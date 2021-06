Von Tim Kegel

Sinsheim. 35.644 Personen wurden seit Ende Januar im Kreisimpfzentrum (KIZ) Sinsheim geimpft (Stand 10. Juni, abends). Mit Christoph Schulze und Siegfried Hach, dem ärztlichen Leiter und dem Standortleiter, sprachen wir über Impfstoffversorgung und das Impfen an sich, über Herausforderungen in der Gegenwart und die Zukunft ihrer Einrichtung.

Wie sieht Volllast im KIZ Sinsheim aus?

Hach: Die Volllast liegt zurzeit bei 500 Personen am Tag, wir hatten das an manchen Tagen. Momentan impfen wir rund 350 Personen täglich.

Schulze: Die Schwankung liegt klar daran, dass zu wenig Impfstoff da ist. Von der Manpower her könnten wir in Sinsheim die möglichen 500 Termine täglich anbieten.

Christoph Schulze (links) und Siegfried Hach am Zugang des Kreisimpfzentrums Sinsheim. Foto: Tim Kegel

Wie viel Impfstoff benötigen Sie, um zufriedenstellend arbeiten zu können?

Hach: Wir bräuchten zurzeit täglich rund 150 Dosen mehr; jetzt arbeiten wir mit dem Impfstoff, der uns zur Verfügung steht.

Wie ist es für Sie, auf diese Weise zu arbeiten, und gibt es in der Versorgung Schwankungen?

Schulze: Es ist so, dass wir Ankündigungen vom Ministerium in Stuttgart bekommen; diese sind abhängig von Ankündigungen des Bunds aus Berlin. Das passiert oft kurzfristig, entsprechend schwierig ist die Planungssicherheit.

Wie geht hierdurch die Impfdosenplanung vonstatten?

Schulze: Manchmal ist es durchaus herausfordernd! Für unsere drei Impfzentren sind zwei Personen mit der Planung beschäftigt, und ich selbst bin auch involviert. Wir müssen sehr kurzfristig und schnell reagieren, weil wir kaum Rücklagen haben. Wir lagern nichts auf Halde, um in drei Wochen impfen zu können, sondern impfen von Woche zu Woche. Dementsprechend ist es unser oberstes Ziel, dass wir die Zweitimpfungen sichern können. Aufgrund der geringeren Impfstoffmengen machen wir derzeit fast ausschließlich Zweitimpfungen.

Für Teile der Bevölkerung bleibt verwirrend, welcher Impfstoff für welche Gruppen vorgesehen ist. Klären Sie doch noch einmal kurz auf.

Schulze: Es ist so, dass die Vakzine von Astra-Zeneca und Johnson & Johnson für Personen über 60 zugelassen sind; es ist möglich, dass man sich als unter 60-Jähriger nach genauer Aufklärung einen solchen Impfstoff geben lassen darf. Moderna ist zugelassen ab 18 Jahren; Biontech ab 16, beziehungsweise seit Kurzem ja ab zwölf Jahren.

Die Ständige Impfkommission gibt den Impfstoff für Kinder zwar frei, spricht aber keine generelle Empfehlung aus, es gibt unterschiedliche Ansichten. Wie sehen Sie es als Arzt?

Schulze: Persönlich würde ich sagen: Das kann man machen. Gerade Kinder bekommen in den ersten Jahren viele Impfungen. Die Stiko würde es nicht freigeben, wenn es erhebliche Zweifel geben würde; dementsprechend meine ich, dass man den Impfstoff ohne Bedenken bei Kindern impfen kann.

Nach schweren Nebenwirkungen und Todesfällen erhalten unter 60-Jährige nach der Erstimpfung mit Astra-Zeneca nun Biontech, was nicht geplant war. Gibt es überhaupt Studien dazu? Und was erleben Sie mit der Akzeptanz von Astra-Zeneca?

