karlsplatz aufgestellt. Foto: Tim Kegel

Die Reaktionen vieler Passanten: erwartbar. Sich mit Neuem bisweilen schwer zu tun, ist menschlich. Und es bleibt abzuwarten, wie die Veränderungen mit der Zeit wahrgenommen werden. Am ersten Tag der neuen Situation gingen die Reaktionen meist in eine ähnliche Richtung: "Das passt nicht in die Zeit", sagte ein Mann aus Steinsfurt mit Blick auf die von "der Corona-Situation schon genug betroffenen" Geschäftsinhaber in der Innenstadt bei gleichzeitig erstarkender Konkurrenz für den Handel in der Neulandstraße: "Dort kommt das Kaufland – können wir halt dorthin gehen." Ein Mann aus der Gartenstadt, der am Vormittag auf dem voller als sonst wirkenden Parkdeck Zwingermühle parkte, versteht die Maßnahme zugunsten des neuen Parkhauses an der Stadthalle. Dann allerdings müsse Parken "in dem Kostengrab billiger werden".

"Halbherzig", findet ein junger Mann, der in der Innenstadt lebt, die Gestaltung, weil die Elemente "einfach auf Straßenmarkierungen gestellt" wurden. Der Mann sagt, er habe kein Auto, und dass er sich mit Wertigkeit und Optik der Bänke und Beete anfreunden könne, "zumal, wenn das bepflanzt ist und blüht". Trotzdem sei die Abschaffung naher Parkplätze "kaufmännisch unsinnig". Er fragt: "Wer läuft zehn Minuten für ’nen Wollknäuel?"

Einer, dem die Maßnahme gar nicht gefällt, ist Unternehmer Manfred Hütter, Chef des Marktplatz-Center. Zwar sei ihm an "einem versöhnlichen Umgang" mit der Verwaltung gelegen, doch werde der Zentrums-Handel in einer schwierigen Phase umgangen; ihm selbst gingen vertraglich zugesicherte Parkplätze direkt vor dem Haus verloren. Es gebe andere Lösungen, sagt Hütter. "Aber man muss halt reden."

20 Mann des städtischen Bauhofs hatten sich am Donnerstag gegen 5.30 Uhr um den Aufbau der Elemente gekümmert. Auch um das Personal "keinen Diskussionen auszusetzen", habe man den frühen Termin gewählt, sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht, der kein Freund der Maßnahme ist, im Gemeinderat seinerzeit allerdings überstimmt wurde. Eine fraktionsübergreifende Gruppe aus dem Gremium will sich künftig um Bepflanzung und Gestaltung kümmern.