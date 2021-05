Flächenbrand auf unwegsamem Gelände: Neben der A6 bei Steinsfurt brannte im März 2020 eine Wiese. Diese Art der Einsätze werde in Zukunft häufiger auftreten, erklärte Gesamtkommandant Michael Hess. Archiv-Foto: Julian Buchner

Von Christian Beck

Sinsheim. Normalerweise stehen spektakuläre Einsätze im Mittelpunkt des Jahresberichts der Feuerwehr. Dieses Mal stand, wie so oft, Corona im Zentrum. Neben reichlich Dank und Anerkennung fielen aber auch Äußerungen, die nachdenklich werden lassen. Konkret geht es dabei um den Feuerwehr-Nachwuchs und die Verfügbarkeit der Floriansjünger.

"Tatsächlich schwierig" war die Lage Corona-bedingt, erklärte Gesamtkommandant Michael Hess im Rahmen der Gemeinderatssitzung. Konkret ging es dabei um den Übungsbetrieb. Der ruhte zeitweise, weil sich die Wehrleute bei Übungen hätten anstecken könnten, die Feuerwehr aber unter allen Umständen einsatzfähig bleiben musste. Seit Januar sind Lehrgänge in Kleingruppen wieder möglich, berichtete Hess. Die Resonanz sei gut, dass dies nun wieder möglich ist, ebenso: "Man hat gemerkt: Sie können es noch. Aber die Routine fehlt", sagte der Kommandant zur Übungspraxis.

Feuer zu löschen macht bei der Feuerwehr seit Jahren nur noch einen kleinen Teil der Arbeit aus: Von den knapp über 300 Einsätzen – in etwa so viele wie in den Jahren zuvor – waren mit 23 Prozent weniger als ein Viertel Brandeinsätze. Mit 41 Prozent den größten Teil machen Hilfeleistungen aus. Hinzu kommen sieben Prozent Brandsicherheitswachdienste sowie 29 Prozent Fehlalarme. Davon gehen allein um die 70 Einsätze auf das Konto von Brandmeldeanlagen, die ausgelöst haben, obwohl es gar nicht gebrannt hat. Laut Hess sind die dadurch ausgelösten Fehlalarme aber weniger geworden, weil einige ältere Brandmeldeanlagen erneuert wurden.

41 Mal war die Sinsheimer Wehr auf der Autobahn im Einsatz. Ob sich dies verändert habe seitdem der Ausbau im Bereich Sinsheim abgeschlossen ist, fragte Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin. "Gefühlt ja", antwortete der Kommandant. Während der Bauzeit sei es immer wieder zu sehr heftigen Unfällen am Stauende gekommen. Dies sei nun weniger geworden.

Zugenommen haben offenbar Flächenbrände, und diese Tendenz wird sich laut Hess auch fortsetzen. Dabei gehe es beispielsweise um Feuer auf Feldern, dafür sei man technisch gut gerüstet. Eine Waldbrandgefahr sieht Hess nicht.

Ausführlich gesprochen wurde über das Thema Personal: Wie überall sind auch in Sinsheim die Mitgliederzahlen bei der Feuerwehr rückläufig. Als "tragende Säule" bezeichnete der Kommandant die Gruppe der 36- bis 54-Jährigen, sie macht ein Drittel der Wehrleute aus. Junge Männer und Frauen im Alter von 18 bis 25 seien im Vergleich dazu weniger bei der Feuerwehr: Hier verliere man manche Kräfte, weil sie wegziehen, beispielsweise fürs Studium. Es gebe aber auch einige Quereinsteiger, die als Erwachsene erst zu den Floriansjüngern hinzustoßen und sehr motiviert seien.

Relativ überschaubar ist der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in der Wehr, auch bei der Jugend, berichtete Hess auf Nachfrage. Alex Riederer (Grüne) bot an, bei ausländischen Gemeinschaften in der Stadt für ein Engagement bei der Feuerwehr zu werben.

"Zunehmend ein Problem" ist laut Oberbürgermeister Jörg Albrecht auch die Tagesverfügbarkeit der Feuerwehrleute. Wenn tagsüber der Melder piepst, lassen viele Sinsheimer Unternehmen ihre Mitarbeiter zum Einsatz "und schicken auch keine Rechnung", erwähnte der OB lobend. Einige Wehrleute arbeiten zudem beim städtischen Bauhof und sind im Alarm-Fall oft mit wenigen Schritten vor Ort. Noch seien ausreichend Kräfte für den Einsatz während der klassischen Arbeitszeit verfügbar, ergänzte Hess. "Es wird aber zunehmend schwieriger."