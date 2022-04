Sinsheim-Steinsfurt. (jubu) Eine Leichtverletzte gab es bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der Bundesstraße 39. Die junge Frau war gegen 18.30 Uhr von Kirchardt in Richtung Steinsfurt unterwegs, als sie kurz nach einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In der Folge kam sie mit dem Wagen von der Fahrbahn ab, dieser überschlug sich in der Böschung und blieb auf dem Dach im Wald liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.