Schulze: Ja, da gibt es Studien aus Spanien, in denen die Verträglichkeit untersucht wurde. Bei Astra-Zeneca haben wir einen Dämpfer festgestellt, der sich inzwischen legt. Es gibt Leute, die froh sind, sich überhaupt impfen lassen zu können. Überspitzt gesagt: Ein Lottogewinn ist wahrscheinlicher als schwere Impf-Nebenwirkungen.

Es gibt keine Langzeiterfahrung mit mRNA-Impfstoffen; ihr Zulassungsverfahren wurde verkürzt.

Schulze: Am Anfang war mehr Skepsis da. Wenig Langzeiterfahrung stimmt nur bedingt, weil an mRNA-Impfungen seit zehn Jahren geforscht wird. Oft heißt es dann, dass es der erste Impfstoff ist, der rauskommt. Das ist richtig, aber es muss ja einmal einen ersten Impfstoff geben. Auch mit anderen neuen Impfstoffen haben wir keine 20 oder 30 Jahre Erfahrung. Ich verstehe, dass Menschen skeptisch sind, aber die Stoffe wurden ausreichend geprüft. Wir haben in Europa mit die strengsten Regularien der Zulassung.

Es heißt, dass man asymptomatisch Erkrankte nicht impfen soll. Was halten Sie davon?

Schulze: Es kann dann dazu kommen, dass in diesem Fall die Corona-Schutzimpfung eine stärkere Immunantwort auslöst und Menschen stärkere Symptome nach der Impfung bekommen. Aber in den wenigsten Fällen wäre das lebensbedrohlich. Wir können nicht jeden vorab testen. Wir wissen von einem Fall, der am Tag nach der Impfung positiv getestet wurde. Von einem schweren Verlauf ist nichts bekannt.

Wie oft werden Ihre Ärzte gebraucht, etwa bei Unverträglichkeit?

Hach: Im Schnitt ein Mal pro Woche, wobei wir Unverträglichkeiten eher bei Vektorimpfstoffen beobachten, also Astra-Zeneca und Johnson & Johnson. Das Meiste lässt sich auf Spritzenangst zurückführen; bei Kreislaufzusammenbrüchen ist das Hauptursache.

Schulze: Häufigste Störungen waren Ohnmacht und Kreislaufstörungen. Allergien hatten wir nur vereinzelt, mehrheitlich Kontaktallergien auf Desinfektionsmittel oder Pflaster. Wir hatten bislang keine schweren Reaktionen auf die Impfung.

Der Rettungswagen war nicht da?

Schulze: Den Rettungswagen haben wir schon immer mal wieder bei uns in den Impfzentren. In der Regel aber wegen älterer geimpfter Personen und weil wir selbst vor Ort nur eine Grundversorgung leisten. Braucht ein Patient eine umfangreichere Versorgung, rufen wir den Rettungswagen, was nicht automatisch heißt, dass wir schwere Impfreaktionen haben.

Welche Patientendaten erheben Sie, um Wissen zum Virus zu generieren?

Schulze: Wir senden Daten ans Robert-Koch-Institut; keine personenbezogenen, sondern Geschlecht, Geburtsjahr, Impfindikationen, Vorerkrankungen, außerdem Impfstoff, Datum der Impfung und Postleitzahl. Nebenwirkungen, sofern sie uns bekannt sind, geben wir ans Paul-Ehrlich-Institut weiter – bislang eine Zahl im zweistelligen Bereich, oft Hautrötungen und verlängerte Phasen von Grippesymptomen. Käme jemand ins Krankenhaus, würde dieses Daten weiterleiten.

Wie planen Sie vor dem Hintergrund der Aufhebung der Impfpriorisierung?

Schulze: Tatsächlich ändert sich für uns zunächst nichts. Mit den Ankündigungen der Impfstoffmengen für die kommenden Wochen können wir die Zweitimpfungen sichern; aber wir haben kaum Kapazität für weitere Ersttermine. Es könnte sein, dass mehr Personen zu den Impfzentren kommen und sagen: Ich kriege keinen Termin, ich hätte aber jetzt gerne einen. Dann müssen wir an den Impfterminservice, die Hotline oder die Hausärzte verweisen.

