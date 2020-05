A6/Sinsheim. (jubu) Das in der Corona-Zeit gesunkene Verkehrsaufkommen ist für sie sicher ein Segen: Für die Handwerker, die derzeit an der Autobahn A6 bei Sinsheim alle Hände voll zu tun haben. Viele Menschen bleiben zuhause, die Folge: weniger Staus. Zeit genug, in denen die Bauarbeiten auf den Fernstraßen richtig Fahrt aufnehmen können. Seit mehreren Tagen ist an dem Streckenabschnitt zwischen Sinsheim-Süd und Sinsheim-Steinsfurt in Fahrtrichtung Heilbronn der linke Fahrstreifen gesperrt. Autofahrer können dort im Vorbeifahren eine Kolonne von Baustellenfahrzeugen sehen – doch was wird hier gemacht? Michael Endres, Pressesprecher des privaten Autobahnbetreibers "Via6West" gibt Antworten.

Verkehr nimmt wieder zu

Es handele sich um Routinearbeiten am Mittelstreifen die eine Bretzfelder Abwasser-Servicefirma durchführe. "Hier werden sukzessive die Entwässerungskanäle in Augenschein genommen und bei Bedarf ausgebessert", berichtet Endres. Die Trupps haben auf Höhe der früheren Messe Sinsheim begonnen und enden nahe eines Regen- und Abscheidebeckens unweit der Anschlussstelle Steinsfurt. So sollen bis Mitte Juni alle Kanäle geprüft, beschädigte und verstopfte Leitungen gefunden und repariert werden.

Zur Sicherheit der Arbeiter wird deshalb an Werktagen ab Arbeitsbeginn bis gegen 22 Uhr der linke Fahrstreifen gesperrt. Unterdessen wächst das Aufkommen an Fahrzeugen in den jüngsten Tagen wieder. Das bestätigt auch Endres: Zwar führe man bei der "Via6West" keine Verkehrszählung durch, dennoch habe man in den vergangenen Wochen eine spürbare Beruhigung und nun eine leichte Zunahme beobachtet. Die Bildung von Staus wegen des gesperrten, fehlenden Fahrstreifens habe man bis dato noch nicht erlebt.