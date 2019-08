Sinsheim-Reihen. (stop) Ein unauffälliges Haus steht mitten in Reihen, nur ein Schild mit Tierapplikationen lässt erahnen, was sich hinter den Mauern verbirgt. Im Garten um die Ecke ein wildes Gewusel: Hunde spielen, Vögel singen ihre Lieder und mittendrin Kerstin Keitel, eine zierliche junge Frau mit dunklen Haaren, mit einem Lächeln auf den Lippen.

Seit 2012 ist sie die Anlaufstation für alle Urlauber, die ihre Tiere in guten Händen wissen wollen. Angefangen hat das Ganze als Hobby, als Keitel noch Freunden mit ihren Lieblingen aushalf. Das machte ihr so viel Spaß, dass sie ihre Leidenschaft zum Nebenjob macht. Geplant war, dass sie nur ab und zu Tiere betreuen wollte. Dass sie damit aber eine Marktlücke fand, wurde ihr erst später bewusst. Katzen- und Hundepensionen gibt es oft. Pensionen für Kleintiere, Vögel und Reptilien eher seltener. "Frettchen, Vögel und Reptilien können auch beißen, wenn man nicht weiß, wie man mit ihnen umgehen soll. Deshalb nimmt sie auch nicht jeder. In der Haltung sind sie schwieriger", sagt Keitel.

Bevor sie aber die Pension eröffnen konnte, musste sie das bürokratische Prozedere durchlaufen: Prüfungen vom Veterinäramt, Sachkundenachweise und sogar ein Fernstudium der Tierpsychologie mit Tierhaltung absolvierte sie - letzteres aus eigenem Interesse und Spaß an der Arbeit mit den Tieren.

Abgesehen von der Aufnahme in ihrer Pension bietet Keitel auch mobile Tierbetreuung an. Dies bedeutet, dass das Tier in seiner gewohnten Umgebung bleibt und zu Hause versorgt wird. Besonders bei Pferden, die auch auf dem Plan stehen, sei das eine gute Lösung.

Neu ist auch der "Gassigeh-Service". Besonders für Berufstätige sei das eine Erleichterung. Diesen Service mache sie am liebsten, sagt Keitel, denn dann lerne sie die verschiedensten Hunderassen und -charakter kennen und könne so auch neue Erfahrungen sammeln. In den Ferien muss Keitel spätestens um fünf Uhr aufstehen, um all die Tiere zu versorgen. Außerhalb der Hauptsaison sei es entspannter.

Mittlerweile hat Keitel sogar Mitarbeiter. Auch ihre Eltern packen ordentlich mit an. Ihr Vater ist handwerklich begabt und baut Unterschlupfe für die pelzigen und glatten Gäste. Keitel musste ihren gelernten Beruf, medizinische Fachangestellte und Rettungssanitäterin, von Vollzeit auf 20 Stunden in der Woche reduzieren. Kein Wunder, bei 800 Kunden. Viele kommen regelmäßig.

Der außergewöhnlichste Gast in der Tierpension war ein Hahn. Einmal kamen auch Schnecken zum Urlaubmachen. Es sei immer abwechslungsreich. Lustig wird es, wenn man mit Kunden telefoniert und dann ein Papagei dauernd dazwischen ruft: "Du nervst. Leg endlich auf."

Auch Tierarztbesuche stehen auf dem Programm. "Ich habe engen Kontakt zu Dr. Sonja Gebhard aus Dühren. Sie ist eine tolle Tierärztin. Sie arbeitet mit Herz und versetzt sich auch in den Tierhalter hinein", schwärmt Keitel. Und was tun, wenn doch mal ein Tier in Obhut stirbt? Man sei betroffen. Eine unangenehme Situation. Als erstes rufe sie natürlich den Tierhalter an, sagt Keitel. "Tiere sind ehrlich und können sich nicht verstellen. Deshalb arbeite ich so gerne mit ihnen", antwortet Keitel auf die Frage, warum sie so gerne mit Tieren arbeite.