Wie oft versuchen Leute einfach ihr Glück bei Ihnen an der Tür?

Hach: Laut unserer Schnittmengenberechnung gibt es solche Anfragen zwei bis drei Mal pro Tag.

Schulze: Und da sprechen wir nur von Sinsheim. Wir betreuen auch Heidelberg und Weinheim mit bis zu 1500 beziehungsweise 1000 möglichen Impfungen am Tag, dort sind die Zahlen höher. Im Zentralen Impfzentrum haben wir zehn bis 15 Anfragen am Tag; oft von Angehörigen, die Impfwillige begleiten und sagen: Bitte, ich bin doch gerade hier.

Zehn bis 15 Mal. Bleibt man da immer freundlich und gelassen?

Schulze: Auf jeden Fall.

Gemeint sind weniger Sie, sondern Ihre Besucher: Erleben Sie Ungeduld?

Schulze: Absolut. Bei vielen hat man das Gefühl, es geht ihnen hauptsächlich um schnelle Lockerungen. Das sollte nicht das Hauptziel sein, sondern der bestmögliche Schutz vor Covid-19. Wir haben immer wieder Anfragen im Sinne von: Ich suche seit drei Wochen – geben Sie mir jetzt was!

Wie reagieren Sie dann?

Schulze: Wir verweisen darauf, dass wir nur die Ausführenden sind. Wenn wir könnten, würden wir jeden impfen, der will. Viele verstehen das; es gab vereinzelt Unterstellungen, wir würden etwas zurückhalten, was nicht so ist.

Werden Ihnen gefälschte oder fragwürdige Dokumente vorgezeigt?

Hach: Wir haben durchaus schon mit solchen, sagen wir mal "Fragestellungen" zu tun gehabt. Zum Teil sind es die skurrilsten Sachen: Von handgeschriebenen Attesten bis hin zu veränderten PDF-Dokumenten, die keinen offiziellen Charakter haben.

Schulze: Kreativität kennt kaum Grenzen; es wird viel versucht. Ich kann nicht ausschließen, dass so ein Vorhaben auch schon mal Erfolg hatte – letzten Endes ist es ja Betrug, manchmal brauchte es jemanden, der illegalerweise eine Unterschrift oder einen Stempel setzt.

In Sinsheim gibt es Gerüchte über gestohlene Impfbücher.

Hach: Bei uns sicher nicht. Sie sind von Anfang an unter Verschluss. Da habe ich größten Wert darauf gelegt; ebenso auf die Einzelvergabe.

Welche Erfahrungen machen Sie mit der Terminbuchung?

Schulze: Das ist eine Sache für sich; es ist nicht immer leicht und läuft nicht immer rund – das hat ja sogar schon Sozialminister Lucha eingeräumt. Ich verstehe, wenn Leute sagen, sie haben manches Mal das Gefühl, es ist ein Glücksspiel, ob man einen Termin bekommt. Das Gleiche passiert mit der Hotline. Uns berichten Leute, dass sie nach dem ersten Anruf binnen zwei Stunden einen Termin hatten. Andere sind frustriert, weil sie es seit vier Wochen versucht haben. Man muss allerdings auch sagen, dass die Terminbuchung nicht in unserer Verantwortung liegt – wir können den Unmut verstehen, müssen bei Problemen oder Beschwerden aber auf das Land verweisen.

Die niedergelassenen Ärzte impfen inzwischen auch. Können diese ein Impfzentrum ersetzen, obwohl inzwischen schon von Auffrischung und jährlichen Impfungen gesprochen wird?

Schulze: Derzeit ist es so, dass die Verträge der Impfzentren bis zum 30. Juni gehen; eine Verlängerung bis 15. August wurde an uns herangetragen, hiervon gehen wir zunächst aus und haben auch Termine bis dorthin eingestellt.

Und danach? Wie Sie schildern, ist man dann lange nicht durch. Denken Sie, dass sich etwas beschleunigt?

