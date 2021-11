Sinsheim. (tk) Kleine Ursache, große Wirkung: Eine Baustelle am Übergang von Jahn- und Neulandstraße, direkt am Abzweig in die Strombergstraße, sorgt zurzeit für Rückstau auf einer der wichtigsten, weil verkehrsstärksten Trassen der Kernstadt. Nicht nur zu Stoßzeiten bilden sich lange Autokolonnen in dem Bereich, in dem viele publikumsstarke Einkaufsmärkte und Gewerbebetriebe ihren Sitz haben.

Ein Wasserrohrbruch auf Höhe des Kraichgau-Raiffeisen- und des Media Markts? Hiernach sieht es fürs Laienauge aus – ist es aber nicht. Ein sogenanntes Schieberkreuz wurde getauscht, erläutert Martin Siegl, der Technische Leiter der Stadtwerke. Der eigentliche Tausch-Akt des Bauteils in der Kanalisation endete am Freitag. Die weiß-roten Warnbaken rund ums Loch im Asphalt werden allerdings noch ein paar Tage stehen bleiben, genauso wie die Bedarfsampel. "Im Lauf der kommenden Woche" rechnet Siegl wieder mit freier Fahrt in dem Bereich. Wann genau, konnte er noch nicht sagen: Beim Einbau des Asphalts sei es übliche Praxis, mehrere Asphaltiervorgänge in einem Zug vorzunehmen und deren Termine aufeinander abzustimmen, erläuterte Siegl.

"Hunderte von Schiebern" im städtischen Kanalnetz fallen in den Zuständigkeitsbereich der Stadtwerke. Seit etwa fünf Jahren würden die Vorrichtungen Zug um Zug überprüft und ausgetauscht. "Nach 30 Jahren sind die nimmer dicht", sagt Ingenieur Siegl. Das in der Neulandstraße getauschte Exemplar stammt aus den 1970er-Jahren. Eine Verbindung zwischen Schieberkreuzen und Wasserrohrbrüchen gebe es aber trotzdem, wenn auch auf andere Art, erläutert Siegl: Mit den Schiebern könne man im Fall eines Rohrbruchs den Zufluss regeln, steuern, umleiten oder unterbrechen und dadurch einzelne Bereiche "kleinräumiger absperren".

Risse im Asphalt fallen im direkten Umfeld der Baustelle auf; zurückzuführen auch auf den hohen Schwerverkehranteil der wichtigen Hauptverkehrsachse und Ost-West-Verbindung. Siegl will keine Bewertung abgeben: "Als Stadtwerke kümmern wir uns nicht um Risse in der Straße", sagt er. Das vordere Teilstück der Neulandstraße – ab der Einmündung in die Dietmar-Hopp-Straße stadteinwärts – war bei deren Sanierung in den Jahren 2014 und 2015 nicht einbezogen. Eine Vollendung der Maßnahme galt lange als Zukunftsprojekt und war immer wieder Thema am Rande von Gemeinderatssitzungen. Das Vorhaben wäre verkehrsplanerisch aufwendig und teuer – 3,7 Millionen Euro, davon 2,1 Millionen Euro städtische und 1,62 Millionen Euro Bundes- und Landesmittel flossen in den ersten Bauabschnitt. Von einem Zweiten spricht öffentlich zurzeit niemand mehr.

Wenig Chancen auf eine schnelle Realisierung sieht Oberbürgermeister Jörg Albrecht, es gebe "keine konkrete Planung für die kommenden zehn Jahre". Preislich, schätzt Albrecht, "würden sieben bis acht Millionen Euro wohl nicht reichen". Seiner Ansicht nach gibt es im Stadtgebiet etliche Straßen, die "deutlich größeren Sanierungsbedarf" hätten.