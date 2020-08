Von Sabina Stoppel

Sinsheim. Lässig lehnt sich das männliche Model gegen einen Ballen Stroh, die Muskeln leicht angespannt, während Kerstin Keitel einen Graupapagei auf seiner Schulter drapiert.

Ein bekanntes Bild: Es wird wieder für einen Tierkalender posiert. Vergangenes Jahr wurde das Projekt ins Leben gerufen. Vergangenes Jahr fand das Fotoshooting noch in einem Studio statt. Diesmal will man es etwas natürlicher gestalten: Draußen im Grünen, drinnen auf Stroh, direkt auf der Koppel. Die Tiere sollen sich in einer natürlichen Umgebung wiederfinden, erläutern die Macher. Man wolle auch mehr auf Natürlichkeit bei den Fotos setzen, alles soll weniger gestellt wirken. So ist es wichtig, den Moment abzupassen, in dem das Model nicht gerade angestrengt den Bizeps präsentiert, sondern vor Lachen losprustet, weil jemand einen Witz reißt. Diese Fotos seien die besten, erklärt Keitel.

Es braucht viel Kraft, um die Sturköpfe zu bändigen: Zwei Esel aus der Nachbarschaft wollten partout nicht über die Straße laufen, weshalb die Models auf die Koppel kommen mussten. Foto: Sabina Stoppel

Man habe viel Spaß vor Ort. So wurde auch der Satz: "Benimm dich ganz natürlich …" zu einem "Running Gag". Dieses Jahr ist man entspannter an das Projekt herangegangen. Die Fotoshootings wurden auf mehrere Tage verteilt. Seit Anfang des Jahres laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, corona-bedingt mussten Treffen aber verschoben werden. Mitte Juni konnte man dann endlich loslegen. Viel Zeit und gute Organisation sind notwendig, damit so ein Fototermin reibungslos klappt. Doch Tiere sind unberechenbar. "Unser Fotoshooting mit Eseln aus der Nachbarschaft verlief nicht wie geplant. Am Ende mussten unsere Models mit auf die Koppel, weil die Sturköpfe partout nicht über die Straße laufen wollten", erzählt Keitel und lacht. Wichtig sei es, sich Zeit zu nehmen. Manchmal brauche man einige Minuten, bis die Pose beim Tier sitze. Aber das funktioniert auch nur bei Hunden. Einen Tanrek, ein Igel-ähnliches Tier, das auf Madagaskar heimisch ist, bringt man nicht so leicht dazu, "Sitz" zu machen. Man muss also als Model spontan sein und Verständnis für die Eigensinnigkeiten der pelzigen Freunde mitbringen.

Wichtig ist, einen ungestellten Moment abzupassen. Foto: Sabina Stoppel

Und das Projekt-Team hat noch eine weitere Veränderung zu verkünden: Dieses Jahr gibt es gleich zwei Kalender. Die Männer unter den Kunden hätten sich im Vorjahr beschwert, warum es kein Exemplar für sie gäbe, berichtet Keitel. Also wurden noch weibliche Models organisiert. Hier reichen die Fotos von sexy bis freizügig. Nicht jedes weibliche Model wollte oben komplett blank ziehen. Subtile Erotik könne ebenfalls anziehend sein, und die Fotos könnten sich allemal sehen lassen, finden die Organisatorinnen.

Diesmal auch mit Frauen

Durch Keitels eigene Tierpension kommt das Team an die exotischsten Tiermodels, größtenteils Keitels Kunden oder Bekannte. So haben die Kalender nicht nur gewöhnliche Pelzträger, sondern auch außergewöhnliche Wegbegleiter parat. Die Tierhalter sind von der Aktion begeistert und stellen gerne ihre Fellfreunde zur Verfügung. Dass es den Tieren während des Fotoshootings gut geht, steht stets im Vordergrund. So ein Projekt sei natürlich kein Kinderspiel, aber am Ende lohne es sich, erklären die Verantwortlichen. Was tue man nicht alles für den guten Zweck? Und auch Keitels Nachbarschaft zieht mit: Ralf Huber hat kurzerhand seinen Garten als "Foto-Location" zur Verfügung gestellt. Bei den ganzen hübschen Models konnte er schlecht Nein sagen …

Wer einen Blick hinein riskieren möchte: die Kalender können vermutlich ab Oktober bei Kerstins Tierpension und im "Backstüble" in Reihen erworben werden. Vorbestellungen werden per E-Mail an kerstins-tierpension@web.de entgegengenommen. Der Erlös geht an Organisationen, die dem Tierwohl dienen. So kann sich die "Gnadenhof Tierhilfe Kraichgau" in Helmstadt auch dieses Jahr über einen Teil der Spende freuen.