Schulze: Es wird ja immer wieder gesagt, dass im Juni, Juli genügend Impfstoff da sein soll. Falls das eintrifft, hat sich gezeigt, dass Impfzentren sehr schnell impfen können. Gehen wir davon aus, dass im Sommer die drei Säulen aus Impfzentren, niedergelassenen Ärzten und auch Betriebsärzten stehen. Wann man sagt: Jetzt könnten die Ärzte übernehmen – das weiß man nicht.

Viele Hausärzte sind inzwischen an der Belastungsgrenze.

Schulze: Ich denke, dass man Impfzentren schon noch eine Weile zur Unterstützung brauchen wird – gerade wenn es wie momentan noch darum geht, möglichst viele Menschen in kurzer Zeit zu immunisieren.

Vielleicht auch im kommenden Jahr?

Schulze: Man kann es nicht ausschließen. Sicherlich wird das auch davon abhängen, wie sich das mit dem "Booster" ergibt – es ist ja noch nicht sicher, ob zum Beispiel Biontech aufgefrischt werden muss.

Ist Biontech der einzige Impfstoff, der eventuell aufgefrischt werden muss?

Schulze: Es ist der einzige, von dem wir hören, dass das geprüft wird. Generell müssen die meisten Impfstoffe irgendwann aufgefrischt werden.

Jedes Jahr vielleicht?

Schulze: Ja, das ist die große Frage; das wird zurzeit geprüft, auch mit Blick auf die Mutationen. Und ob man vielleicht, ähnlich der Grippeschutzimpfung, jedes Jahr eine Auffrischung bräuchte.

Nun wird das Impfzentrum irgendwann abgebaut. Wie geht’s weiter?

Schulze: Das sind Fragen, die nicht hier vor Ort entschieden werden.

Aber Sie werden doch danach gefragt!

Hach: Wir kriegen diese Frage immer mal wieder gestellt. Und können als Betreiber nur verweisen: Da käme dann das Signal aus Stuttgart und letzten Endes aus Berlin. Es kann aber auch nicht Kernaufgabe eines Landratsamts sein, ständig so ein Impfzentrum vorzuhalten. Das heißt, dass ein Schlussstrich gezogen werden muss. Wann, werden wir sehen.

Und dann ist da noch die Rede von Personenkreisen, die aufgrund prekärer Lebensumstände oder des kulturellen Hintergrunds schwierig zu erreichen sind. Wie kommen Sie in Kontakt?

Schulze: Da laufen Aktionen mit mobilen Impfteams, auch in Sinsheim. Das bieten wir allen Kommunen an. Es richtet sich gerade auch an die Personenkreise, die Sie angesprochen haben. Aber im Rhein-Neckar-Kreis haben wir nicht Problembezirke im klassischen Sinn, wie etwa in Mannheim. Die Kommunen kennen ihre Einwohner am besten. In Schwetzingen wurden hierzu beispielsweise auch die Gastronomen angesprochen.

Was wäre zum Schluss Ihr Wunsch?

Schulze: Eine Sache ist mir wichtig: Mangels Impfstoff schreiben sich Personen auf verschiedenen Listen ein, im Impfzentrum, beim Haus- und Facharzt. Das ist nachvollziehbar, aber mein Appell lautet: Wenn ein Termin klappt, bitte die Reservierungen absagen! Hausärzte, aber auch wir, telefonieren mitunter umfangreiche Listen ab, weil Leute zu ihrem gebuchten Termin nicht im Impfzentrum erscheinen. Sagen sie vorher ab, erleichtert das die Arbeit und gibt Kapazitäten frei.

Würde sonst Impfstoff verfallen?

Hach: Das gab’s bei uns noch nie. Zuerst hatten wir Wartelisten bei Kliniken. Außerdem ziehen wir Spritzen bedarfsgerecht auf, orientiert an den Personen im Impfzentrum. Sollten drei Dosen übrig sein, gibt es eine Liste Berechtigter, die noch keine Impfung bekommen haben, etwa aus der Pflege, den Krankenhäusern.