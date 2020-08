Von Tim Kegel

Sinsheim. Kann die "Schwarmintelligenz" der RNZ-Leser ein Licht werfen auf die mysteriöse Krankheit, die binnen weniger Jahre tausende Eichen im Stadtwald befallen hat und zu deren Ursache Forstexperten im Dunkeln tappen? Ein Kommentator auf rnz.de unter dem Beitrag über das Eichensterben vom 7. August glaubt, die Lösung zu kennen.

"Rumpelstilz", so nennt sich der regelmäßige Teilnehmer im Diskussionsforum der RNZ, postet den Link zu einem Eintrag in der Internet-Enzyklopädie "Wikipedia". Dort ist von einer Erkrankung zu lesen, ausgelöst von "Phytophthora ramorum", einem Pilz, der in jüngerer Zeit die Eichen ganzer Landstriche im Süden der USA befallen hat. "Sudden Oak Death", kurz SOD, nennen US-Forscher das Phänomen, "Plötzlicher Eichentod". Der Beitrag, der sich auf Untersuchungen von Universitäten und namhafter Mikrobiologen und Forstleute bezieht, zeigt auch ein Bild. Und in der Tat erinnert dieses an die Frühstadien der im Großen Wald aufgetretenen Krankheit: Ein Aufplatzen, zunächst in Form kleiner Längsrisse in der Rinde, aus denen eine schwarze Flüssigkeit austritt. Die Verletzungen werden mächtiger, bilden Wulste aus verändertem Gewebe, oft dunkelbraun bis schwarz verfärbt.

Und hier liegt nach einer ersten Einschätzung auch der Unterschied zum "Plötzlichen Eichentod", über dessen Herkunft und andere Details auch in den USA noch geforscht wird: Bilddatenbanken aus Kalifornien zeigen rote Veränderungen an den dortigen Gerber-Eichen, fast so, als würden diese bluten. Auch die Geschwüre, die an Kraichgauer Eichen gewuchert sind, scheinen stärker ausgeprägt. Außerdem geht "SOD" mit Veränderungen am Blattwerk einher, die sich optisch von jenen in Hilsbach und Weiler teils deutlich unterscheiden.

Das muss nichts heißen, kann es aber: Es wurde eine europäische SOD-Variante beobachtet, zum Beispiel in England, die auch andere Baumarten und Sträucher befallen hat, darunter Rhododendren und Schneebälle. Forscher vermuten, dass es sich um eine invasive Pilzart handelt, die ihre Verbreitung über Baumschulen und Container nahmen und wahrscheinlich aus Asien stammt. Der so genannte Ei-Pilz könne eine Vielzahl anderer Wirtspflanzen befallen und zu verschiedenen Krankheitsbildern führen, die nicht einmal gänzlich bekannt sein dürften, das es sich um ein erst seit den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren näher beschriebenes Phänomen handelt. Dessen Konsequenzen jedoch sind beunruhigend: Um die Ausbreitung zu stoppen, wurden beispielsweise in Kalifornien ganze Eichenwälder gefällt.

Im Sinsheimer Stadtwald tat man sich am Dienstag mit Mutmaßungen bezüglich des "Plötzlichen Eichentods" schwer. Experten der Forstlichen Versuchsanstalt in Freiburg hätten gesammeltes Probenmaterial schließlich "auf breiter Basis abgeklopft", bislang ergebnislos. Auch tritt die Krankheit auf einzelne Gemarkungen begrenzt auf und ist in Hoffenheim, Dühren oder Eschelbach nicht zu finden. Rüdiger Keller, Revierleiter in Teilen des Stadtwalds, sagte auf Nachfrage: "Ich sage nicht, dass es das nicht ist", allerdings sprächen die Symptome für eine andere, möglicherweise ähnliche Krankheit.